Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия в Вологде
Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Начало: На улице Маяковского
«Вы увидите усадьбу Пантелеевых и узнаете о судьбе обитателей дома»
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде откроет вам мир деревянного зодчества и церковной архитектуры. Узнайте больше об истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По согласованию с гидом
«Со мной вы прогуляетесь по улочкам и узнаете больше об истории этого места, рассмотрите величественные соборы и увидите старинные усадьбы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду
От классицизма и ампира до изящного модерна - и китчевый новодел среди «деревянного моря»
Начало: На пл. Революции
«Усадьба купца Самарина, в комплекс которой входит сразу три здания, — образец единственной уцелевшей усадьбы начала 20 века»
22 сен в 09:30
23 сен в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
- ЕЕкатерина21 августа 2025Отличная экскурсия, очень интересная и душевная. Помимо основных достопримечательностей, Ксения обращала наше внимание на мелочи, на которые мы сами ни
- ССофья20 августа 2025Чудесная экскурсия по деревянному Зодчеству Вологды. Много моментов из истории. Жаль, много что ещё не отреставрировано
- ГГеоргий18 августа 2025Очень познавательная и живая экскурсия по старой Вологде. Время пролетело незаметно. Масса интересных фактов, даже неизвестных самим вологжанам, которые были
- УУльяна13 августа 2025Хотим от всей души поблагодарить Ксению за интересную экскурсию по Вологде. Гуляли впятером - двое взрослых, двое детей и наш
- ТТатьяна12 августа 2025Экскурсию проводила гид Катерина, накануне договорились о месте встречи. Узнали историю основания города, прогулялись по дворикам, заглянули в Резной Палисад,
- ООксана11 августа 2025Прекрасную экскурсию по исторической части города провела для нас Ксения. Всегда приятно слушать об истории места от человека увлеченного, искренне
- ККсения26 июля 2025Все супер! Спасибо большое!
- ЮЮЛИЯ24 июля 2025Рекомендую!
- ССветлана18 июля 2025Гуляли по городу с экскурсоводом Ксенией. Моя 8 летняя дочь сказала, что это лучший экскурсовод!!! Прогулка была очень интересная и познавательная. Большое спасибо Ксении, узнали много интересного о городе Вологда!!!
- ЮЮрий17 июля 2025Отличный гид, рекомендую.
- ААлександра16 июля 2025Чудесная экскурсия в приятной компании! Ксения очень интересно и подробно рассказала про Вологду.
Время пролетело незаметно, а информация легко усвоилась.
От души рекомендуем 🫶🏻
«Встречаемся у двери» (с.)
- ИИнна16 июля 2025Прогулка по Вологде с Ксенией оставила приятные впечатления.
Самое интересное в центре города: деревянное зодчество, старинные храмовые постройки, грамотное повествование - все было органичным в маршруте.
Ксении отдельная боагодарность к родному городу.
Всех благ.
- ИИрина16 июля 2025Интересная подача материала, обширные знания истории и приятный собеседник. Спасибо за экскурсию.
- ССаша14 июля 2025Интересная экскурсия, рекомендую.
- ННаталия8 июля 2025Замечательная экскурсия. Ксения с любовью рассказала о своем городе. И эта любовь передалась нам. Четкий последовательный рассказ в форме диалога. Все, что детям было непонятно, Ксения поясняла. Слушали и представляли себя в разных эпохах. Спасибо огромное
- ООксана6 июля 2025Спасибо большое Ксении за замечательную прогулку по Вологде. Ксения хороший рассказчик, любит свой город и старается рассказать интересно.
- РРубен16 июня 2025Спасибо большое Светлане за содержательную и весёлую экскурсию по историческому центру Вологды. Сам город его Дух и горожане произвели очень приятное впечатление. Хотел бы вернуться сюда вновь!
