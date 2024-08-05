На экскурсии "Космическая Вологда" вы узнаете, как этот город связан с космосом.
Прогуляетесь до центрального офиса колыбели женского баскетбола Вологодской области, узнаете о героях Советского Союза Беляеве и Леонове. Познакомитесь с
Прогуляетесь до центрального офиса колыбели женского баскетбола Вологодской области, узнаете о героях Советского Союза Беляеве и Леонове. Познакомитесь с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная связь Вологды с космосом
- 🎨 Познакомьтесь с муралами и их историей
- 🏀 Узнайте о женской баскетбольной команде Чеваката
- 🗿 Посетите памятники героям Советского Союза
- 🌳 Прогуляйтесь по дубовой аллее, посаженной космонавтами
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Муралы
- Памятник «Побег из ада»
- Памятник Беляеву Павлу Ивановичу
- Октябрьский сквер
Описание экскурсии
Совершенно уникальная, авторская экскурсия «Космическая Вологда» сочетает в себе героизм, красоту, подвиги, удивительные факты. Что вас ждет:• Познакомимся с Муралами (что это, откуда взялось, тонкости искусства), расскажу о космически смелом художнике;
- Звездная женская баскетбольная команда Чеваката — гордость вологжан. История названия.
- Какие сложности возникли с оформлением мурала на центральном офисе команды?
- Как связаны баскетбол и космос?
- Прогуляемся до октябрьского сквера, где расположилась целая плеяда удивительных геройских памятников.
- Расскажу невероятную историю побега из концлагеря.
- Посмотрим еще один космический мурал, поговорим о знаменитом космонавте-земляке.
- Пройдемся в тени дубовой аллеи, которую посадили известные летчики-космонавты.
• Присядем отдохнуть на лавочках у памятника Беляеву Павлу Ивановичу. Обещаю, вы уйдете с космическими впечатлениями! Важная информация:
- Пешая прогулка по центральной части города. Легко найти отправную точку! Заканчивается маршрут около остановки, откуда можно уехать в любую часть города.
- Обратите внимание: весь маршрут прогулки проходит по улице. Поэтому посмотрите прогноз погоды заранее. Иметь при необходимости зонт, теплую одежду, воду. Удобная обувь обязательна.
- Прием пищи на маршруте не предусмотрен!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Муралы, с которых начиналась роспись нашего города
- Центральный офис женской баскетбольной команды
- Памятник «Побег из ада»
- Монумент «Героям-интернационалистам»
- Мурал «Беляев»
- Дубовая аллея, которую высадили летчики-космонавты
- Памятник космонавту П.И. Беляеву
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы 71
Завершение: Окончание прогулки у памятника Беляеву П.И. (ТЮЗ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Благодарю за доверие
- Обратите внимание: весь маршрут прогулки проходит по улице. Поэтому посмотрите прогноз погоды заранее. Иметь при необходимости зонт, теплую одежду, воду. Удобная обувь обязательна. Прием пищи на маршруте не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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