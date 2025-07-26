Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Дом с лилиями в Вологде
Уникальная экскурсия в Дом с лилиями, где вы узнаете историю дома и его владельцев. Ощутите атмосферу прошлого и сделайте красивые фото
Начало: На ул. Чернышевского
2 янв в 12:00
3 янв в 12:00
500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья26 июля 2025Чудесное знакомство с домом провела для нас Ирина. Чудесный рассказчик, 2 часа пролетело незаметно. Дом-музей понравился детям, ведь все "трогательно и щупательно". Процветания домам-музеям и больше благодарных туристов! Кладем в копилочку наших путешествий с большим удовольствием.
- ДДарья15 июня 2025Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. За такую возможность, прикоснуться к этому волшебному пространству, дому, в котором мы оставили свои сердечки
- ИИрина15 июня 2025Фееричная душевная экскурсия по волшебному дому-коробочке с секретом! Спасибо Ирине! Обязательно в следующее посещение города посетим другие отреставрированные семьёй Якимовых
- ННина9 июня 2025Спасибо большое Ирине за такую любовь к своему родному городу, за увлекательное повествование о доме, его истории, владельцах.
- ККсения3 мая 2025Очень интересно прошла экскурсия) спасибо большое Ирине)
- ККсения10 февраля 2025Интересная и необычная экскурсия! Видно, что гид очень любит и увлечен своим делом!
- ААлла15 января 2025Добрый день! Экскурсия замечательная! Проведена интересно, артистично, мы получили истинное наслаждение и узнали много интересного о доме, людях, владевших им, а также о сегодняшнем собственнике и его благотворительной деятельности на благо города! Спасибо большое, всем рекомендую!
- ЕЕлена13 января 2025Экскурсию по Дому с лилиями нам подарила гид Ирина. Очень трогательно и с большой любовью к истории этого дома Ирина
- ММаргарита11 января 2025Большое спасибо Ирине за интересный рассказ! Очень приятные впечатления остались от семьи меценатов.
Дочка именно эту экскурисию назвала самой запоминающейся в Вологде.
- еелена10 января 2025Интересный и необычный формат экскурсии, рекомендую к посещению!
- ЕЕвгения8 января 2025Прекрасная экскурсия, прекрасный рассказчик, прекрасный дом! Эта экскурсия в первый день Нового года задала чудесное настроение на все дальнейшие дни
- ЕЕлена6 января 2025Отлично!!! У экскурсовода Ирины Викторовны это не работа, это ее жизнь! Человек, в хорошем смысле слова,"болеет" и заражает остальных. Мы
- ТТатьяна9 ноября 2024Очень познавательная экскурсия. Я бы даже сказала, что она не только о доме с лилиями, а о любви вологжан к
- ЕЕлена29 октября 2024Очень интересно, хорошо что есть возможность посмотреть и потрогать историю🥰
- ГГалина22 октября 2024Если в городе кружев захотите погрузиться ещё в красоту,то надо идти к Ирине,на ее экскурсию в красивый дом с удивительной историей. Я благодарна Ирине за теплоту,юмор и огромный объем знаний по теме. Рекомендую.
- ИИраида17 сентября 2024Мы рады, что услышали такой подробный и чудесный рассказ о доме, его деталях, а также о предыдущих и нынешних хозяевах. Обсудили особенные старинные вещи. Много узнали про исторический контекст. Вдохновились идеями. Спасибо!
- ИИрина10 сентября 2024Отличная экскурсия, отличный экскурсовод Ирина. Благодаря рассказчику мы окунулись в прошлое, через современность. Ирина рассказала историю дома, его прошлое, настоящее
- ННаталья21 августа 2024Прекрасная экскурсия! Интересный материал, необыкновенно заинтересованный экскурсовод Ирина, с душой созданная экспозиция - всё это никого не оставит равнодушным.
И возможность сделать атмосферные фото в интерьерах дома усилила наше впечатление. Спасибо большое за такие экскурсии
- ГГалина18 августа 2024Спасибо огромное семье Якимовых за их деятельность по сохранению наследия, а Ирине -за прекрасную экскурсию! Однозначно реомендую к посещению с подростками
- ЧЧаплыгина14 августа 2024Эта была прекрасная экскурсия! Узнали много интересного о Доме с лилиями и о его хозяевах в разные исторические периоды.
