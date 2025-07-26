Д Дарья Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Чудесное знакомство с домом провела для нас Ирина. Чудесный рассказчик, 2 часа пролетело незаметно. Дом-музей понравился детям, ведь все "трогательно и щупательно". Процветания домам-музеям и больше благодарных туристов! Кладем в копилочку наших путешествий с большим удовольствием.

Д Дарья Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. За такую возможность, прикоснуться к этому волшебному пространству, дому, в котором мы оставили свои сердечки

И Ирина Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь читать дальше дома. Спасибо этим удивительным щедрым людям за их любовь и энтузиазм. Спасибо Ирине, так ярко и красиво передавшей нам своё состояние счастья и здорового патриотизма, гордости за вологжан. Фееричная душевная экскурсия по волшебному дому-коробочке с секретом! Спасибо Ирине! Обязательно в следующее посещение города посетим другие отреставрированные семьёй Якимовых

Н Нина Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Спасибо большое Ирине за такую любовь к своему родному городу, за увлекательное повествование о доме, его истории, владельцах.

К Ксения Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Очень интересно прошла экскурсия) спасибо большое Ирине)

К Ксения Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Интересная и необычная экскурсия! Видно, что гид очень любит и увлечен своим делом!

А Алла Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе) Добрый день! Экскурсия замечательная! Проведена интересно, артистично, мы получили истинное наслаждение и узнали много интересного о доме, людях, владевших им, а также о сегодняшнем собственнике и его благотворительной деятельности на благо города! Спасибо большое, всем рекомендую!

Е Елена Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь читать дальше рассказала о "рождении" дома, его предыдущих владельцах и, конечно, о сегодняшней жизни этого прекрасного дома. В доме собрана большая коллекция антикварных вещей, многие из которых сегодня "забыты". Очень интересно и познавательно!

В доме есть прекрасные фотозоны, и мы не преминули сделать свои портреты в интерьерах этого удивительного дома. Спасибо Ирине за экскурсию! Экскурсию по Дому с лилиями нам подарила гид Ирина. Очень трогательно и с большой любовью к истории этого дома Ирина

М Маргарита Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Большое спасибо Ирине за интересный рассказ! Очень приятные впечатления остались от семьи меценатов.

Дочка именно эту экскурисию назвала самой запоминающейся в Вологде.

е елена Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе) Интересный и необычный формат экскурсии, рекомендую к посещению!

Е Евгения Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь! (в группе) читать дальше Рождественных каникул. Слушая увлеченного жителя Вологды, мы, гости города, проникались восторгом. Ирина рассказывала нам о людях живших в этом доме, об их судьбах. Следуя советам, мы прошлись по всем старым домам, которые восстанавливает семья Якимовых. Как здорово, что находятся такие люди, которые дарят нам такую прекрасную возможность увидеть старинную Вологду. Прекрасная экскурсия, прекрасный рассказчик, прекрасный дом! Эта экскурсия в первый день Нового года задала чудесное настроение на все дальнейшие дни

Е Елена Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь читать дальше под впечатлением. За время экскурсии погрузить нас в прошлую жизнь, рассказать о владельцах, об их потомках, о неравнодушных современниках (дай Бог им здоровья и процветания). Советуем, рекомендуем!!! Отлично!!! У экскурсовода Ирины Викторовны это не работа, это ее жизнь! Человек, в хорошем смысле слова,"болеет" и заражает остальных. Мы

Т Татьяна Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь читать дальше своей родине, о бизнесе, который на словами, а делом доказывает свою любовь к Вологде. Интересная история семей, имеющих отношение к этому дому как в прошлом, так и в настоящем. Очень познавательная экскурсия. Я бы даже сказала, что она не только о доме с лилиями, а о любви вологжан к

Е Елена Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Очень интересно, хорошо что есть возможность посмотреть и потрогать историю🥰

Г Галина Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Если в городе кружев захотите погрузиться ещё в красоту,то надо идти к Ирине,на ее экскурсию в красивый дом с удивительной историей. Я благодарна Ирине за теплоту,юмор и огромный объем знаний по теме. Рекомендую.

И Ираида Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Мы рады, что услышали такой подробный и чудесный рассказ о доме, его деталях, а также о предыдущих и нынешних хозяевах. Обсудили особенные старинные вещи. Много узнали про исторический контекст. Вдохновились идеями. Спасибо!

И Ирина Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь читать дальше и познакомила с коллекцией вещей, предоставленных бывшими жильцами дома. Очень живая и нестандартная экскурсия. Очень советую посетить ее первую в Вологде! Это залог хорошего настроения и восприятия дальнейшей информации! Отличная экскурсия, отличный экскурсовод Ирина. Благодаря рассказчику мы окунулись в прошлое, через современность. Ирина рассказала историю дома, его прошлое, настоящее

Н Наталья Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Прекрасная экскурсия! Интересный материал, необыкновенно заинтересованный экскурсовод Ирина, с душой созданная экспозиция - всё это никого не оставит равнодушным.

И возможность сделать атмосферные фото в интерьерах дома усилила наше впечатление. Спасибо большое за такие экскурсии

Г Галина Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь Спасибо огромное семье Якимовых за их деятельность по сохранению наследия, а Ирине -за прекрасную экскурсию! Однозначно реомендую к посещению с подростками