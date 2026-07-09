Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
Вологда - город с богатой историей и уникальной культурой, приглашает вас на индивидуальную экскурсию «Благодатная Вологда».
Вас ждет знакомство с величественным Софийским собором, роскошным домом Дворянского собрания, где звучали шаги российских читать дальшеуменьшить
государей.
Прогулка по набережной реки Вологда откроет вам виды на особняк зятя Хлестакова и уникальные арт-объекты, включая стилизованную дверь в Вологду и писающую собаку. Вы раскроете секреты местного говора, узнаете о зарождении уличного электроосвещения в городе.
Спасо-Прилуцкий монастырь, гордость Русского Севера, откроет вам свои тайны, включая историю его основания в XIV веке и хранящиеся здесь мощи святых.
В завершение экскурсии вы узнаете, почему Вологда стала местом ссылки для многих известных личностей, особенности архитектуры Русского Севера и как живут современные воложане.
Экскурсия не требует дополнительных расходов и представляет собой уникальное сочетание авто и пешеходной прогулки по историческим местам города
🌟 Уникальная возможность увидеть древние церкви и современные арт-объекты
📜 Узнать интересные исторические факты и местные легенды
🕍 Посетить знаменитый Спасо-Прилуцкий монастырь
🎨 Оценить колоритные арт-объекты Вологды
🚶♂️ Комбинация пеших и автомобильных прогулок
🔍 Раскрыть секреты архитектуры Русского Севера
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Вологды - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы, несмотря на возможные холода, экскурсия остаётся доступной, хотя прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Софийский собор
Дом Дворянского собрания
Набережная реки Вологда
Особняк зятя Хлестакова
Стилизованная дверь в Вологду
Птица-говорун
Писающая собака
Спасо-Прилуцкий монастырь
Успенская церковь
Описание экскурсии
Вологда сквозь столетия
Вы увидите Софийский собор и респектабельный дом Дворянского собрания, где танцевали на балах российские государи, и проедете по набережной реки Вологда. А также рассмотрите особняк зятя Хлестакова, вспомните Гоголя и оцените колоритные арт-объекты: стилизованную дверь в Вологду, птицу-говоруна и писающую собаку. Раскроете секреты местного особенного говора и узнаете о зарождении уличного электроосвещения.
Спасо-Прилуцкий монастырь — гордость Русского Севера
В XIV веке на окраине Вологды родился Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. Вы ощутите царящую в нем гармонию, рассмотрите устремленную ввысь деревянную Успенскую церковь и узнаете, мощи каких святых здесь хранятся. В завершение я расскажу, почему в Вологду ссылали так много известных личностей, в чем особенности архитектуры Русского Севера и как живут современные воложане.
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2253 туристов
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным читать дальшеуменьшить
экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
–
3
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2
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1
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Р
Роман
Прекрасный гид Ольга, отлично провела с нами 3 часа, которые пролетели незаметно. Великолепный рассказ о городе Вологде влюбил нас в сам город! спасибо Ольге, очень рекомендуем всей компанией! обязательно вернемся именно к Ольге!
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С
Светлана
Дата посещения: 3 янв 2026
Прекрасный экскурсовод Ольга. Любит искренне свой город и очень интересно и познавательно о нем рассказывает. Спасибо большое! Успехов и процветания!
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Н
Наталья
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где нас забрать на экскурсию. Так как экскурсия проводилась комбинированная(пешком и на автомобиле, что особенно читать дальшеуменьшить
актуально для зимних дней) и была очень профессионально построена мы смогли быстро познакомиться с центром города, увидеть основные достопримечательности и посетить Спасо-Прилуцкий монастырь на его окраине. Было очень приятно слышать красивую, спокойную речь Ольги и гулять по городу, как с другом. Спасибо!
+2
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В
Виктор
Наверное, столь квалифицированного в своей профессии гида встретить не просто. Ольга провела экскурсию принимая во внимание всё наши пожелания с учётом наших физических возможностей и интересов, сформировав у нас объёмное читать дальшеуменьшить
представление о её любимом и родном городе. И это всё благодаря её высокому профессиональному мастерству, с одной стороны, и душевности в изложении информации, с другой. Спасибо большое, будем рекомендовать её услуги всём нашим друзьям и знакомым, направляющимся в Вологду.
Ольга
Ответ организатора:
Большое спасибо, Виктор и Евгения, за высокую оценку моей деятельности! Искренне рада, что Вы остались довольны экскурсией! Считаю, путешествуя, мы читать дальшеуменьшить
познаём культуру и историю края через людей, которые до нас доносят не просто факты, а предлагают увидеть и услышать чуть больше… Вологда раскрыла перед Вами первые страницы своей многовековой летописи! Пусть непременно состоится продолжение исследования нашего края, и оно тоже будет приятным!
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А
Алексей
Экскурсия состоялась, всё понравилось. Ольга прекрасный специалист своего дела. Приятная собеседника и отличный водитель. Рекомендуем Ольгу.
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Д
Денис
Очень советую экскурсию, Ольга - очень профессиональный экскурсовод, очень внимательно относится к деталям, экскурсия построена логично и мы получили полное представление о Вологде. Трех часов, правда, кажется мало. Очень важно хочется побывать еще и на пешеходной экскурсии.
Ольга
Ответ организатора:
Денис, спасибо! К тому же я полностью согласна с Вами, что прогулки пешком позволяют по-иному взглянуть и даже почувствовать город. читать дальшеуменьшить
Автомобильно-пешеходная экскурсия - прекрасная возможность территориально охватить больше, плюс при переменчивой погоде - это истинное спасение! А потом надо гулять, возвращаться в приглянувшиеся места и получать удовольствие от знакомства с Вологдой! Желаю Вам и Павлу нескончаемых путешествий и неизменно ярких впечатлений!