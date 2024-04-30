4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300₽ за человека
6 дней
Цветущая Калмыкия и Баскунчак: море тюльпанов и пустыня, розовые озёра и гора Большое Богдо
Увидеть, как горит вода, полюбоваться разноцветными тюльпанами и ирисами и погулять по Астрахани
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, прибытие не позднее 9:30
13 апр в 09:30
73 800₽ за человека
4 дня
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 9:15, центральный вход у фо...
3 апр в 09:15
10 апр в 09:15
39 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга30 апреля 2024Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Калмыкия»
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