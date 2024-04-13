Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Мы попробуем национальные блюда и напитки, услышим народные песни, познакомимся с традиционными танцами и играми. Желающие смогут погадать способом, известным калмыкам испокон веков.
На нашем пути встретятся главные достопримечательности республиканской столицы: Золотая обитель Будды Шакьямуни, окружённый ступами священный тополь, грандиозный молитвенный барабан и многое другое.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Цветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народов
Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни. Затем поедем в утопающие в тюльпанах степи и устроим шикарную фотосессию в этом море цветов.
Позже посетим священное для калмыков-буддистов дерево — тополь, окружённый ступами, который, по легенде, вырос из семян, привезённых монахом с Тибета. Заедем к Хар-Булукским минеральным источникам поблизости. Вода в них признана лечебной: она заживляет раны и благотворно влияет на желудок.
Ближе к вечеру заглянем в музей кочевых народов, выполненный в виде юрты. Узнаем историю калмыков, услышим фольклорные песни под аккомпанемент традиционных инструментов, увидим национальные танцы и старинные игры. Желающие смогут попробовать кисломолочный напиток кочевников или калмыцкую молочную водку, а также погадать на костях животных (за доплату).
Знакомство с Элистой
После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Элистой — ярким островком экзотики среди бескрайних безлюдных степей. Побываем у пагоды Семи Дней, фонтана «Три лотоса», огромного молитвенного барабана. Заглянем в самый большой буддистский храм России — Золотую обитель Будды Шакьямуни, возведение которой благословил сам Далай-лама.
Напоследок устроим шопинг в сувенирных лавках: здесь продают аутентичные украшения ручной работы, кукол в национальных нарядах, кочевую атрибутику, вязаные из верблюжьей шерсти изделия, леденцы в форме пельменей-бёриков. Затем отправимся обратно в Волгоград и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ж. - д. вокзал Волгограда, 07:40, центральный вход у фонтанаЗавершение: ж. - д. вокзал Волгограда, 16:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.