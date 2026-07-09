Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Вологда - город с богатой историей и уникальной культурой, приглашает вас на индивидуальную экскурсию «Благодатная Вологда».Вас ждет знакомство с величественным Софийским собором, роскошным домом Дворянского собрания, где звучали шаги российских

государей. Прогулка по набережной реки Вологда откроет вам виды на особняк зятя Хлестакова и уникальные арт-объекты, включая стилизованную дверь в Вологду и писающую собаку. Вы раскроете секреты местного говора, узнаете о зарождении уличного электроосвещения в городе. Спасо-Прилуцкий монастырь, гордость Русского Севера, откроет вам свои тайны, включая историю его основания в XIV веке и хранящиеся здесь мощи святых. В завершение экскурсии вы узнаете, почему Вологда стала местом ссылки для многих известных личностей, особенности архитектуры Русского Севера и как живут современные воложане. Экскурсия не требует дополнительных расходов и представляет собой уникальное сочетание авто и пешеходной прогулки по историческим местам города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Вологды - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы, несмотря на возможные холода, экскурсия остаётся доступной, хотя прогулки могут быть менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.