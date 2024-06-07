1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
7 300₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Все отлично организовано
- ННаталья6 июня 2024Прекрасный специалист с историческим образованием. Очень много информации успела подать за небольшой отрезок времени.
- ЕЕлена6 июня 2024Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много интересной информации. Широкий кругозор
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия!!! Посетили много достопримечательностей города и узнали интересные исторические факты. Огромное спасибо Елене за яркие эмоции и впечатления полученные в ходе экскурсии!!!
- ВВероника5 июня 2024Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
- ООльга5 июня 2024Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
- ЕЕвгения4 июня 2024В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно
- ААлексей31 мая 2024Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
- ННАТАЛЬЯ30 мая 2024Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
- ЕЕкатерина29 мая 2024Однозначно надо брать экскурсию при посещении мемориала. Хочу отметить нашего экскурсовода Марину. Нам повезло. Все 3 часа слушали с интересом. Марина обращала наше внимание на многие моменты, которые бы сами точно пропустили.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Центральная набережная»
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