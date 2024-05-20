Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)

Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Волгоград - город с богатой историей, где каждая эпоха оставила свой след.

На этой экскурсии вы узнаете, что от довоенного Царицына сохранилось больше, чем кажется на первый взгляд.

Прогулка начнётся с Привокзальной
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площади, где можно увидеть царицынские постройки и сталинский ампир.

Дальше маршрут пролегает через дворы и улочки, скрытые от глаз туристов, где сохранились довоенные улицы.

На центральной набережной вы погрузитесь в историю города, от его основания до восстановления после Сталинградской битвы.

Экскурсия подойдёт как для тех, кто уже знаком с Волгоградом, так и для новичков, желающих увидеть город с новой стороны.

Организационные детали включают прохождение около 2,5 километров, поэтому рекомендуется удобная обувь. В тёплое время года не забудьте головные уборы и воду. Экскурсию проведёт опытный гид, который расскажет много интересного о Волгограде

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические детали
  2. 🏛 Архитектурные шедевры
  3. 🕵️‍♂️ Скрытые уголки города
  4. 💔 Истории любви и судьбы
  5. 🚶‍♀️ Прогулка по знаковым местам

Что можно увидеть

  • Привокзальная площадь
  • Царицынские постройки
  • Сталинский ампир
  • Здание вокзала
  • Центральная набережная
  • Парадные ворота
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Привокзальная площадь

Гости города часто начинают свою прогулку по Волгограду именно здесь. Но знакомство с самой площадью обычно мимолётно. И очень зря! Мы рассмотрим царицынские постройки и сталинский ампир, заглянем в здание вокзала. Узнаем, как одним решением изменилась судьба сразу двух городов. У дома, которому суждено было носить имя Сталина, поговорим о роковой любви и к чему она может привести.

Дворы и улочки

Чтобы прочувствовать атмосферу Волгограда, свернём с туристических дорог. Найдём довоенные улицы, спрятанные от глаз фасадной застройкой. Если вы считали, что после Сталинградской битвы от города ничего не осталось, здесь вы убедитесь в обратном.

Центральная набережная

Это поистине сердце города — место, где появилась небольшая крепость Царицын, шли ожесточённые бои и возрождался новый Сталинград. Мы погрузимся в каждую из этих историй, рассматривая детали и наслаждаясь видами Волги. И конечно, отыщем парадные ворота, ведущие в Волгоград.

Кому подойдёт экскурсия

  • Эта программа станет прекрасным дополнением к обзорной экскурсии, если вы хотите увидеть не только классические достопримечательности, но и заглянуть в душу города, прочувствовать его настроение.
  • Но даже если вы впервые в Волгограде, наша прогулка сформирует у вас представление о нём, а мы посоветуем, как лучше продолжить знакомство с городом.

Организационные детали

  • Нам предстоит пройти примерно 2,5 километра — позаботьтесь об удобной обуви
  • В тёплое время года не забывайте головные уборы и воду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Дети 8-14 лет500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала или на центральной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
20 мая 2024
Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
Георгий
19 мая 2024
Экскурсия понравилась, удачно проработан маршрут. Экскурсовод Татьяна прекрасно доносила информацию об истории Волгограда. Рекомендую
Н
14 мая 2024
Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия. Была с дочкой 9 лет. Очень интересная подача материала. Прошло на одном дыхании. Очень познавательно. Всем рекомендую
О
11 мая 2024
Прогулка с Татьяной очень понравилась! Узнали много новой информации и деталей о городе. Татьяна интересный рассказчик, видна погруженность в тему и любовь как к городу, так и к своему делу! Прекрасная прогулка от ворот до ворот, прекрасный город! Мои гости остались под приятным впечатлением! Татьяна, благодарю Вас за Ваш труд! Успехов и благополучия! Рекомендую!
Светлана
10 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Всё было очень интересно и познавательно
Татьяна
30 апр 2024
Очень познавательная экскурсия!
Наш гид Евгения просто влюбленна в свой город и с большой теплотой рассказывает о нем. Мы в восторге от её рассказов, от знания истории города. За 2 часа нас погрузили в прошлое, провели через время и вернули обратно)
Увидели детали, на которые бы даже не обратили внимание.
Спасибо большое!!! Нам очень понравилось!
Очень познавательная экскурсия!Очень познавательная экскурсия!Очень познавательная экскурсия!Очень познавательная экскурсия!Очень познавательная экскурсия!Очень познавательная экскурсия!Очень познавательная экскурсия!Очень познавательная экскурсия!Очень познавательная экскурсия!

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