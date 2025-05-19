Индивидуальная экскурсия для вашей компании! Прибрежные достопримечательности до которых можно добраться только по реке.
Безлюдные острова с песчаными дюнами, пляжи, русла и многое другое. Прогулку ведёт капитан-гид, который расскажет вам о городе и его главной водной артерии - Волге!
Безлюдные острова с песчаными дюнами, пляжи, русла и многое другое. Прогулку ведёт капитан-гид, который расскажет вам о городе и его главной водной артерии - Волге!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
Водные прогулки по реке Волга
Приглашаем вас на увлекательные водные прогулки с опытным гидом на катере по живописной реке Волга! Мы предлагаем готовые туристические программы и тщательно разработанные маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и историей нашего региона.
Что вас ждет?
- Прогулка на подготовленном катере с профессиональным капитаном.
- Экскурсия с увлекательными рассказами о городе и его загадочных фактах.
- Посещение прибрежных достопримечательностей, доступных только с воды.
- Остановка для купания на безлюдных островах с белоснежным песком.
Преимущества прогулки
Это отличная возможность в жаркие дни насладиться прохладой реки, а также увидеть и узнать о городе с новой стороны. Вы сможете не только отдохнуть, но и обогатить свои знания о культуре и истории южных низовьев Волги.
Не упустите шанс провести время на свежем воздухе, наслаждаясь природой и общением с друзьями или семьей. Мы ждем вас на борту нашего катера!
Ежедневно по предварительному бронированию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Песчаные острова
- Памятник Морякам
- О. Сарпинский
- «Танцующий» мост
- Волгоград Арена
- Волжская ГЭС
- Монумент Родина-Мать
- Самый большой монумент Ленина и многое другое
Что включено
- Катер
- Услуги гида
- Пледы
- Тент
Что не входит в цену
- Ресторан на воде (по желанию, приблизительно - 1000 руб.)
Место начала и завершения?
Г. Волгоград. ул. наб. 62-й Армии, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по предварительному бронированию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Спасибо что выбрали Катера Волгограда
- В ближайшее время мы с вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ильсур
19 мая 2025
Всё понравилось. Интересно, приятно, позновательно.
Д
Дмитрий
12 мая 2025
Г
Губанова
10 мая 2025
Спасибо, за экскурсию. Было здорово прокатиться на катере и посмотреть город с воды. Познавательно. Жалеем что не хватило времени на полную экскурсию 4-5 часовую. Приедем ещё раз обязательно!
Ю
Юлия
8 мая 2025
Путешествие на катере очень понравилось, мы в восторге! Посмотрели на город с воды, проплыли мимо острова и видели табун диких лошадей.
Ю
Юлия
4 мая 2025
Сердечно благодарим Владимира за это путешествие по Волге.
Очень вежливый, отзывчивый и добрый.
Рассказал о своем городе, достопримечательностях, о самой Волге.
Очень интересно и красиво!!!
Очень вежливый, отзывчивый и добрый.
Рассказал о своем городе, достопримечательностях, о самой Волге.
Очень интересно и красиво!!!
Д
Дарья
27 апр 2025
Благодарим Владимира за экскурсию по Волге. Было очень познавательно! Спасибо
Л
Леденева
26 апр 2025
Отлично прокатились компанией по Волге!!! Владимир рассказал и показал как "читать" Волгу, что откуда вытекает и куда впадает))) приятным бонусом был красивый закат) спасибо за наши впечатления))
Е
Екатерина
6 апр 2025
Отличная экскурсионная поездка получилась по Волге! Нам очень понравилась! Спасибо большое Владимиру!
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