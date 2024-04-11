Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Индивидуальный тур в Волгограде

Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан

Приглашаем познакомиться с Калмыкией — краем буддийских храмов, кочевых народов и бескрайних степей.

Вы посетите богатую святынями столицу Элисту, город шахмат, которые здесь очень любят, этнографические деревни, где по крупицам воссоздан быт и культура местных племён.

Желающие смогут научиться старинной письменности, стрельбе из лука, метанию аркана или приготовлению национальных блюд.

Везде будете пробовать традиционную кухню, увидите редких верблюдов и розовое озеро и устроите незабываемую фотосессию в полях, усыпанных разноцветными дикими тюльпанами.
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Ближайшие даты:
11
апр
18
апр
25
апр
1
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Элиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культуры

Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни и пойдём гулять.

Первым осмотрим сердце региона — столицу. Пройдёмся по центру Элисты, полюбуемся Золотыми воротами, покрутим огромный молитвенный барабан у пагоды Семи Дней и загадаем желание у храма Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Затем побываем в Сити-Чесс — городе шахмат, построенном к олимпиаде 1998 года. Его главный дворец напоминает калмыцкую кибитку.

После заглянем в интерактивный музей ойрат-монгольской кочевой культуры. Зайдём в юрту, познакомимся с бытом кочевого народа, узнаем историю ойратов и империи Чингисхана. Желающие смогут пройти мастер-класс по древнекалмыцкой письменности, приготовить национальные блюда — борцоки или бёреки, попробовать традиционные напитки — чигян или молочную водку, примерить костюмы и пострелять из лука.

Элиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культурыЭлиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культурыЭлиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культурыЭлиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культурыЭлиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культуры
2 день

Цветущие тюльпаны, священный тополь и этнопарк

После завтрака поедем в заповедник Чёрные земли, поля которого весной покрываются дикими тюльпанами. Устроим фотосессию и попытаемся отыскать чёрный тюльпан, который, по преданию, цветёт раз в 9 лет.

Посетим считающийся священным тополь, окружённый буддийскими ступами, и Хар-Булукский источник с лечебной водой. Затем увидим, как живут монахи в храме Геден Шеддуп Чойкорлинг, где бывал Далай-лама.

Пообедаем и отправимся в этнопарк. Познакомимся с культурой калмыцкого казачества и национальными танцами, заглянем в юрту шамана, попробуем кумыс, научимся метать аркан. Желающие смогут прокатиться на верблюдах или лошадях.

Цветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопарк
3 день

Стоянка ойратов, этнопарк и розовое озеро

Позавтракав, стартуем на стоянку монгольских ойратов. Увидим, как живут эти племена, погладим верблюдов редкой породы, продегустируем традиционные блюда и напитки.

Перед обедом побываем в этнопарке посёлка Адык. Зайдём в калмыцкую кибитку, примерим национальные костюмы, разгадаем народную головоломку, научимся вязать традиционные узлы.

Позже посетим артезианскую скважину с водой, которую можно поджечь, барханы, где до сих пор находят обломки древних глиняных сосудов или наконечники стрел. Заедем к Меклетинскому озеру розового цвета, берега которого богаты лечебной грязью.

Стоянка ойратов, этнопарк и розовое озероСтоянка ойратов, этнопарк и розовое озероСтоянка ойратов, этнопарк и розовое озероСтоянка ойратов, этнопарк и розовое озеро
4 день

Шопинг

После завтрака освободим номера и отправимся в мастерскую художницы. Она самостоятельно изготавливает аутентичные куклы, игрушки, миниатюры из стекла и дерева. После шопинга вернёмся в Волгоград и попрощаемся.

ШопингШопингШопингШопинг

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ж. - д. вокзал Волгограда, 09:15, центральный вход у фонтана или аэропорт Волгограда, 10:30, выход из багажного отделения
Завершение: ж. - д. вокзал Волгограда, 16:45 или аэропорт Волгограда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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