Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Экскурсия предлагает путешествие по тихим улочкам Вологды, где можно увидеть старинные усадьбы и храмы.
Узнайте о местных традициях и истории города, загляните в купеческий дом и почувствуйте себя в гостях у старого друга. Профессиональный гид расскажет о значимых событиях и людях, оставивших след в истории Вологды. Это уникальная возможность познакомиться с городом, который мог стать столицей России
Начнём у арт-объекта «Дверь в…». Поговорим о том, к чему она отсылает в истории города и почему местные уверены: желания, загаданные у этой двери, сбываются.
Прогуляемся по набережной реки Вологды — некогда важной части торгового пути из Европы, а сегодня — водной трассе для сапов и катамаранов. Обязательно расскажу, как так вышло.
Остановимся у памятника преподобному Герасиму Вологодскому — основателю города.
Далее — деревянное зодчество. Заглянем в тихий уютный квартал, где время замирает и есть ощущение, будто мы перенеслись в другое столетие. Зайдём в купеческий дом и полюбуемся храмами 17–18 веков.
Рассмотрим городские усадьбы. Вы увидите усадьбу Пантелеевых и узнаете о судьбе обитателей дома. А также усадьбу Засецких — старейшее деревянное здание Вологды. Расскажу, как его удалось сохранить и восстановить.
В Кремлёвском саду поговорим о самом ярком и драматичном эпизоде в истории города: визите Ивана Грозного.
Финальный отрезок прогулки — от сада к Кремлёвской площади. По пути поговорим о деталях, которые попадутся нам на глаза. Затронем и тему вОлОгОдских словечек!
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 218 туристов
Коренная вологжанка, с детства жила в бывшем купеческом доме, ставшим коммунальным. Наверно тогда, с первых шагов, впитала любовь к деревяшкам, центру Вологды, неспешному ритму нашего города, храмам, людям и всему, читать дальше
что меня окружает в родном городе. Я люблю путешествия, каждое лето ездим семьей и большой компанией друзей в поход. Люблю людей и живое общение, поэтому всегда рада гостям на экскурсии, которые тоже любят общаться, давать обратную связи и задавать вопросы)
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Дарья
4 ноя 2025
Спасибо Ксении за экскурсию, нам все понравилось, город Вологда- впечатлил и хочется снова приехать. Спасибо за рекомендации мест для нашего дальнейшего исследования в городе ("Дом с добром"). Будем надеяться посетить и Софийский собор в следующий раз, так как вчера был закрыт. Всех с праздником Народного единства и Казанской иконы Богоматери!
С
Светлана
4 ноя 2025
Спасибо большое Ксюше за отличную прогулку! Было интересно, легко и душевно. Вполне удалось проникнуться духом города) И даже испортившаяся погода не испортила впечатление.
В
Вадим
30 окт 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ксения была доброжелательной, отвечала на все наши вопросы, хорошо знает материал. С нами были дети 12 и 13 лет. Им тоже все понравилось и было понятно. Единственное, что сейчас в Вологде идет подготовка к юбилею города и всё перекопано. Часть музеев не доступна.
Е
Елена
26 окт 2025
Ксения спасибо! Было очень интересно и душевно!
Екатерина
21 авг 2025
Отличная экскурсия, очень интересная и душевная. Помимо основных достопримечательностей, Ксения обращала наше внимание на мелочи, на которые мы сами ни за что бы не обратили внимания. Очень грамотно и со знанием дела отвечала на все наши вопросы, по теме и не очень.) Спасибо большое, нам очень понравилось!
Софья
20 авг 2025
Чудесная экскурсия по деревянному Зодчеству Вологды. Много моментов из истории. Жаль, много что ещё не отреставрировано
Г
Георгий
18 авг 2025
Очень познавательная и живая экскурсия по старой Вологде. Время пролетело незаметно. Масса интересных фактов, даже неизвестных самим вологжанам, которые были в нашей группе. Маршрут не сложный, у нас были в группе люди от 30 до 60+ лет, никто не устал. Хочу пожелать Ксении дальнейших успехов на этом поприще и рекомендую всем попасть на ее экскурсию!
Ульяна
13 авг 2025
Хотим от всей души поблагодарить Ксению за интересную экскурсию по Вологде. Гуляли впятером - двое взрослых, двое детей и наш прекрасный гид:) Получилась как будто прогулка с другом, который знает о читать дальше
Вологде много всего интересного и познавательного и хочет тебе это все рассказать, чтобы ты влюбился в город так же, как и он)
Так и случилось, мы почувствовали ту самую душу северного города. Спасибо!)
Оксана
11 авг 2025
Прекрасную экскурсию по исторической части города провела для нас Ксения. Всегда приятно слушать об истории места от человека увлеченного, искренне влюбленного в свой край. Полюбовались чудесными вологодскими домиками с резными палисадами, по большей части скрытыми от стандартных туристских маршрутов. Без Ксении точно бы не увидели этих милых камерных двориков. Спасибо большое!
Ксения
26 июл 2025
Все супер! Спасибо большое!
ЮЛИЯ
24 июл 2025
Рекомендую!
С
Светлана
18 июл 2025
Гуляли по городу с экскурсоводом Ксенией. Моя 8 летняя дочь сказала, что это лучший экскурсовод!!! Прогулка была очень интересная и познавательная. Большое спасибо Ксении, узнали много интересного о городе Вологда!!!
Ю
Юрий
17 июл 2025
Отличный гид, рекомендую.
Александра
16 июл 2025
Чудесная экскурсия в приятной компании! Ксения очень интересно и подробно рассказала про Вологду. Время пролетело незаметно, а информация легко усвоилась. От души рекомендуем 🫶🏻 «Встречаемся у двери» (с.)
Инна
16 июл 2025
Прогулка по Вологде с Ксенией оставила приятные впечатления. Самое интересное в центре города: деревянное зодчество, старинные храмовые постройки, грамотное повествование - все было органичным в маршруте. Ксении отдельная боагодарность к родному городу. Всех благ.