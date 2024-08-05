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читать дальше понятием "Мурал" и увидите несколько из них. Также вас ждет рассказ о памятнике "Побег из ада".



Прогулка по центральной части города включает посещение октябрьского сквера с памятниками и дубовой аллеи, посаженной летчиками-космонавтами. Экскурсия завершается у памятника Беляеву Павлу Ивановичу, где можно отдохнуть на лавочках

На экскурсии "Космическая Вологда" вы узнаете, как этот город связан с космосом.Прогуляетесь до центрального офиса колыбели женского баскетбола Вологодской области, узнаете о героях Советского Союза Беляеве и Леонове. Познакомитесь с