Купеческие особняки, тайные дворы и закоулки, которых не видно с главных улиц
Вы пройдёте по улочкам старинного района, затерянного в центре современного Волгограда.
Увидите купеческие особняки с самобытными кирпичными деталями, услышите истории главной городской площади и кафедрального собора. А ещё я покажу секретный уголок, где время остановилось на рубеже 19–20 веков.
Нас ждёт бывшая купеческая окраина, которая не представлена на картах, но до сих пор различима в старых домах и переулках.
Купеческие особняки А. А. Репникова, братьев Серебряковых, В. Ф. Лапшина и др.
Здесь повсюду неповторимые по архитектуре здания — с аутентичными деталями из «резного кирпича». Я расскажу, как их владельцы зарабатывали миллионы, конфликтовали, переживали личные трагедии и жертвовали деньги на город.
Центральная площадь и кафедральный собор
И вот перед нами главное общественное пространство Царицына, где кипела торговля, гремели праздники и решалась судьба города. Я расскажу об уникальной для Царицына планировке улиц, которой не было больше нигде в городе, а также помогу отыскать её следы среди сохранившихся зданий.
Секретное место во дворах послевоенной застройки
Уголок, которого не найти без проводника. Здесь нас встретят мощёные дворики, глухие стены, дореволюционная кладка. И ощущение, что мы шагнули на 100 с лишним лет назад, сделав всего один — два поворота с центральных улиц шумного города-миллионника.
в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гоголя
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Волгограде
Я профессиональный историк и краевед, аттестованный экскурсовод, действительный член Царицынского генеалогического общества, коренной волгоградец. Окончил аспирантуру, работаю научным сотрудником, разрабатываю и вожу авторские пешеходные экскурсии. Я увлекаюсь историей Царицына и с удовольствием поделюсь своими знаниями с вами. Приглашаю узнать новое о Волгограде с необычной стороны и просто с интересом провести время! Откройте для себя Царицын — «город, которого нет».
Александра
Отдельное удовольствие, когда историю города рассказывает человек на самом деле увлеченный этим предметом. Эта экскурсия как раз из числа таких.
