1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
«Поэтому часть экскурсии посвящена современной жизни дома: вы узнаете о реставрации и о том, как можно использовать исторический особняк в своих целях, сохраняя его дух»
3 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда: тайны Нижнего посада
Погулять по старинному кварталу с доходными домами и купеческими особняками
Начало: В районе Кремлёвской площади
«Завершится прогулка «открыточным» видом на реку и прекрасные каменные особняки»
2 дек в 10:00
3 дек в 10:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Дом с лилиями в Вологде
Уникальная экскурсия в Дом с лилиями, где вы узнаете историю дома и его владельцев. Ощутите атмосферу прошлого и сделайте красивые фото
Начало: На ул. Чернышевского
«Поэтому часть экскурсии посвящена современной жизни дома: вы узнаете о реставрации и о том, как можно использовать исторический особняк в своих целях, сохраняя его дух»
31 дек в 14:00
1 янв в 14:00
400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 ноября 2024Очень познавательная экскурсия. Я бы даже сказала, что она не только о доме с лилиями, а о любви вологжан к
- ЕЕлена29 октября 2024Очень интересно, хорошо что есть возможность посмотреть и потрогать историю🥰
- ГГалина22 октября 2024Если в городе кружев захотите погрузиться ещё в красоту,то надо идти к Ирине,на ее экскурсию в красивый дом с удивительной историей. Я благодарна Ирине за теплоту,юмор и огромный объем знаний по теме. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Дворцы, замки и особняки»
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