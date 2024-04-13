Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни. Затем поедем в утопающие в тюльпанах степи и устроим шикарную фотосессию в этом море цветов.

Позже посетим священное для калмыков-буддистов дерево — тополь, окружённый ступами, который, по легенде, вырос из семян, привезённых монахом с Тибета. Заедем к Хар-Булукским минеральным источникам поблизости. Вода в них признана лечебной: она заживляет раны и благотворно влияет на желудок.

Ближе к вечеру заглянем в музей кочевых народов, выполненный в виде юрты. Узнаем историю калмыков, услышим фольклорные песни под аккомпанемент традиционных инструментов, увидим национальные танцы и старинные игры. Желающие смогут попробовать кисломолочный напиток кочевников или калмыцкую молочную водку, а также погадать на костях животных (за доплату).