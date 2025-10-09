Индивидуальная
до 8 чел.
Экспресс-Вологда: пейзажи, история, люди
Погрузитесь в атмосферу Вологды, исследуя её исторические места и живописные пейзажи. Узнайте о судьбах правителей и семей, оставивших след в истории
Начало: На улице Бурмагиных
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
4400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда: вдоль по улице Благовещенской
Исследуйте историю Вологды через её архитектуру и судьбы жителей на улице Благовещенской. Уникальные здания и истории оживят прошлое города
Начало: В районе ЦУМа
10 окт в 14:00
11 окт в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Дом с виноградом»: в гостях у прошлого
Прогуляйтесь по старинным улочкам Вологды, открывая для себя тайны деревянных особняков и их необычных историй
Начало: Улица Мальцева
Завтра в 09:00
10 окт в 13:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
