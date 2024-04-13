Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Индивидуальный тур в Волгограде

Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников

Отправимся в путешествие к сердцу Калмыкии — Элисте, чтобы увидеть буйство красок: весной в местных степях зацветают дикие тюльпаны.

Мы попробуем национальные блюда и напитки, услышим народные песни, познакомимся с традиционными танцами и играми. Желающие смогут погадать способом, известным калмыкам испокон веков.

На нашем пути встретятся главные достопримечательности республиканской столицы: Золотая обитель Будды Шакьямуни, окружённый ступами священный тополь, грандиозный молитвенный барабан и многое другое.
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Ближайшие даты:
13
апр
20
апр
27
апр
2
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Цветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народов

Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни. Затем поедем в утопающие в тюльпанах степи и устроим шикарную фотосессию в этом море цветов.

Позже посетим священное для калмыков-буддистов дерево — тополь, окружённый ступами, который, по легенде, вырос из семян, привезённых монахом с Тибета. Заедем к Хар-Булукским минеральным источникам поблизости. Вода в них признана лечебной: она заживляет раны и благотворно влияет на желудок.

Ближе к вечеру заглянем в музей кочевых народов, выполненный в виде юрты. Узнаем историю калмыков, услышим фольклорные песни под аккомпанемент традиционных инструментов, увидим национальные танцы и старинные игры. Желающие смогут попробовать кисломолочный напиток кочевников или калмыцкую молочную водку, а также погадать на костях животных (за доплату).

Цветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народов
2 день

Знакомство с Элистой

После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Элистой — ярким островком экзотики среди бескрайних безлюдных степей. Побываем у пагоды Семи Дней, фонтана «Три лотоса», огромного молитвенного барабана. Заглянем в самый большой буддистский храм России — Золотую обитель Будды Шакьямуни, возведение которой благословил сам Далай-лама.

Напоследок устроим шопинг в сувенирных лавках: здесь продают аутентичные украшения ручной работы, кукол в национальных нарядах, кочевую атрибутику, вязаные из верблюжьей шерсти изделия, леденцы в форме пельменей-бёриков. Затем отправимся обратно в Волгоград и попрощаемся.

Знакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с Элистой

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ж. - д. вокзал Волгограда, 07:40, центральный вход у фонтана
Завершение: ж. - д. вокзал Волгограда, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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