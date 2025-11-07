Экскурсия по Вологде, связанная с жизнью Николая Рубцова, предлагает уникальную возможность пройтись по местам, где поэт провёл детство и юность. Участники увидят улицы, где он встречался с известными литераторами, и
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная литературная экскурсия
- 🏛️ Исторические места Вологды
- 👥 Встреча с наследием Рубцова
- 🖼️ Подборка старых фотографий
- 🎭 Памятник поэту на набережной
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Дом детства Николая Рубцова
- Улицы Вологды
- Здание тюрьмы
- Дом трагической гибели
- Памятник поэту
Описание экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Не стоит думать, что разговор о Николае Рубцове — поэте, чьё тесно связано с Вологдой и областью — будет интересен только знатокам литературы. Если вы любите поэзию, вас, несомненно, тронут его стихи — удивительно тёплые, лиричные и музыкальные. А художественные образы помогут ещё лучше понять наш родной край и его тихую красоту.
Что вас ожидает:
Вы увидите:
- Место, где стоял дом, в котором прошло детство Николая Рубцова
- Улицы, где поэт прогуливался и встречался со своими соседями-литераторами — Виктором Астафьевым, Виктором Коротаевым и др.
- Подборку старых фотографий
- Здание тюрьмы, где отбывала срок Людмила Дербина, а сам Рубцов бывал на литературных встречах с сотрудниками и заключёнными
- Дом, где Рубцов трагически погиб
- Памятник поэту на набережной
Я расскажу вам о биографии поэта с акцентом на вологодский период. Перед нами откроются виды, описанные в таких произведениях, как «Вечерние стихи», «Вологодский пейзаж» и др. Поговорим об окружении поэта и его творчестве. А ещё вы узнаете, как в настоящее время сохраняется память о поэте на Вологодчине.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с улицами Козленской и Галкинской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 835 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я член «Союза краеведов» и профессиональный гид в Вологде. С радостью стану вашим проводником по нашему чудесному старинному городу, который я люблю всей душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
7 ноя 2025
Отличная экскурсия!
Елена заинтересовала даже ребенка 10 лет.
Увидели непарадную Вологду, послушали стихи.
Также Елена посоветовала куда ещё можно сходить, где перекусить.
Большое душевное спасибо 🤗
Елена заинтересовала даже ребенка 10 лет.
Увидели непарадную Вологду, послушали стихи.
Также Елена посоветовала куда ещё можно сходить, где перекусить.
Большое душевное спасибо 🤗
Евгения
16 авг 2025
Замечательная экскурсия! Понравилось всё. Было интересно, познавательно, душевно. Елена - очень приятный человек, прекрасный рассказчик и большой знаток творчества Николая Рубцова.
Б
Борис
25 июн 2025
Большое спасибо Елене за интересный рассказ о жизни Николая Рубцова в Вологде, о нем самом и его коллегах по перу. Приятно пройтись по улицам города и по набережной р. Вологды и увидеть фотографии друзей Рубцова, его коллег, Вологды советского времени.
Светлана
11 мая 2025
Как большие любители поэзии Н. Рубцова получили истинное удовольствие от экскурсии. Елена просто очаровала нас историями о "непарадной Вологде", раскрыла маленькие тайны старожилов. Благодарим!
Входит в следующие категории Вологды
Похожие экскурсии из Вологды
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия в Вологде
Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Начало: На улице Маяковского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по мастерской Генриха Асафова
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Завтра в 12:00
12 ноя в 10:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
4770 ₽
5300 ₽ за всё до 5 чел.