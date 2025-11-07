Мои заказы

Родные огоньки Николая Рубцова

Пройдитесь по Вологде, чтобы увидеть места, где жил и творил Николай Рубцов. Погрузитесь в атмосферу, вдохновившую великого поэта
Экскурсия по Вологде, связанная с жизнью Николая Рубцова, предлагает уникальную возможность пройтись по местам, где поэт провёл детство и юность. Участники увидят улицы, где он встречался с известными литераторами, и
читать дальше

памятник на набережной.

Это путешествие позволит узнать больше о биографии Рубцова и его окружении, а также увидеть, как сохраняется память о нём сегодня. Прогулка по местам, вдохновившим на создание известных стихов, оставит незабываемые впечатления

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная литературная экскурсия
  • 🏛️ Исторические места Вологды
  • 👥 Встреча с наследием Рубцова
  • 🖼️ Подборка старых фотографий
  • 🎭 Памятник поэту на набережной
Родные огоньки Николая Рубцова
Родные огоньки Николая Рубцова
Родные огоньки Николая Рубцова
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Дом детства Николая Рубцова
  • Улицы Вологды
  • Здание тюрьмы
  • Дом трагической гибели
  • Памятник поэту

Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Не стоит думать, что разговор о Николае Рубцове — поэте, чьё тесно связано с Вологдой и областью — будет интересен только знатокам литературы. Если вы любите поэзию, вас, несомненно, тронут его стихи — удивительно тёплые, лиричные и музыкальные. А художественные образы помогут ещё лучше понять наш родной край и его тихую красоту.

Что вас ожидает:

Вы увидите:

  • Место, где стоял дом, в котором прошло детство Николая Рубцова
  • Улицы, где поэт прогуливался и встречался со своими соседями-литераторами — Виктором Астафьевым, Виктором Коротаевым и др.
  • Подборку старых фотографий
  • Здание тюрьмы, где отбывала срок Людмила Дербина, а сам Рубцов бывал на литературных встречах с сотрудниками и заключёнными
  • Дом, где Рубцов трагически погиб
  • Памятник поэту на набережной

Я расскажу вам о биографии поэта с акцентом на вологодский период. Перед нами откроются виды, описанные в таких произведениях, как «Вечерние стихи», «Вологодский пейзаж» и др. Поговорим об окружении поэта и его творчестве. А ещё вы узнаете, как в настоящее время сохраняется память о поэте на Вологодчине.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с улицами Козленской и Галкинской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 835 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я член «Союза краеведов» и профессиональный гид в Вологде. С радостью стану вашим проводником по нашему чудесному старинному городу, который я люблю всей душой.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
Юлия
7 ноя 2025
Отличная экскурсия!
Елена заинтересовала даже ребенка 10 лет.
Увидели непарадную Вологду, послушали стихи.
Также Елена посоветовала куда ещё можно сходить, где перекусить.
Большое душевное спасибо 🤗
Евгения
Евгения
16 авг 2025
Замечательная экскурсия! Понравилось всё. Было интересно, познавательно, душевно. Елена - очень приятный человек, прекрасный рассказчик и большой знаток творчества Николая Рубцова.
Б
Борис
25 июн 2025
Большое спасибо Елене за интересный рассказ о жизни Николая Рубцова в Вологде, о нем самом и его коллегах по перу. Приятно пройтись по улицам города и по набережной р. Вологды и увидеть фотографии друзей Рубцова, его коллег, Вологды советского времени.
Светлана
Светлана
11 мая 2025
Как большие любители поэзии Н. Рубцова получили истинное удовольствие от экскурсии. Елена просто очаровала нас историями о "непарадной Вологде", раскрыла маленькие тайны старожилов. Благодарим!
Как большие любители поэзии Н. Рубцова получили истинное удовольствие от экскурсии. Елена просто очаровала нас историямиКак большие любители поэзии Н. Рубцова получили истинное удовольствие от экскурсии. Елена просто очаровала нас историямиКак большие любители поэзии Н. Рубцова получили истинное удовольствие от экскурсии. Елена просто очаровала нас историями

Входит в следующие категории Вологды

Похожие экскурсии из Вологды

Прогулка по Вологде
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия в Вологде
Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Начало: На улице Маяковского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по мастерской Генриха Асафова
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Завтра в 12:00
12 ноя в 10:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Здравствуй, Вологда
Пешая
2 часа
-
10%
51 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
4770 ₽5300 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вологде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вологде