Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Благодатная Вологда

Увидеть знаковые места города и посетить Спасо-Прилуцкий монастырь на авто-пешеходной экскурсии

Ольга
Ольга – Гид из Вологды
Вы познакомитесь с Вологдой торгово-купеческой, православной и губернской.

Рассмотрите древние церкви и современные арт-объекты, расшифруете увлекательную летопись северного града и раскроете местные секреты.

Я расскажу, почему именно в Вологде открылся первый в России ломбард, как она связана с Гоголем и какой казус изменил ее судьбу.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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Благодатная Вологда
Благодатная Вологда

Что вас ожидает

Вологда сквозь столетия
Вы увидите Софийский собор, проедете по набережной реки Вологда и отыщете респектабельный дом Дворянского собрания, где танцевали на балах российские государи. А также рассмотрите особняк зятя Хлестакова, вспомните Гоголя и оцените колоритные арт-объекты: стилизованную дверь в Вологду, птицу-говоруна и писающую собаку. Раскроете секреты местного особенного говора и узнаете о зарождении уличного электроосвещения.

Спасо-Прилуцкий монастырь — гордость Русского Севера
В XIV веке на окраине Вологды родился Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. Вы ощутите царящую в нем гармонию, рассмотрите устремленную ввысь деревянную Успенскую церковь ⛪ и узнаете, мощи каких святых здесь хранятся. В завершение я расскажу, как повлиял на историю 📖 Вологды Иван Грозный, почему сюда ссылали так много известных личностей и в чем особенности архитектуры Русского Севера.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда
Благодатная Вологда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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