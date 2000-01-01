Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Вологда сквозь столетия Вы увидите Софийский собор, проедете по набережной реки Вологда и отыщете респектабельный дом Дворянского собрания, где танцевали на балах российские государи. А также рассмотрите особняк зятя Хлестакова, вспомните Гоголя и оцените колоритные арт-объекты: стилизованную дверь в Вологду, птицу-говоруна и писающую собаку. Раскроете секреты местного особенного говора и узнаете о зарождении уличного электроосвещения.
Спасо-Прилуцкий монастырь — гордость Русского Севера В XIV веке на окраине Вологды родился Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. Вы ощутите царящую в нем гармонию, рассмотрите устремленную ввысь деревянную Успенскую церковь ⛪ и узнаете, мощи каких святых здесь хранятся. В завершение я расскажу, как повлиял на историю 📖 Вологды Иван Грозный, почему сюда ссылали так много известных личностей и в чем особенности архитектуры Русского Севера.
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!