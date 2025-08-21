Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Вологды

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Вологде, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Прогулка по Вологде
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия в Вологде
Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Начало: На улице Маяковского
«Вы увидите усадьбу Пантелеевых и узнаете о судьбе обитателей дома»
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде откроет вам мир деревянного зодчества и церковной архитектуры. Узнайте больше об истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По согласованию с гидом
«Со мной вы прогуляетесь по улочкам и узнаете больше об истории этого места, рассмотрите величественные соборы и увидите старинные усадьбы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду
От классицизма и ампира до изящного модерна - и китчевый новодел среди «деревянного моря»
Начало: На пл. Революции
«Усадьба купца Самарина, в комплекс которой входит сразу три здания, — образец единственной уцелевшей усадьбы начала 20 века»
22 сен в 09:30
23 сен в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Прогулка по Вологде
    Отличная экскурсия, очень интересная и душевная. Помимо основных достопримечательностей, Ксения обращала наше внимание на мелочи, на которые мы сами ни
    читать дальше

    за что бы не обратили внимания. Очень грамотно и со знанием дела отвечала на все наши вопросы, по теме и не очень.) Спасибо большое, нам очень понравилось!

  • С
    Софья
    20 августа 2025
    Прогулка по Вологде
    Чудесная экскурсия по деревянному Зодчеству Вологды. Много моментов из истории. Жаль, много что ещё не отреставрировано
  • Г
    Георгий
    18 августа 2025
    Прогулка по Вологде
    Очень познавательная и живая экскурсия по старой Вологде. Время пролетело незаметно. Масса интересных фактов, даже неизвестных самим вологжанам, которые были
    читать дальше

    в нашей группе. Маршрут не сложный, у нас были в группе люди от 30 до 60+ лет, никто не устал. Хочу пожелать Ксении дальнейших успехов на этом поприще и рекомендую всем попасть на ее экскурсию!

  • У
    Ульяна
    13 августа 2025
    Прогулка по Вологде
    Хотим от всей души поблагодарить Ксению за интересную экскурсию по Вологде. Гуляли впятером - двое взрослых, двое детей и наш
    читать дальше

    прекрасный гид:)
    Получилась как будто прогулка с другом, который знает о Вологде много всего интересного и познавательного и хочет тебе это все рассказать, чтобы ты влюбился в город так же, как и он)

    Так и случилось, мы почувствовали ту самую душу северного города. Спасибо!)

  • Т
    Татьяна
    12 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Экскурсию проводила гид Катерина, накануне договорились о месте встречи. Узнали историю основания города, прогулялись по дворикам, заглянули в Резной Палисад,
    читать дальше

    очень интересно было послушать про маслоделие и кружево, Кремль окружён ремонтными работами, поэтому был небольшой квест, что кстати не испортило общего впечатления.
    Всё очень понравилось, интересно, легко для восприятия.
    Спасибо огромное!

  • О
    Оксана
    11 августа 2025
    Прогулка по Вологде
    Прекрасную экскурсию по исторической части города провела для нас Ксения. Всегда приятно слушать об истории места от человека увлеченного, искренне
    читать дальше

    влюбленного в свой край. Полюбовались чудесными вологодскими домиками с резными палисадами, по большей части скрытыми от стандартных туристских маршрутов. Без Ксении точно бы не увидели этих милых камерных двориков. Спасибо большое!

  • К
    Ксения
    26 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Все супер! Спасибо большое!
  • Ю
    ЮЛИЯ
    24 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Рекомендую!
  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Гуляли по городу с экскурсоводом Ксенией. Моя 8 летняя дочь сказала, что это лучший экскурсовод!!! Прогулка была очень интересная и познавательная. Большое спасибо Ксении, узнали много интересного о городе Вологда!!!
  • Ю
    Юрий
    17 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Отличный гид, рекомендую.
  • А
    Александра
    16 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Чудесная экскурсия в приятной компании! Ксения очень интересно и подробно рассказала про Вологду.
    Время пролетело незаметно, а информация легко усвоилась.
    От души рекомендуем 🫶🏻
    «Встречаемся у двери» (с.)
  • И
    Инна
    16 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Прогулка по Вологде с Ксенией оставила приятные впечатления.
    Самое интересное в центре города: деревянное зодчество, старинные храмовые постройки, грамотное повествование - все было органичным в маршруте.
    Ксении отдельная боагодарность к родному городу.
    Всех благ.
  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Интересная подача материала, обширные знания истории и приятный собеседник. Спасибо за экскурсию.
  • С
    Саша
    14 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Интересная экскурсия, рекомендую.
  • Н
    Наталия
    8 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Замечательная экскурсия. Ксения с любовью рассказала о своем городе. И эта любовь передалась нам. Четкий последовательный рассказ в форме диалога. Все, что детям было непонятно, Ксения поясняла. Слушали и представляли себя в разных эпохах. Спасибо огромное
  • О
    Оксана
    6 июля 2025
    Прогулка по Вологде
    Спасибо большое Ксении за замечательную прогулку по Вологде. Ксения хороший рассказчик, любит свой город и старается рассказать интересно.
  • Р
    Рубен
    16 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Спасибо большое Светлане за содержательную и весёлую экскурсию по историческому центру Вологды. Сам город его Дух и горожане произвели очень приятное впечатление. Хотел бы вернуться сюда вновь!

