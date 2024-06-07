Центральная набережная – экскурсии в Волгограде

Найдено 13 экскурсий в категории «Центральная набережная» в Волгограде, цены от 1 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
293 отзыва
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Волгоград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
99 отзывов
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 4 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
155 отзывов
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800 за всё до 8 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800 за всё до 3 чел.
Волгоград за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343 за всё до 7 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
105 отзывов
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
7 300 за всё до 4 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Волгоград сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750 за всё до 5 чел.
Центральная набережная - сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340 за всё до 3 чел.
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200 за человека
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Все отлично организовано
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Прекрасный специалист с историческим образованием. Очень много информации успела подать за небольшой отрезок времени.
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Волгоград за 5 часов
    Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много интересной информации. Широкий кругозор
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    Александра и любовь к своему городу делают экскурсию небанальной. Так же хочется отметить пунктуальность Александра, внимательность к гостям (нам повезло гулять при 35 градусной жаре:)). Впечатления остались самые положительные, город открылся с новой стороны. Александр также посоветовал, что посмотреть еще самостоятельно и порекомендовал вкусные места, где поесть, за что отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Шикарная экскурсия!!! Посетили много достопримечательностей города и узнали интересные исторические факты. Огромное спасибо Елене за яркие эмоции и впечатления полученные в ходе экскурсии!!!
  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
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    и живёт историей своего города. Её повествования погружают в историю и позволяют ощутить себя участником событий, не позволяя остаться равнодушным. Мы получили большое удовольствие и прониклись событиями и подвигами наших соотечественников. От себя очень рекомендуем и экскурсию и экскурсовода, уверены что никто не пожалеет и получит массу положительных, потреатических эмоций.

    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
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    в отличии от нас. Экскурсия очень интересная и содержательная. Нам не помешала даже мошка, которая приехала вместе с нами в Волгоград:-) Рассказ Дмитрия был интересным и увлекательным, что все остальное отходило на задний план. Во время его рассказа перед нами проносились события прошлых лет. Возникали образы. Дмитрий, показывая старые фото города и героев этого города, помогал нам представить все давно произошедшее очень реалистично! Низкий поклон и большое спасибо за такое первое знакомство с Волгоградом. Радует, что и в наше время молодые люди так увлечены историей и так интересно могут ее преподнести нам обычным людям. Нам очень понравилось в Волгограде!

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Большое знакомство с Волгоградом
    В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно
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    рассказывал. Нас было двое. Помимо пешеходного маршрута передвигались на автомобиле с кондиционером. По нашему мнению, мы посетили за три часа бОльшую часть достопримечательностей города

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    30 мая 2024
    Волгоград сквозь века
    Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
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    Волгограда! Очень понравилось, что Даниил взял с собой альбом, где можно было посмотреть те или иные места в ранние времена (не примерно представить -что было на этом месте, а сразу посмотреть!) Еще приятным бонусом был файл с различной полезной информацией (например, сувениры купили по наводке из файла)

    Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Однозначно надо брать экскурсию при посещении мемориала. Хочу отметить нашего экскурсовода Марину. Нам повезло. Все 3 часа слушали с интересом. Марина обращала наше внимание на многие моменты, которые бы сами точно пропустили.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Центральная набережная»

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  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
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