1.5 часа
Водная прогулка
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
Начало: На берегу реки Вологды
«Речной пейзаж северного города 17-18 веков: архитектура, история и прекрасные закаты (если будем гулять вечером)»
30 дек в 08:00
3 янв в 08:00
4100₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Родные огоньки Николая Рубцова
Раскрыть истоки вдохновения народного поэта-самородка
Начало: Рядом с улицами Козленской и Галкинской
«Перед нами откроются виды, описанные в таких стихах, как «Вечерние стихи», «Вологодский пейзаж» и др»
31 дек в 08:00
9 янв в 08:00
3300₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда: тайны Нижнего посада
Прогулка по Нижнему посаду Вологды - это путешествие в прошлое. Откройте для себя историю города через его площади и дворики, наслаждаясь видами
Начало: В районе Кремлёвской площади
«Красный мост — рай для любителей закатов и городских панорам»
10 янв в 10:00
11 янв в 10:00
4800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 августа 2024Отличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня в городе". Нижний посад -
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Вечерние»
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