Групповая
Уникальная иммерсивная экскурсия по Вологде с аудиосопровождением
Уникальная возможность прогуляться по Вологде и услышать истории города через голоса актеров. Вдохновляющий опыт для всех возрастов
Начало: На Соборной горке
21 июл в 12:00
22 июл в 12:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Почувствовать себя не туристом, а гостем и давним другом
21 июл в 17:30
22 июл в 17:30
11 000 ₽ за экскурсию
Аудиогид
Аудиоспектакль «Пересечение»
Вологда оживает в аудиоспектакле «Пересечение». Пройдите по маршруту героев, слушая их истории, и насладитесь подарком от главного героя
Начало: На улице Мальцева
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
950 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина12 марта 2025Очень интересный и удобный формат, можно в любой момент остановиться, сойти с маршрута, а потом вернуться Это не совсем экскурсия, как
- ДДмитрий9 марта 2025Замечательная экскурсия по старой Вологде. Благодаря записанным на пленку рассказам жителей Вологды, которые звучат в наушниках по ходу экскурсии, удалось погрузиться в жизнь города изнутри. Очень необычно и познавательно!
- ИИрина16 сентября 2024Иммерсивная прогулка по Вологде - это удивительный формат, замечательная задумка и чудесное воплощение! Возможность погулять по улочкам и паркам Вологды
- ЕЕлена13 августа 2024Необычный и душевный формат экскурсии. Мы утром прошли по примерно такому же маршруту с классической экскурсией. А вечером попали на
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Уникальный опыт»
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Сколько стоит экскурсия по Вологде в июле 2025
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