19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В ходе нашей прогулки по городу вы увидите дворянские, купеческие и мещанские особняки, украшенные уникальной резьбой, познакомитесь с архитектурными стилями и направлениями и узнаете много интересного из жизни дореволюционной Вологды.

Вологда — чудесный город-музей деревянной архитектуры под открытым небом. Всего три города в России сохранили большое количество деревянных домов XVIII – начала XX вв., а по разнообразию стилей, Вологде просто нет равных.

Маршрут

Прогулка начнется возле старейшего в Вологде деревянного особняка — дома Засецких, построенного в конце XVIII века — и пройдет по центральной части города. Вас ждет встреча с незабываемым резным кружевом вологодской наличников, уникальными архитектурными решениями и, конечно, интересными судьбами вологжан. Вологодский купец Самарин, поэт Константин Батюшков, чиновник Пузыревский-Пузан и многие другие замечательные люди нашего города предстанут перед вами сквозь облик их домов.

Место встречи – ул. Ленинградская, 12, Дом Засецких