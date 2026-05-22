Мои заказы

Преображенский форштадт: островок купеческого Царицына

Купеческие особняки, тайные дворы и закоулки, которых не видно с главных улиц
Вы пройдёте по улочкам старинного района, затерянного в центре современного Волгограда.

Увидите купеческие особняки с самобытными кирпичными деталями, услышите истории главной городской площади и кафедрального собора. А ещё я покажу секретный уголок, где время остановилось на рубеже 19–20 веков.
5
1 отзыв
Преображенский форштадт: островок купеческого Царицына
Преображенский форштадт: островок купеческого Царицына
Преображенский форштадт: островок купеческого Царицына

Описание экскурсии

Улицы Преображенского форштадта

Нас ждёт бывшая купеческая окраина, которая не представлена на картах, но до сих пор различима в старых домах и переулках.

Купеческие особняки А. А. Репникова, братьев Серебряковых, В. Ф. Лапшина и др.

Здесь повсюду неповторимые по архитектуре здания — с аутентичными деталями из «резного кирпича». Я расскажу, как их владельцы зарабатывали миллионы, конфликтовали, переживали личные трагедии и жертвовали деньги на город.

Центральная площадь и кафедральный собор

И вот перед нами главное общественное пространство Царицына, где кипела торговля, гремели праздники и решалась судьба города. Я расскажу об уникальной для Царицына планировке улиц, которой не было больше нигде в городе, а также помогу отыскать её следы среди сохранившихся зданий.

Секретное место во дворах послевоенной застройки

Уголок, которого не найти без проводника. Здесь нас встретят мощёные дворики, глухие стены, дореволюционная кладка. И ощущение, что мы шагнули на 100 с лишним лет назад, сделав всего один — два поворота с центральных улиц шумного города-миллионника.

в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Гоголя
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный историк и краевед, аттестованный экскурсовод, действительный член Царицынского генеалогического общества, коренной волгоградец. Окончил аспирантуру, работаю научным сотрудником, разрабатываю и вожу авторские пешеходные экскурсии. Я увлекаюсь историей Царицына и с удовольствием поделюсь своими знаниями с вами. Приглашаю узнать новое о Волгограде с необычной стороны и просто с интересом провести время! Откройте для себя Царицын — «город, которого нет».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Александра
Отдельное удовольствие, когда историю города рассказывает человек на самом деле увлеченный этим предметом. Эта экскурсия как раз из числа таких.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии на «Преображенский форштадт: островок купеческого Царицына»

Автобусная обзорная экскурсия по Волгограду
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
32 отзыва
Групповая
В тренде
Автобусная обзорная экскурсия по Волгограду
По следам воинской славы - от Царицына до Сталинградской битвы
Начало: На площади Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
1500 ₽ за человека
Зацарицынский форштадт: Шлыковское местечко и Липецкая улица
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Зацарицынский форштадт: Шлыковское местечко и Липецкая улица
Пройти по старым улицам, увидеть редкую застройку и понять, как жил Царицын на рубеже веков
Начало: Недалеко от Казачьего театра
Расписание: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Завтра в 17:00
30 мая в 12:00
625 ₽ за человека
По улочкам Царицына
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По улочкам Царицына
Путешествие по Центральному и Ворошиловскому районам: от первого трамвая до купеческих домов
Начало: На площади Павших Борцов
Завтра в 14:30
31 мая в 09:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Сердце Волгограда - улица Мира
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Волгограда - улица Мира
Прогулка по улице Мира в Волгограде раскроет перед вами архитектурные шедевры и исторические тайны, сохранившиеся с довоенных времен
Начало: У детско-юношеского центра
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде
625 ₽ за человека