Калмыкия – туры в Волгограде

Найдено 3 тура в категории «Калмыкия» в Волгограде, цены от 39 100 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
На автобусе
1 отзыв
4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300 за человека
Цветущая Калмыкия и Баскунчак: море тюльпанов и пустыня, розовые озёра и гора Большое Богдо
На машине
6 дней
Цветущая Калмыкия и Баскунчак: море тюльпанов и пустыня, розовые озёра и гора Большое Богдо
Увидеть, как горит вода, полюбоваться разноцветными тюльпанами и ирисами и погулять по Астрахани
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, прибытие не позднее 9:30
13 апр в 09:30
73 800 за человека
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
На автобусе
4 дня
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 9:15, центральный вход у фо...
3 апр в 09:15
10 апр в 09:15
39 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
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    значимые места Калмыкии. Увидели основные достопримечательности Элисты, розовое озеро, поющие барханы и горящий источник, прокатились на верблюдах, познакомились с историей и обычиями калмыцкого народа. Очень повезло с погодой, попали на период великолепного цветения тюльпанов! Посетили музей кочевых народов, поселок Адык, заповедник "Черные земли". Местные гиды-профессионалы своего дела, готовые ответить на любые вопросы об истории и традициях своего народа. Очень понравились местные жители, доброжелательные, образованные, любящие свою Родину. Запомнились и блюда национальной кухни. Великолепное путешествие! Рекомендуем всем!!!

    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Калмыкия»

Самые популярные туры этой рубрики в Волгограде
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
  2. Цветущая Калмыкия и Баскунчак: море тюльпанов и пустыня, розовые озёра и гора Большое Богдо
  3. Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
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  1. Мамаев Курган
  2. Пагода Семи Дней
Сколько стоит тур в Волгограде в январе 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Калмыкия" можно забронировать 3 тура от 39 100 до 73 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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