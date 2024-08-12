Вечерние экскурсии Вологды

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Вологде, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Водная прогулка
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
Начало: На берегу реки Вологды
«Речной пейзаж северного города 17-18 веков: архитектура, история и прекрасные закаты (если будем гулять вечером
30 дек в 08:00
3 янв в 08:00
4100 за всё до 6 чел.
Родные огоньки Николая Рубцова
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Родные огоньки Николая Рубцова
Раскрыть истоки вдохновения народного поэта-самородка
Начало: Рядом с улицами Козленской и Галкинской
«Перед нами откроются виды, описанные в таких стихах, как «Вечерние стихи», «Вологодский пейзаж» и др»
31 дек в 08:00
9 янв в 08:00
3300 за всё до 10 чел.
Вологда: тайны Нижнего посада
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда: тайны Нижнего посада
Прогулка по Нижнему посаду Вологды - это путешествие в прошлое. Откройте для себя историю города через его площади и дворики, наслаждаясь видами
Начало: В районе Кремлёвской площади
«Красный мост — рай для любителей закатов и городских панорам»
10 янв в 10:00
11 янв в 10:00
4800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
    Отличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня в городе". Нижний посад -
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    место, где располагались и располагаются административные, учебные, медицинские учреждения. В зданиях 19- 20 вв., построенных в стиле классицизм, неоклассицизм или эклектика. Мы видели прекрасные церкви 17-18 вв., с интересными архитектурными находками местных мастеров, творчески вписывавшихся в "мейнстрим" эпохи. Антон - прекрасный историк, и все его рассказы и пояснения точны, глубоки и познавательны. Мы бы хотели вернуться в Вологду, чтобы вновь пойти на экскурсию с Антоном.

    Отличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня вОтличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня вОтличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня в

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Вечерние»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Вологодский Кремль
  2. Самое главное
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Дом Засецких
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2024
Сейчас в Вологде в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 4800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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