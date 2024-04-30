4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300₽ за человека
2 дня
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж. - д. вокзал Волгограда, 07:40, центральный вход...
5 апр в 07:40
12 апр в 07:40
16 900₽ за человека
6 дней
Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
Отдохнуть от суеты и порыбачить на судака, щуку, сазана и окуня
Начало: Волгоград, встретим вас в городе или на ж/д вокзал...
7 окт в 10:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга30 апреля 2024Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит тур в Волгограде в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 16 900 до 43 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Туры в Волгограде с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Волгограда, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 16900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь