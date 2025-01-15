Семья вологодских предпринимателей приобрела и отреставрировала Дом с лилиями, превратив его в место для мероприятий и экскурсий.
Посетители могут насладиться историей деревянного модерна, узнать о прежних владельцах и сделать впечатляющие фотографии. Экскурсия длится 1,5 часа и включает рассказы о реставрации и современном использовании дома.
Это прекрасная возможность для всех, кто интересуется историей и архитектурой, провести время в теплой и дружелюбной атмосфере
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая архитектура
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🕰️ Погружение в прошлое
- 👥 Дружелюбная атмосфера
- 🔍 Интересные факты
Что можно увидеть
- Дом с лилиями
- Цветочный магазин
Описание экскурсии
Старинный дом
Осмотрев дом купца Черноглазова снаружи, вы пройдёте внутрь — и перенесётесь в годы на рубеже 19 и 20 веков. Атмосферу создают сохранившаяся мебель и продуманные детали. На этом фоне я расскажу об истории дома с лилиями, о его прежних хозяевах и о том, как их судьбы перекликаются с событиями того времени.
И его новая жизнь
Восстановление дома с лилиями стало резонансным событием для нашей Вологды, и новые владельцы открыли двери для вологжан и гостей города. Поэтому часть экскурсии посвящена современной жизни дома: вы узнаете о реставрации и о том, как можно использовать исторический особняк в своих целях, сохраняя его дух.
Организационные детали
На первом этаже дома расположен цветочный магазин, где вы можете купить сувениры с тематикой Дома с лилиями и не только.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Чернышевского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 460 туристов
Я Ирина, коренная вологжанка, влюблённая в родной город. В туризме больше 25 лет. Жизнь связала меня со старинными домами и влюбила в них, теперь я готова рассказывать вам о них часами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Алла
15 янв 2025
Добрый день! Экскурсия замечательная! Проведена интересно, артистично, мы получили истинное наслаждение и узнали много интересного о доме, людях, владевших им, а также о сегодняшнем собственнике и его благотворительной деятельности на благо города! Спасибо большое, всем рекомендую!
е
елена
10 янв 2025
Интересный и необычный формат экскурсии, рекомендую к посещению!
Е
Евгения
8 янв 2025
Прекрасная экскурсия, прекрасный рассказчик, прекрасный дом! Эта экскурсия в первый день Нового года задала чудесное настроение на все дальнейшие дни Рождественных каникул. Слушая увлеченного жителя Вологды, мы, гости города, проникались
