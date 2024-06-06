1 чел.
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Групповая
2 часа
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
10 июня в 18:00
11 июня в 18:30
от 1 070₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Начало: У подножия Мамаева кургана
10 июня в 08:00
11 июня в 17:00
2 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - «главная высота России»
Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и знаменитостях, посещавших это место. Уникальная экскурсия для любителей военной истории
Начало: У Мамаева кургана
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Волгограду: Мамаев курган, Волгоградский элеватор, остров Людникова
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
5 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: на улице Логинова
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Прекрасный специалист с историческим образованием. Очень много информации успела подать за небольшой отрезок времени.
- ЕЕлена6 июня 2024Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много интересной информации. Широкий кругозор
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия!!! Посетили много достопримечательностей города и узнали интересные исторические факты. Огромное спасибо Елене за яркие эмоции и впечатления полученные в ходе экскурсии!!!
- ВВероника5 июня 2024Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
- ООльга5 июня 2024Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
- ВВероника5 июня 2024Дмитрий очень симпатичный и знающий экскурсовод. Нам понравилось!
- ЖЖанна4 июня 2024Огромная благодарность Ивану! Два часа просто пролетели! Очень было интересно и познавательно. Давно с таким интересом мы не слушали экскурсовода.
- ИИрина4 июня 2024Спасибо Ивану! Экскурсия очень понравилась.
- ИИван4 июня 2024Очень вовлеченный и эрудированный экскурсовод, пунктуальный. Знает материала и историю, может ответить на любой вопрос по теме и не только. Рекомендую!
- ЕЕвгения4 июня 2024В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно
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