Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Благодатная Вологда

Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
Вологда - город с богатой историей и уникальной культурой, приглашает вас на индивидуальную экскурсию «Благодатная Вологда».

Вас ждет знакомство с величественным Софийским собором, роскошным домом Дворянского собрания, где звучали шаги российских
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государей.

Прогулка по набережной реки Вологда откроет вам виды на особняк зятя Хлестакова и уникальные арт-объекты, включая стилизованную дверь в Вологду и писающую собаку. Вы раскроете секреты местного говора, узнаете о зарождении уличного электроосвещения в городе.

Спасо-Прилуцкий монастырь, гордость Русского Севера, откроет вам свои тайны, включая историю его основания в XIV веке и хранящиеся здесь мощи святых.

В завершение экскурсии вы узнаете, почему Вологда стала местом ссылки для многих известных личностей, особенности архитектуры Русского Севера и как живут современные воложане.

Экскурсия не требует дополнительных расходов и представляет собой уникальное сочетание авто и пешеходной прогулки по историческим местам города

5
63 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть древние церкви и современные арт-объекты
  • 📜 Узнать интересные исторические факты и местные легенды
  • 🕍 Посетить знаменитый Спасо-Прилуцкий монастырь
  • 🎨 Оценить колоритные арт-объекты Вологды
  • 🚶‍♂️ Комбинация пеших и автомобильных прогулок
  • 🔍 Раскрыть секреты архитектуры Русского Севера

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Вологды - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы, несмотря на возможные холода, экскурсия остаётся доступной, хотя прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда

Что можно увидеть

  • Софийский собор
  • Дом Дворянского собрания
  • Набережная реки Вологда
  • Особняк зятя Хлестакова
  • Стилизованная дверь в Вологду
  • Птица-говорун
  • Писающая собака
  • Спасо-Прилуцкий монастырь
  • Успенская церковь

Описание экскурсии

Вологда сквозь столетия

Вы увидите Софийский собор и респектабельный дом Дворянского собрания, где танцевали на балах российские государи, и проедете по набережной реки Вологда. А также рассмотрите особняк зятя Хлестакова, вспомните Гоголя и оцените колоритные арт-объекты: стилизованную дверь в Вологду, птицу-говоруна и писающую собаку. Раскроете секреты местного особенного говора и узнаете о зарождении уличного электроосвещения.

Спасо-Прилуцкий монастырь — гордость Русского Севера

В XIV веке на окраине Вологды родился Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. Вы ощутите царящую в нем гармонию, рассмотрите устремленную ввысь деревянную Успенскую церковь и узнаете, мощи каких святых здесь хранятся. В завершение я расскажу, почему в Вологду ссылали так много известных личностей, в чем особенности архитектуры Русского Севера и как живут современные воложане.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2253 туристов
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным
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экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
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Р
Прекрасный гид Ольга, отлично провела с нами 3 часа, которые пролетели незаметно. Великолепный рассказ о городе Вологде влюбил нас в сам город! спасибо Ольге, очень рекомендуем всей компанией! обязательно вернемся именно к Ольге!
Прекрасный гид Ольга, отлично провела с нами 3 часа, которые пролетели незаметно. Великолепный рассказ о городе
Прекрасный гид Ольга, отлично провела с нами 3 часа, которые пролетели незаметно. Великолепный рассказ о городе
Прекрасный гид Ольга, отлично провела с нами 3 часа, которые пролетели незаметно. Великолепный рассказ о городе
Прекрасный гид Ольга, отлично провела с нами 3 часа, которые пролетели незаметно. Великолепный рассказ о городе
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С
Дата посещения: 3 янв 2026
Прекрасный экскурсовод Ольга.
Любит искренне свой город и очень интересно и познавательно о нем рассказывает.
Спасибо большое!
Успехов и процветания!
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Н
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где нас забрать на экскурсию. Так как экскурсия проводилась комбинированная(пешком и на автомобиле, что особенно
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актуально для зимних дней) и была очень профессионально построена мы смогли быстро познакомиться с центром города, увидеть основные достопримечательности и посетить Спасо-Прилуцкий монастырь на его окраине. Было очень приятно слышать красивую, спокойную речь Ольги и гулять по городу, как с другом. Спасибо!

Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где+2
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
Хочу поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию «Благодатная Вологда». Было очень приятно, что Ольга заблаговременно интересовалась где
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В
Наверное, столь квалифицированного в своей профессии гида встретить не просто. Ольга провела экскурсию принимая во внимание всё наши пожелания с учётом наших физических возможностей и интересов, сформировав у нас объёмное
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представление о её любимом и родном городе. И это всё благодаря её высокому профессиональному мастерству, с одной стороны, и душевности в изложении информации, с другой. Спасибо большое, будем рекомендовать её услуги всём нашим друзьям и знакомым, направляющимся в Вологду.

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Большое спасибо, Виктор и Евгения, за высокую оценку моей деятельности! Искренне рада, что Вы остались довольны экскурсией! Считаю, путешествуя, мы
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познаём культуру и историю края через людей, которые до нас доносят не просто факты, а предлагают увидеть и услышать чуть больше… Вологда раскрыла перед Вами первые страницы своей многовековой летописи! Пусть непременно состоится продолжение исследования нашего края, и оно тоже будет приятным!

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А
Экскурсия состоялась, всё понравилось. Ольга прекрасный специалист своего дела. Приятная собеседника и отличный водитель. Рекомендуем Ольгу.
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Д
Очень советую экскурсию, Ольга - очень профессиональный экскурсовод, очень внимательно относится к деталям, экскурсия построена логично и мы получили полное представление о Вологде. Трех часов, правда, кажется мало. Очень важно хочется побывать еще и на пешеходной экскурсии.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Денис, спасибо! К тому же я полностью согласна с Вами, что прогулки пешком позволяют по-иному взглянуть и даже почувствовать город.
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Автомобильно-пешеходная экскурсия - прекрасная возможность территориально охватить больше, плюс при переменчивой погоде - это истинное спасение! А потом надо гулять, возвращаться в приглянувшиеся места и получать удовольствие от знакомства с Вологдой! Желаю Вам и Павлу нескончаемых путешествий и неизменно ярких впечатлений!

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