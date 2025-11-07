Экскурсия по Вологде, связанная с жизнью Николая Рубцова, предлагает уникальную возможность пройтись по местам, где поэт провёл детство и юность. Участники увидят улицы, где он встречался с известными литераторами, и

памятник на набережной. Это путешествие позволит узнать больше о биографии Рубцова и его окружении, а также увидеть, как сохраняется память о нём сегодня. Прогулка по местам, вдохновившим на создание известных стихов, оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Не стоит думать, что разговор о Николае Рубцове — поэте, чьё тесно связано с Вологдой и областью — будет интересен только знатокам литературы. Если вы любите поэзию, вас, несомненно, тронут его стихи — удивительно тёплые, лиричные и музыкальные. А художественные образы помогут ещё лучше понять наш родной край и его тихую красоту.

Что вас ожидает:

Вы увидите:

Место, где стоял дом, в котором прошло детство Николая Рубцова

Улицы, где поэт прогуливался и встречался со своими соседями-литераторами — Виктором Астафьевым, Виктором Коротаевым и др.

Подборку старых фотографий

Здание тюрьмы, где отбывала срок Людмила Дербина, а сам Рубцов бывал на литературных встречах с сотрудниками и заключёнными

Дом, где Рубцов трагически погиб

Памятник поэту на набережной

Я расскажу вам о биографии поэта с акцентом на вологодский период. Перед нами откроются виды, описанные в таких произведениях, как «Вечерние стихи», «Вологодский пейзаж» и др. Поговорим об окружении поэта и его творчестве. А ещё вы узнаете, как в настоящее время сохраняется память о поэте на Вологодчине.