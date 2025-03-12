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и заявлено, мне показалось что это больше спектакль с погружение в прошлое города. И не с заумнымыми фразами и кучей дат, а простым языком и с возпонаниями человека о прошлом этих улиц. С переживаниями и эмоциями персонажей. Мы остались очень довольны. И приятным бонусом было горячее какао после прогулки