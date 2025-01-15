Мои заказы

Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе)

Уникальная экскурсия в Дом с лилиями, где вы узнаете историю дома и его владельцев. Ощутите атмосферу прошлого и сделайте красивые фото
Семья вологодских предпринимателей приобрела и отреставрировала Дом с лилиями, превратив его в место для мероприятий и экскурсий.

Посетители могут насладиться историей деревянного модерна, узнать о прежних владельцах и сделать впечатляющие фотографии. Экскурсия длится 1,5 часа и включает рассказы о реставрации и современном использовании дома.

Это прекрасная возможность для всех, кто интересуется историей и архитектурой, провести время в теплой и дружелюбной атмосфере
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая архитектура
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🕰️ Погружение в прошлое
  • 👥 Дружелюбная атмосфера
  • 🔍 Интересные факты
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Дом с лилиями
  • Цветочный магазин

Описание экскурсии

Старинный дом

Осмотрев дом купца Черноглазова снаружи, вы пройдёте внутрь — и перенесётесь в годы на рубеже 19 и 20 веков. Атмосферу создают сохранившаяся мебель и продуманные детали. На этом фоне я расскажу об истории дома с лилиями, о его прежних хозяевах и о том, как их судьбы перекликаются с событиями того времени.

И его новая жизнь

Восстановление дома с лилиями стало резонансным событием для нашей Вологды, и новые владельцы открыли двери для вологжан и гостей города. Поэтому часть экскурсии посвящена современной жизни дома: вы узнаете о реставрации и о том, как можно использовать исторический особняк в своих целях, сохраняя его дух.

Организационные детали

На первом этаже дома расположен цветочный магазин, где вы можете купить сувениры с тематикой Дома с лилиями и не только.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Чернышевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 460 туристов
Я Ирина, коренная вологжанка, влюблённая в родной город. В туризме больше 25 лет. Жизнь связала меня со старинными домами и влюбила в них, теперь я готова рассказывать вам о них часами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Алла
Алла
15 янв 2025
Добрый день! Экскурсия замечательная! Проведена интересно, артистично, мы получили истинное наслаждение и узнали много интересного о доме, людях, владевших им, а также о сегодняшнем собственнике и его благотворительной деятельности на благо города! Спасибо большое, всем рекомендую!
е
елена
10 янв 2025
Интересный и необычный формат экскурсии, рекомендую к посещению!
Е
Евгения
8 янв 2025
Прекрасная экскурсия, прекрасный рассказчик, прекрасный дом! Эта экскурсия в первый день Нового года задала чудесное настроение на все дальнейшие дни Рождественных каникул. Слушая увлеченного жителя Вологды, мы, гости города, проникались
читать дальше

восторгом. Ирина рассказывала нам о людях живших в этом доме, об их судьбах. Следуя советам, мы прошлись по всем старым домам, которые восстанавливает семья Якимовых. Как здорово, что находятся такие люди, которые дарят нам такую прекрасную возможность увидеть старинную Вологду.

