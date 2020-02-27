19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества Вологды

Алексей
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Алексей – ваш гид
В ходе нашей прогулки по городу вы увидите дворянские, купеческие и мещанские особняки, украшенные уникальной резьбой, познакомитесь с архитектурными стилями и направлениями и узнаете много интересного из жизни дореволюционной Вологды.
1900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.84
Город, где резной палисад
Город, где резной палисад

Вологда — чудесный город-музей деревянной архитектуры под открытым небом. Всего три города в России сохранили большое количество деревянных домов XVIII – начала XX вв., а по разнообразию стилей, Вологде просто нет равных.

Маршрут

Прогулка начнется возле старейшего в Вологде деревянного особняка — дома Засецких, построенного в конце XVIII века — и пройдет по центральной части города. Вас ждет встреча с незабываемым резным кружевом вологодской наличников, уникальными архитектурными решениями и, конечно, интересными судьбами вологжан. Вологодский купец Самарин, поэт Константин Батюшков, чиновник Пузыревский-Пузан и многие другие замечательные люди нашего города предстанут перед вами сквозь облик их домов.

Место встречи – ул. Ленинградская, 12, Дом Засецких

Город, где резной палисад
Город, где резной палисад
Город, где резной палисад
Город, где резной палисад
Город, где резной палисад

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Профессиональный гид-экскурсовод. имею не только высшее историческое образование и опыт, но и желание интересно рассказать о своем городе и показать его красоты гостям
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Экскурсия понравилась, получили представление о деревянном зодчестве в Вологде, а так же попутно экскурсовод рассказал много интересных фактов о жизни и укладе в "старой" Вологде, отвечал на все наши многочисленные вопросы.
6 января 2020
Прекрасно организованная экскурсия и замечательный гид Анна!
5 января 2020
Алексей отличный гид, хорошо знает тему Экскурсии и вообще очень образован и может рассказать о многих исторических событиях, в том числе и не относящихся к теме Экскурсии, если задаёшь вопрос, не сухим академическим языком, а интересно и увлекательно. Большое спасибо ! Понравилось всё
29 декабря 2019
Я совместила 3 экскурсии - резной палисад, обзорную и ещё заехали в Спасо-Прилуцкий монастырь. Понравилось, как Алексей составил маршрут, совместив 3 экскурсии, как литературный приём - фрейминг - экскурсия началась у самого старого из сохранившихся домов-памятников деревянного зодчества, потом мы отклонились от темы, затронув каменное зодчество, храмы, Ивана Грозного, в монастыре тему православия и святых, а закончили опять же деревянным зодчеством, особенностью Вологды, на центральной сенной площади, напоследок немного пройдясь ещё по советскому периоду. Интересно было всей нашей семье, нам с мужем и 16-летнему сыну. Несмотря на то, что экскурсия подучилась продолжительной, около 4 часов, мы не устали, интерес не угас. Алексей - очень грамотный, знающий, образованный, с красивой грамотной речью, глубина его знаний поражает, он историк и теолог по образованию, ответит на любой вопрос. Может развлечь необычным говором или новыми для Москвича местными смешными словечками. Мы получили удовольствие и узнали Вологду. Спасибо, Алексей, и с наступающим Новым годом!
28 августа 2019
Замечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Алексей рассказывал о домах «вологодского зодчества» с большой любовью. Его глубокие знания,мор, такт сделали экскурсию красиво впечатляющей. С удовольствием отвечал на любые вопросы, касающиеся Вологды. Очень советую совершить эту экскурсию вместе с Алексеем.
28 августа 2019
Экскурсией остались очень довольны.Гид-увлечённый человек,которому можно задать вопрос «не по теме» и подучить на него ответ.Нам понравилось все:темп,количество и качество информации и личность рассказчика.
Спасибо большое за экскурсию!
25 августа 2019
Очень понравилась экскурсия,которую провел Алексей!Рассказ не перегружен лишними датами,фамилиями.Очень профессионально,с хорошим русским языком,четко,интеллигентно!Был дождь,но это внесло свой колорит в прогулку!Спасибо еще раз экскурсоволу!
1 августа 2019
Замечательная экскурсия и экскурсовод Алексей! Познавательно, узнали много интересного про историю Вологодских жителей и историю Вологды.
Рекомендуем, не пожалеете!
16 июня 2019
Интересно и познавательно. Гид уверенный и отвечает на все вопросы. Даже на те, что выходят за рамки самой программы. Рекомендую.
4 мая 2019
Алексей - интересный рассказчик, любит и знает свой город.
Ещё 9 отзывов

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Вологда и ее старинаВологда и ее старинаВологда и ее старина
2500 за экскурсию
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Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города
Во время экскурсии вы увидите храмы XVI – XIX вв, деревянную архитектуру, уникальные памятники и познакомитесь с повседневной жизнью провинциального города. Я расскажу занимательные вологодские легенды и исторические анекдоты, правдивые истории о жизни города в прошлые века и сейчас, кратко и понятно обрисую особенности местной архитектуры.
Вологда православнаяВологда православнаяВологда православная
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Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
Вологда — один из важнейших центров православной культуры, именно этого город можно назвать с «столицей Северной Фиваиды» — неповторимого культурного и духовного пространства, наполненного святынями и пропитанного традициями монашества и аскетизма. В рамках экскурсии мы посетим важнейшие православные храмы и монастыри города. Вы узнаете много интересного об истории и культуры этих мест. Основой моего рассказа станут жития святых, древние предания, летописи и архивные источники, не опубликованные до настоящего времени и недоступные широкому кругу туристов.

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