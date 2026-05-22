Вы пройдёте по улочкам старинного района, затерянного в центре современного Волгограда. Увидите купеческие особняки с самобытными кирпичными деталями, услышите истории главной городской площади и кафедрального собора. А ещё я покажу секретный уголок, где время остановилось на рубеже 19–20 веков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Улицы Преображенского форштадта

Нас ждёт бывшая купеческая окраина, которая не представлена на картах, но до сих пор различима в старых домах и переулках.

Купеческие особняки А. А. Репникова, братьев Серебряковых, В. Ф. Лапшина и др.

Здесь повсюду неповторимые по архитектуре здания — с аутентичными деталями из «резного кирпича». Я расскажу, как их владельцы зарабатывали миллионы, конфликтовали, переживали личные трагедии и жертвовали деньги на город.

Центральная площадь и кафедральный собор

И вот перед нами главное общественное пространство Царицына, где кипела торговля, гремели праздники и решалась судьба города. Я расскажу об уникальной для Царицына планировке улиц, которой не было больше нигде в городе, а также помогу отыскать её следы среди сохранившихся зданий.

Секретное место во дворах послевоенной застройки

Уголок, которого не найти без проводника. Здесь нас встретят мощёные дворики, глухие стены, дореволюционная кладка. И ощущение, что мы шагнули на 100 с лишним лет назад, сделав всего один — два поворота с центральных улиц шумного города-миллионника.