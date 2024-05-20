Волгоград - город с богатой историей, где каждая эпоха оставила свой след.На этой экскурсии вы узнаете, что от довоенного Царицына сохранилось больше, чем кажется на первый взгляд.Прогулка начнётся с Привокзальной

площади, где можно увидеть царицынские постройки и сталинский ампир. Дальше маршрут пролегает через дворы и улочки, скрытые от глаз туристов, где сохранились довоенные улицы. На центральной набережной вы погрузитесь в историю города, от его основания до восстановления после Сталинградской битвы. Экскурсия подойдёт как для тех, кто уже знаком с Волгоградом, так и для новичков, желающих увидеть город с новой стороны. Организационные детали включают прохождение около 2,5 километров, поэтому рекомендуется удобная обувь. В тёплое время года не забудьте головные уборы и воду. Экскурсию проведёт опытный гид, который расскажет много интересного о Волгограде

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Привокзальная площадь

Гости города часто начинают свою прогулку по Волгограду именно здесь. Но знакомство с самой площадью обычно мимолётно. И очень зря! Мы рассмотрим царицынские постройки и сталинский ампир, заглянем в здание вокзала. Узнаем, как одним решением изменилась судьба сразу двух городов. У дома, которому суждено было носить имя Сталина, поговорим о роковой любви и к чему она может привести.

Дворы и улочки

Чтобы прочувствовать атмосферу Волгограда, свернём с туристических дорог. Найдём довоенные улицы, спрятанные от глаз фасадной застройкой. Если вы считали, что после Сталинградской битвы от города ничего не осталось, здесь вы убедитесь в обратном.

Центральная набережная

Это поистине сердце города — место, где появилась небольшая крепость Царицын, шли ожесточённые бои и возрождался новый Сталинград. Мы погрузимся в каждую из этих историй, рассматривая детали и наслаждаясь видами Волги. И конечно, отыщем парадные ворота, ведущие в Волгоград.

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа станет прекрасным дополнением к обзорной экскурсии , если вы хотите увидеть не только классические достопримечательности, но и заглянуть в душу города, прочувствовать его настроение.

, если вы хотите увидеть не только классические достопримечательности, но и заглянуть в душу города, прочувствовать его настроение. Но даже если вы впервые в Волгограде, наша прогулка сформирует у вас представление о нём, а мы посоветуем, как лучше продолжить знакомство с городом.

Организационные детали