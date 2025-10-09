Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Вологде, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Экспресс-Вологда: пейзажи, история, люди Погрузитесь в атмосферу Вологды, исследуя её исторические места и живописные пейзажи. Узнайте о судьбах правителей и семей, оставивших след в истории Начало: На улице Бурмагиных 4400 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Вологда: вдоль по улице Благовещенской Исследуйте историю Вологды через её архитектуру и судьбы жителей на улице Благовещенской. Уникальные здания и истории оживят прошлое города Начало: В районе ЦУМа 4700 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 6 чел. «Дом с виноградом»: в гостях у прошлого Прогуляйтесь по старинным улочкам Вологды, открывая для себя тайны деревянных особняков и их необычных историй Начало: Улица Мальцева 8000 ₽ за всё до 6 чел.

