После завтрака поедем в заповедник Чёрные земли, поля которого весной покрываются дикими тюльпанами. Устроим фотосессию и попытаемся отыскать чёрный тюльпан, который, по преданию, цветёт раз в 9 лет.

Посетим считающийся священным тополь, окружённый буддийскими ступами, и Хар-Булукский источник с лечебной водой. Затем увидим, как живут монахи в храме Геден Шеддуп Чойкорлинг, где бывал Далай-лама.

Пообедаем и отправимся в этнопарк. Познакомимся с культурой калмыцкого казачества и национальными танцами, заглянем в юрту шамана, попробуем кумыс, научимся метать аркан. Желающие смогут прокатиться на верблюдах или лошадях.