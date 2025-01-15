Семья вологодских предпринимателей приобрела и отреставрировала Дом с лилиями, превратив его в место для мероприятий и экскурсий. Посетители могут насладиться историей деревянного модерна, узнать о прежних владельцах и сделать впечатляющие фотографии. Экскурсия длится 1,5 часа и включает рассказы о реставрации и современном использовании дома. Это прекрасная возможность для всех, кто интересуется историей и архитектурой, провести время в теплой и дружелюбной атмосфере

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Старинный дом

Осмотрев дом купца Черноглазова снаружи, вы пройдёте внутрь — и перенесётесь в годы на рубеже 19 и 20 веков. Атмосферу создают сохранившаяся мебель и продуманные детали. На этом фоне я расскажу об истории дома с лилиями, о его прежних хозяевах и о том, как их судьбы перекликаются с событиями того времени.

И его новая жизнь

Восстановление дома с лилиями стало резонансным событием для нашей Вологды, и новые владельцы открыли двери для вологжан и гостей города. Поэтому часть экскурсии посвящена современной жизни дома: вы узнаете о реставрации и о том, как можно использовать исторический особняк в своих целях, сохраняя его дух.

Организационные детали

На первом этаже дома расположен цветочный магазин, где вы можете купить сувениры с тематикой Дома с лилиями и не только.