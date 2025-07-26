Мои заказы

Дом с лилиями – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом с лилиями» в Вологде, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
1.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Вологда
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе)
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Дом с лилиями в Вологде
Уникальная экскурсия в Дом с лилиями, где вы узнаете историю дома и его владельцев. Ощутите атмосферу прошлого и сделайте красивые фото
Начало: На ул. Чернышевского
2 янв в 12:00
3 янв в 12:00
500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    26 июля 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Чудесное знакомство с домом провела для нас Ирина. Чудесный рассказчик, 2 часа пролетело незаметно. Дом-музей понравился детям, ведь все "трогательно и щупательно". Процветания домам-музеям и больше благодарных туристов! Кладем в копилочку наших путешествий с большим удовольствием.
    Чудесное знакомство с домом провела для нас Ирина. Чудесный рассказчик, 2 часа пролетело незаметно. Дом-музей понравился
  • Д
    Дарья
    15 июня 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. За такую возможность, прикоснуться к этому волшебному пространству, дому, в котором мы оставили свои сердечки
  • И
    Ирина
    15 июня 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Фееричная душевная экскурсия по волшебному дому-коробочке с секретом! Спасибо Ирине! Обязательно в следующее посещение города посетим другие отреставрированные семьёй Якимовых
    читать дальше

    дома. Спасибо этим удивительным щедрым людям за их любовь и энтузиазм. Спасибо Ирине, так ярко и красиво передавшей нам своё состояние счастья и здорового патриотизма, гордости за вологжан.

  • Н
    Нина
    9 июня 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Спасибо большое Ирине за такую любовь к своему родному городу, за увлекательное повествование о доме, его истории, владельцах.
  • К
    Ксения
    3 мая 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Очень интересно прошла экскурсия) спасибо большое Ирине)
    Очень интересно прошла экскурсия) спасибо большое Ирине)
  • К
    Ксения
    10 февраля 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Интересная и необычная экскурсия! Видно, что гид очень любит и увлечен своим делом!
  • А
    Алла
    15 января 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе)
    Добрый день! Экскурсия замечательная! Проведена интересно, артистично, мы получили истинное наслаждение и узнали много интересного о доме, людях, владевших им, а также о сегодняшнем собственнике и его благотворительной деятельности на благо города! Спасибо большое, всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    13 января 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Экскурсию по Дому с лилиями нам подарила гид Ирина. Очень трогательно и с большой любовью к истории этого дома Ирина
    читать дальше

    рассказала о "рождении" дома, его предыдущих владельцах и, конечно, о сегодняшней жизни этого прекрасного дома. В доме собрана большая коллекция антикварных вещей, многие из которых сегодня "забыты". Очень интересно и познавательно!
    В доме есть прекрасные фотозоны, и мы не преминули сделать свои портреты в интерьерах этого удивительного дома. Спасибо Ирине за экскурсию!

  • М
    Маргарита
    11 января 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Большое спасибо Ирине за интересный рассказ! Очень приятные впечатления остались от семьи меценатов.
    Дочка именно эту экскурисию назвала самой запоминающейся в Вологде.
    Большое спасибо Ирине за интересный рассказ! Очень приятные впечатления остались от семьи меценатовБольшое спасибо Ирине за интересный рассказ! Очень приятные впечатления остались от семьи меценатов
  • е
    елена
    10 января 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе)
    Интересный и необычный формат экскурсии, рекомендую к посещению!
  • Е
    Евгения
    8 января 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе)
    Прекрасная экскурсия, прекрасный рассказчик, прекрасный дом! Эта экскурсия в первый день Нового года задала чудесное настроение на все дальнейшие дни
    читать дальше

    Рождественных каникул. Слушая увлеченного жителя Вологды, мы, гости города, проникались восторгом. Ирина рассказывала нам о людях живших в этом доме, об их судьбах. Следуя советам, мы прошлись по всем старым домам, которые восстанавливает семья Якимовых. Как здорово, что находятся такие люди, которые дарят нам такую прекрасную возможность увидеть старинную Вологду.

  • Е
    Елена
    6 января 2025
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Отлично!!! У экскурсовода Ирины Викторовны это не работа, это ее жизнь! Человек, в хорошем смысле слова,"болеет" и заражает остальных. Мы
    читать дальше

    под впечатлением. За время экскурсии погрузить нас в прошлую жизнь, рассказать о владельцах, об их потомках, о неравнодушных современниках (дай Бог им здоровья и процветания). Советуем, рекомендуем!!!

  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Очень познавательная экскурсия. Я бы даже сказала, что она не только о доме с лилиями, а о любви вологжан к
    читать дальше

    своей родине, о бизнесе, который на словами, а делом доказывает свою любовь к Вологде. Интересная история семей, имеющих отношение к этому дому как в прошлом, так и в настоящем.

  • Е
    Елена
    29 октября 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Очень интересно, хорошо что есть возможность посмотреть и потрогать историю🥰
    Очень интересно, хорошо что есть возможность посмотреть и потрогать историю🥰Очень интересно, хорошо что есть возможность посмотреть и потрогать историю🥰
  • Г
    Галина
    22 октября 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Если в городе кружев захотите погрузиться ещё в красоту,то надо идти к Ирине,на ее экскурсию в красивый дом с удивительной историей. Я благодарна Ирине за теплоту,юмор и огромный объем знаний по теме. Рекомендую.
  • И
    Ираида
    17 сентября 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Мы рады, что услышали такой подробный и чудесный рассказ о доме, его деталях, а также о предыдущих и нынешних хозяевах. Обсудили особенные старинные вещи. Много узнали про исторический контекст. Вдохновились идеями. Спасибо!
  • И
    Ирина
    10 сентября 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Отличная экскурсия, отличный экскурсовод Ирина. Благодаря рассказчику мы окунулись в прошлое, через современность. Ирина рассказала историю дома, его прошлое, настоящее
    читать дальше

    и познакомила с коллекцией вещей, предоставленных бывшими жильцами дома. Очень живая и нестандартная экскурсия. Очень советую посетить ее первую в Вологде! Это залог хорошего настроения и восприятия дальнейшей информации!

  • Н
    Наталья
    21 августа 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Прекрасная экскурсия! Интересный материал, необыкновенно заинтересованный экскурсовод Ирина, с душой созданная экспозиция - всё это никого не оставит равнодушным.
    И возможность сделать атмосферные фото в интерьерах дома усилила наше впечатление. Спасибо большое за такие экскурсии
  • Г
    Галина
    18 августа 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Спасибо огромное семье Якимовых за их деятельность по сохранению наследия, а Ирине -за прекрасную экскурсию! Однозначно реомендую к посещению с подростками
  • Ч
    Чаплыгина
    14 августа 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Эта была прекрасная экскурсия! Узнали много интересного о Доме с лилиями и о его хозяевах в разные исторические периоды.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Дом с лилиями»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
  2. Знакомьтесь, Вологда
  3. Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вологодский Кремль
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Воскресенский собор
  7. Набережная
  8. Дом Засецких
  9. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Дом с лилиями" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 4600. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Дом с лилиями», 100 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль