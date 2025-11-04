Экскурсия предлагает путешествие по тихим улочкам Вологды, где можно увидеть старинные усадьбы и храмы. Узнайте о местных традициях и истории города, загляните в купеческий дом и почувствуйте себя в гостях у старого друга. Профессиональный гид расскажет о значимых событиях и людях, оставивших след в истории Вологды. Это уникальная возможность познакомиться с городом, который мог стать столицей России

Начнём у арт-объекта «Дверь в…». Поговорим о том, к чему она отсылает в истории города и почему местные уверены: желания, загаданные у этой двери, сбываются.

Прогуляемся по набережной реки Вологды — некогда важной части торгового пути из Европы, а сегодня — водной трассе для сапов и катамаранов. Обязательно расскажу, как так вышло.

Остановимся у памятника преподобному Герасиму Вологодскому — основателю города.

Далее — деревянное зодчество. Заглянем в тихий уютный квартал, где время замирает и есть ощущение, будто мы перенеслись в другое столетие. Зайдём в купеческий дом и полюбуемся храмами 17–18 веков.

Рассмотрим городские усадьбы. Вы увидите усадьбу Пантелеевых и узнаете о судьбе обитателей дома. А также усадьбу Засецких — старейшее деревянное здание Вологды. Расскажу, как его удалось сохранить и восстановить.

В Кремлёвском саду поговорим о самом ярком и драматичном эпизоде в истории города: визите Ивана Грозного.

Финальный отрезок прогулки — от сада к Кремлёвской площади. По пути поговорим о деталях, которые попадутся нам на глаза. Затронем и тему вОлОгОдских словечек!

Организационные детали

Прогулка занимает 1,5–2 часа.