Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Вы посетите богатую святынями столицу Элисту, город шахмат, которые здесь очень любят, этнографические деревни, где по крупицам воссоздан быт и культура местных племён.
Желающие смогут научиться старинной письменности, стрельбе из лука, метанию аркана или приготовлению национальных блюд.
Везде будете пробовать традиционную кухню, увидите редких верблюдов и розовое озеро и устроите незабываемую фотосессию в полях, усыпанных разноцветными дикими тюльпанами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 100 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Элиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культуры
Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни и пойдём гулять.
Первым осмотрим сердце региона — столицу. Пройдёмся по центру Элисты, полюбуемся Золотыми воротами, покрутим огромный молитвенный барабан у пагоды Семи Дней и загадаем желание у храма Золотая обитель Будды Шакьямуни.
Затем побываем в Сити-Чесс — городе шахмат, построенном к олимпиаде 1998 года. Его главный дворец напоминает калмыцкую кибитку.
После заглянем в интерактивный музей ойрат-монгольской кочевой культуры. Зайдём в юрту, познакомимся с бытом кочевого народа, узнаем историю ойратов и империи Чингисхана. Желающие смогут пройти мастер-класс по древнекалмыцкой письменности, приготовить национальные блюда — борцоки или бёреки, попробовать традиционные напитки — чигян или молочную водку, примерить костюмы и пострелять из лука.
Цветущие тюльпаны, священный тополь и этнопарк
После завтрака поедем в заповедник Чёрные земли, поля которого весной покрываются дикими тюльпанами. Устроим фотосессию и попытаемся отыскать чёрный тюльпан, который, по преданию, цветёт раз в 9 лет.
Посетим считающийся священным тополь, окружённый буддийскими ступами, и Хар-Булукский источник с лечебной водой. Затем увидим, как живут монахи в храме Геден Шеддуп Чойкорлинг, где бывал Далай-лама.
Пообедаем и отправимся в этнопарк. Познакомимся с культурой калмыцкого казачества и национальными танцами, заглянем в юрту шамана, попробуем кумыс, научимся метать аркан. Желающие смогут прокатиться на верблюдах или лошадях.
Стоянка ойратов, этнопарк и розовое озеро
Позавтракав, стартуем на стоянку монгольских ойратов. Увидим, как живут эти племена, погладим верблюдов редкой породы, продегустируем традиционные блюда и напитки.
Перед обедом побываем в этнопарке посёлка Адык. Зайдём в калмыцкую кибитку, примерим национальные костюмы, разгадаем народную головоломку, научимся вязать традиционные узлы.
Позже посетим артезианскую скважину с водой, которую можно поджечь, барханы, где до сих пор находят обломки древних глиняных сосудов или наконечники стрел. Заедем к Меклетинскому озеру розового цвета, берега которого богаты лечебной грязью.
Шопинг
После завтрака освободим номера и отправимся в мастерскую художницы. Она самостоятельно изготавливает аутентичные куклы, игрушки, миниатюры из стекла и дерева. После шопинга вернёмся в Волгоград и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ж. - д. вокзал Волгограда, 09:15, центральный вход у фонтана или аэропорт Волгограда, 10:30, выход из багажного отделенияЗавершение: ж. - д. вокзал Волгограда, 16:45 или аэропорт Волгограда, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.