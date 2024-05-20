Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Волгоград - город с богатой историей, где каждая эпоха оставила свой след.
На этой экскурсии вы узнаете, что от довоенного Царицына сохранилось больше, чем кажется на первый взгляд.
Прогулка начнётся с Привокзальной читать дальше
площади, где можно увидеть царицынские постройки и сталинский ампир.
Дальше маршрут пролегает через дворы и улочки, скрытые от глаз туристов, где сохранились довоенные улицы.
На центральной набережной вы погрузитесь в историю города, от его основания до восстановления после Сталинградской битвы.
Экскурсия подойдёт как для тех, кто уже знаком с Волгоградом, так и для новичков, желающих увидеть город с новой стороны.
Организационные детали включают прохождение около 2,5 километров, поэтому рекомендуется удобная обувь. В тёплое время года не забудьте головные уборы и воду. Экскурсию проведёт опытный гид, который расскажет много интересного о Волгограде
5
6 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальные исторические детали
🏛 Архитектурные шедевры
🕵️♂️ Скрытые уголки города
💔 Истории любви и судьбы
🚶♀️ Прогулка по знаковым местам
Что можно увидеть
Привокзальная площадь
Царицынские постройки
Сталинский ампир
Здание вокзала
Центральная набережная
Парадные ворота
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Привокзальная площадь
Гости города часто начинают свою прогулку по Волгограду именно здесь. Но знакомство с самой площадью обычно мимолётно. И очень зря! Мы рассмотрим царицынские постройки и сталинский ампир, заглянем в здание вокзала. Узнаем, как одним решением изменилась судьба сразу двух городов. У дома, которому суждено было носить имя Сталина, поговорим о роковой любви и к чему она может привести.
Дворы и улочки
Чтобы прочувствовать атмосферу Волгограда, свернём с туристических дорог. Найдём довоенные улицы, спрятанные от глаз фасадной застройкой. Если вы считали, что после Сталинградской битвы от города ничего не осталось, здесь вы убедитесь в обратном.
Центральная набережная
Это поистине сердце города — место, где появилась небольшая крепость Царицын, шли ожесточённые бои и возрождался новый Сталинград. Мы погрузимся в каждую из этих историй, рассматривая детали и наслаждаясь видами Волги. И конечно, отыщем парадные ворота, ведущие в Волгоград.
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа станет прекрасным дополнением к обзорной экскурсии, если вы хотите увидеть не только классические достопримечательности, но и заглянуть в душу города, прочувствовать его настроение.
Но даже если вы впервые в Волгограде, наша прогулка сформирует у вас представление о нём, а мы посоветуем, как лучше продолжить знакомство с городом.
Организационные детали
Нам предстоит пройти примерно 2,5 километра — позаботьтесь об удобной обуви
В тёплое время года не забывайте головные уборы и воду
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала или на центральной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 2203 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Вместе с командой увлечённых экскурсоводов мы показываем и даём вам прочувствовать совершенно разный Волгоград — купеческий дореволюционный, промышленный советский и вобравший в себя столько разных вкусов читать дальше
— современный. Любовь к родному городу помогает нам раскрыть его разные грани, ведь здесь даже камни рассказывают захватывающие истории, а дома создают яркую мозаику, перенося нас из одной эпохи в другую. И мы следуем за ними и рассказываем через них свою историю — историю Волгограда, Сталинграда, Царицына. Уверены, наш город не раз удивит вас и точно останется в вашем сердце. А мы с удовольствием поможем вам встретиться и узнать друг друга получше.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
20 мая 2024
Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
Георгий
19 мая 2024
Экскурсия понравилась, удачно проработан маршрут. Экскурсовод Татьяна прекрасно доносила информацию об истории Волгограда. Рекомендую
Н
Наталья
14 мая 2024
Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия. Была с дочкой 9 лет. Очень интересная подача материала. Прошло на одном дыхании. Очень познавательно. Всем рекомендую
О
Олеся
11 мая 2024
Прогулка с Татьяной очень понравилась! Узнали много новой информации и деталей о городе. Татьяна интересный рассказчик, видна погруженность в тему и любовь как к городу, так и к своему делу! Прекрасная прогулка от ворот до ворот, прекрасный город! Мои гости остались под приятным впечатлением! Татьяна, благодарю Вас за Ваш труд! Успехов и благополучия! Рекомендую!
Светлана
10 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Всё было очень интересно и познавательно
Татьяна
30 апр 2024
Очень познавательная экскурсия! Наш гид Евгения просто влюбленна в свой город и с большой теплотой рассказывает о нем. Мы в восторге от её рассказов, от знания истории города. За 2 часа нас погрузили в прошлое, провели через время и вернули обратно) Увидели детали, на которые бы даже не обратили внимание. Спасибо большое!!! Нам очень понравилось!
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