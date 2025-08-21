Е Екатерина Прогулка по Вологде читать дальше за что бы не обратили внимания. Очень грамотно и со знанием дела отвечала на все наши вопросы, по теме и не очень.) Спасибо большое, нам очень понравилось! Отличная экскурсия, очень интересная и душевная. Помимо основных достопримечательностей, Ксения обращала наше внимание на мелочи, на которые мы сами ни

С Софья Прогулка по Вологде Чудесная экскурсия по деревянному Зодчеству Вологды. Много моментов из истории. Жаль, много что ещё не отреставрировано

Г Георгий Прогулка по Вологде читать дальше в нашей группе. Маршрут не сложный, у нас были в группе люди от 30 до 60+ лет, никто не устал. Хочу пожелать Ксении дальнейших успехов на этом поприще и рекомендую всем попасть на ее экскурсию! Очень познавательная и живая экскурсия по старой Вологде. Время пролетело незаметно. Масса интересных фактов, даже неизвестных самим вологжанам, которые были

У Ульяна Прогулка по Вологде читать дальше прекрасный гид:)

Получилась как будто прогулка с другом, который знает о Вологде много всего интересного и познавательного и хочет тебе это все рассказать, чтобы ты влюбился в город так же, как и он)



Так и случилось, мы почувствовали ту самую душу северного города. Спасибо!) Хотим от всей души поблагодарить Ксению за интересную экскурсию по Вологде. Гуляли впятером - двое взрослых, двое детей и наш

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Вологде читать дальше очень интересно было послушать про маслоделие и кружево, Кремль окружён ремонтными работами, поэтому был небольшой квест, что кстати не испортило общего впечатления.

Всё очень понравилось, интересно, легко для восприятия.

Спасибо огромное! Экскурсию проводила гид Катерина, накануне договорились о месте встречи. Узнали историю основания города, прогулялись по дворикам, заглянули в Резной Палисад,

О Оксана Прогулка по Вологде читать дальше влюбленного в свой край. Полюбовались чудесными вологодскими домиками с резными палисадами, по большей части скрытыми от стандартных туристских маршрутов. Без Ксении точно бы не увидели этих милых камерных двориков. Спасибо большое! Прекрасную экскурсию по исторической части города провела для нас Ксения. Всегда приятно слушать об истории места от человека увлеченного, искренне

К Ксения Прогулка по Вологде Все супер! Спасибо большое!

Ю ЮЛИЯ Прогулка по Вологде Рекомендую!

С Светлана Прогулка по Вологде Гуляли по городу с экскурсоводом Ксенией. Моя 8 летняя дочь сказала, что это лучший экскурсовод!!! Прогулка была очень интересная и познавательная. Большое спасибо Ксении, узнали много интересного о городе Вологда!!!

Ю Юрий Прогулка по Вологде Отличный гид, рекомендую.

А Александра Прогулка по Вологде Чудесная экскурсия в приятной компании! Ксения очень интересно и подробно рассказала про Вологду.

Время пролетело незаметно, а информация легко усвоилась.

От души рекомендуем 🫶🏻

«Встречаемся у двери» (с.)

И Инна Прогулка по Вологде Прогулка по Вологде с Ксенией оставила приятные впечатления.

Самое интересное в центре города: деревянное зодчество, старинные храмовые постройки, грамотное повествование - все было органичным в маршруте.

Ксении отдельная боагодарность к родному городу.

Всех благ.

И Ирина Обзорная экскурсия по Вологде Интересная подача материала, обширные знания истории и приятный собеседник. Спасибо за экскурсию.

С Саша Прогулка по Вологде Интересная экскурсия, рекомендую.

Н Наталия Прогулка по Вологде Замечательная экскурсия. Ксения с любовью рассказала о своем городе. И эта любовь передалась нам. Четкий последовательный рассказ в форме диалога. Все, что детям было непонятно, Ксения поясняла. Слушали и представляли себя в разных эпохах. Спасибо огромное

О Оксана Прогулка по Вологде Спасибо большое Ксении за замечательную прогулку по Вологде. Ксения хороший рассказчик, любит свой город и старается рассказать интересно.