Прикоснуться к Волге. Экскурсия на катере в Волгограде

Прикоснуться к Волге
Индивидуальная экскурсия для вашей компании! Прибрежные достопримечательности до которых можно добраться только по реке.

Безлюдные острова с песчаными дюнами, пляжи, русла и многое другое. Прогулку ведёт капитан-гид, который расскажет вам о городе и его главной водной артерии - Волге!
5
8 отзывов
Прикоснуться к Волге. Экскурсия на катере в Волгограде
Прикоснуться к Волге. Экскурсия на катере в Волгограде
Прикоснуться к Волге. Экскурсия на катере в Волгограде
Ближайшие даты:
25
мая26
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Водные прогулки по реке Волга

Приглашаем вас на увлекательные водные прогулки с опытным гидом на катере по живописной реке Волга! Мы предлагаем готовые туристические программы и тщательно разработанные маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и историей нашего региона.

Что вас ждет?

  • Прогулка на подготовленном катере с профессиональным капитаном.
  • Экскурсия с увлекательными рассказами о городе и его загадочных фактах.
  • Посещение прибрежных достопримечательностей, доступных только с воды.
  • Остановка для купания на безлюдных островах с белоснежным песком.

Преимущества прогулки

Это отличная возможность в жаркие дни насладиться прохладой реки, а также увидеть и узнать о городе с новой стороны. Вы сможете не только отдохнуть, но и обогатить свои знания о культуре и истории южных низовьев Волги.

Не упустите шанс провести время на свежем воздухе, наслаждаясь природой и общением с друзьями или семьей. Мы ждем вас на борту нашего катера!

Ежедневно по предварительному бронированию.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Песчаные острова
  • Памятник Морякам
  • О. Сарпинский
  • «Танцующий» мост
  • Волгоград Арена
  • Волжская ГЭС
  • Монумент Родина-Мать
  • Самый большой монумент Ленина и многое другое
Что включено
  • Катер
  • Услуги гида
  • Пледы
  • Тент
Что не входит в цену
  • Ресторан на воде (по желанию, приблизительно - 1000 руб.)
Место начала и завершения?
Г. Волгоград. ул. наб. 62-й Армии, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по предварительному бронированию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали Катера Волгограда
  • В ближайшее время мы с вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
И
19 мая 2025
Всё понравилось. Интересно, приятно, позновательно.
Д
12 мая 2025
Г
10 мая 2025
Спасибо, за экскурсию. Было здорово прокатиться на катере и посмотреть город с воды. Познавательно. Жалеем что не хватило времени на полную экскурсию 4-5 часовую. Приедем ещё раз обязательно!
Ю
8 мая 2025
Путешествие на катере очень понравилось, мы в восторге! Посмотрели на город с воды, проплыли мимо острова и видели табун диких лошадей.
Ю
4 мая 2025
Сердечно благодарим Владимира за это путешествие по Волге.
Очень вежливый, отзывчивый и добрый.
Рассказал о своем городе, достопримечательностях, о самой Волге.
Очень интересно и красиво!!!
Д
27 апр 2025
Благодарим Владимира за экскурсию по Волге. Было очень познавательно! Спасибо
Л
26 апр 2025
Отлично прокатились компанией по Волге!!! Владимир рассказал и показал как "читать" Волгу, что откуда вытекает и куда впадает))) приятным бонусом был красивый закат) спасибо за наши впечатления))
Е
6 апр 2025
Отличная экскурсионная поездка получилась по Волге! Нам очень понравилась! Спасибо большое Владимиру!

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