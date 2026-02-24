Мастер-класс в Вологде: изготовление панно в технике макраме

Вы проведёте время в спокойном, почти медитативном ритме. Разберётесь в узлах, почувствуете материал и постепенно соберёте своё панно.
Мастер-класс подойдёт тем, кто хочет переключиться, замедлиться и сделать уникальную вещь со своим настроением.
Мастер-класс подойдёт тем, кто хочет переключиться, замедлиться и сделать уникальную вещь со своим настроением.
Описание мастер-класса
- Вы овладеете базовыми навыками работы в старинной технике макраме.
- Познакомитесь с основными материалами, терминами и узлами.
- Освоите навык плетения и под руководством мастера сделаете настенное панно размером 25 на 30 см. или работу в виде сердца.
- Цвет материала можно выбрать при записи — серый меланж, сухая роза, кофе.
- Готовое панно заберёте сразу.
Организационные детали
- Возраст: 10+.
- Все материалы предоставляются. Дополнительных расходов нет.
- Мастер-класс проведу я или другой специалист из нашей команды.
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении улиц Благовещенская и Ленинградская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В 2024 году в Вологде мы открыли магазин ремесленных товаров. Проводим встречи с писателями и мастер-классы различной тематики. Любим наш город и будем рады, если вы примете участие в наших мастер-классах и увезёте с собой частичку Вологды, сделанную своими руками. Наш слоган — укутайся в вологодское.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хотим выразить благодарность Юлии и Наталье за мастер-класс! Хорошая организация, понятная подача материала, терпение мастера Натальи. Юлия заранее поинтересовалась выбором цвета ниток и моделей, всё было подготовлено к нашему приходу. Неторопливо, с удовольствием, дети погрузились в тайны макраме) Это было отличное завершение нашей прогулки по Вологде!
Юлия
Ответ организатора:
Анастасия, здравствуйте! Спасибо огромное за теплые слова! Мы очень рады,что вы выбрали наш мастер-класс, у девочек получились очень красивые панно 😍
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