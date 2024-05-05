4 дня
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж. - д. вокзал Волгограда, 09:15, центральный вход...
39 100₽ за человека
2 дня
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж. - д. вокзал Волгограда, 07:40, центральный вход...
«На нашем пути встретятся главные достопримечательности республиканской столицы: Золотая обитель Будды Шакьямуни, окружённый ступами священный тополь, грандиозный молитвенный барабан и многое другое»
5 апр в 07:40
12 апр в 07:40
16 900₽ за человека
4 дня
Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Погулять по заповедникам, полюбоваться степью, усыпанной тюльпанами, и посетить буддийские святыни
Начало: Волгоград, аэропорт или центр города, 10:00
«А завершим день обзорной экскурсией по Элисте»
12 апр в 14:00
15 апр в 14:00
54 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 мая 2024Недавно к этой экскурсии появился подробный отзыв, другой путешественник хорошо все описал. Видимо, по его обработке замечания учли и нам
- ЕЕлена22 апреля 2024Элиста и окрестности очень интересные и необычные, калмыцкая кухня вкусная! Однозначно стоит посетить данный регион! Буддисткие хурулы, национальный колорит и
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Обзорные»
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