читать дальше своей родине, о бизнесе, который на словами, а делом доказывает свою любовь к Вологде. Интересная история семей, имеющих отношение к этому дому как в прошлом, так и в настоящем.

Очень познавательная экскурсия. Я бы даже сказала, что она не только о доме с лилиями, а о любви вологжан к