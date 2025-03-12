Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Вологде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Иммерсивная прогулка по Вологде
Пешая
1 час
18 отзывов
Групповая
Уникальная иммерсивная экскурсия по Вологде с аудиосопровождением
Уникальная возможность прогуляться по Вологде и услышать истории города через голоса актеров. Вдохновляющий опыт для всех возрастов
Начало: На Соборной горке
21 июл в 12:00
22 июл в 12:00
1100 ₽ за человека
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Почувствовать себя не туристом, а гостем и давним другом
21 июл в 17:30
22 июл в 17:30
11 000 ₽ за экскурсию
Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Аудиогид
Аудиоспектакль «Пересечение»
Вологда оживает в аудиоспектакле «Пересечение». Пройдите по маршруту героев, слушая их истории, и насладитесь подарком от главного героя
Начало: На улице Мальцева
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
950 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    12 марта 2025
    Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
    Очень интересный и удобный формат, можно в любой момент остановиться, сойти с маршрута, а потом вернуться Это не совсем экскурсия, как
    читать дальше

    и заявлено, мне показалось что это больше спектакль с погружение в прошлое города. И не с заумнымыми фразами и кучей дат, а простым языком и с возпонаниями человека о прошлом этих улиц. С переживаниями и эмоциями персонажей. Мы остались очень довольны. И приятным бонусом было горячее какао после прогулки

    Очень интересный и удобный формат, можно в любой момент остановиться, сойти с маршрута, а потом вернуться
  • Д
    Дмитрий
    9 марта 2025
    Иммерсивная прогулка по Вологде
    Замечательная экскурсия по старой Вологде. Благодаря записанным на пленку рассказам жителей Вологды, которые звучат в наушниках по ходу экскурсии, удалось погрузиться в жизнь города изнутри. Очень необычно и познавательно!
  • И
    Ирина
    16 сентября 2024
    Иммерсивная прогулка по Вологде
    Иммерсивная прогулка по Вологде - это удивительный формат, замечательная задумка и чудесное воплощение! Возможность погулять по улочкам и паркам Вологды
    читать дальше

    с виртуальными знакомыми, которые вспоминают свое детство и курьезные случаи из жизни, связанные с местами прогулки. Как-будто ты не случайный одинокий путник-путешественник, гуляющий по незнакомому городу, а чей-то закадычный друг, которого ждут, помнят и всегда рады видеть. Очень рекомендую всем, кто не ищет обычных впечатлений и открыт новому опыту.

  • Е
    Елена
    13 августа 2024
    Иммерсивная прогулка по Вологде
    Необычный и душевный формат экскурсии. Мы утром прошли по примерно такому же маршруту с классической экскурсией. А вечером попали на
    читать дальше

    эту. Исторические факты, которые мы узнали утром, сложились с рассказами людей, которые мы услышали на данной экскурсии. Впечатления сложились и получилось супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивная прогулка по Вологде
  2. Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
  3. Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Вологодский Кремль
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Набережная
  7. Воскресенский собор
  8. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  9. Дом Засецких
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июле 2025
Сейчас в Вологде в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 26 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь