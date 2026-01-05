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Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG

Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
В самом сердце Вологды расположена мастерская, где искусство переплетается с историей.

Здесь, где кисти и краски встречаются с мрамором и смальтой, находится школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова. Это место,
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где каждый уголок хранит истории творчества и мастерства.

Посетители смогут не только увидеть, как рождается искусство, но и узнать о техниках монументальной живописи, которые сохранились с древних времен.

Экскурсия откроет мир мозаики, расскажет о связи между первыми советские мозаиками и работами Вологды, а также о том, как создавалась смальта и зачем Ломоносов учился этому искусству. В холодное время года гостей ждут согревающие напитки, а летом - прохладительные.

Подъем на 7 этаж без лифта станет частью приключения, а в конце посещения каждый сможет приобрести авторские сувениры и книги, посвященные Генриху Асафову и его искусству

5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная возможность увидеть работы Генриха Асафова
  • 🖌️ Узнать о технике римской мозаики
  • 📚 Погрузиться в историю русской академической художественной школы
  • 🛠️ Познакомиться с профессиональными инструментами и материалами
  • 🏛️ Посетить одну из старейших мастерских Вологды
  • ☕ Получить согревающие напитки зимой и прохладительные летом

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
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июн
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Лучшее время для посещения школы римской мозаики и галереи Генриха Асафова GAAG - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Вологде стоит комфортная погода, и вы сможете насладиться экскурсиями без лишней суеты. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить галерею, однако учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой посещение галереи тоже возможно, так как мероприятия проходят в помещении, но холодная погода может ограничить прогулки по городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG

Что можно увидеть

  • Картины Генриха Асафова
  • Мозаики на улицах Вологды
  • Станция метро «Маяковская» в Москве

Описание экскурсии

Знакомство с творчеством Генриха Асафова

В мастерской вы увидите картины, кисти, станок, мебель, самодельные антресоли и общую обстановку, в которой работал Генрих Алексеевич почти 40 лет. Вы узнаете о самобытном стиле живописца и его наследии. Я подробно расскажу о биографии этого неординарного автора, родившегося в вологодской глубинке, закончившего художественное училище в Ярославле и институт им. Сурикова в Москве.

Всё о мозаике и даже больше

В 2016 году мы открыли в мастерской школу римской мозаики. Это образовательный проект галереи Генриха Асафова GAAG. Вы узнаете:

  • что сейчас происходит в России с этой техникой монументальной живописи и какие мозаики стоит найти на улицах Вологды
  • как связаны первые советские мозаики Александра Дейнеки на станции метро «Маяковская» в Москве и мозаики Вологды
  • что такое смальта, как её варить и для чего в Ораниенбауме учился это делать Ломоносов
  • как рабы Древнего Рима кололи мрамор для римских мозаик

О мозаиках я могу говорить часами, а профессиональные инструменты и материалы помогут вам глубже понять это древнее искусство.

Организационные детали

  • В стоимость входит посещение художественной мастерской, согревающие напитки зимой и прохладительные — летом
  • Нужно будет подниматься по лестнице на 7 этаж, лифта нет
  • У нас вы сможете приобрести наши книги и авторские сувениры, посвящённые творчеству Генриха Асафова

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Петровского домика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша
Саша — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 373 туристов
Родился в Вологде в 1978 году, здесь стал архитектором, затем учился и работал в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, на Чукотке. Путешествовал по России и Европе, писал публицистику, например: «Советская монументальная живопись
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Вологды» — исследование мозаик и росписей второй половины XX века на основе архивных данных; или «Квартал 52: аналоги градостроительного контекста» — сравнение центра Вологды и еще 19 исторических городов мира на основе собственных полевых исследований. Автор-составитель монографии о своём отце художнике-монументалисте «Генрих Асафов» (2015), живописец и автор пяти персональных выставок живописи и графики, основатель школы римской мозаики в Вологде, директор галереи GAAG.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Я
Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще не отпускали. Узнали много нового и интересного, о мозаике в целом и о нашем
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Вологодском художнике, увидели в живую настоящие примеры мозаики, прониклись атмосферой творчества. Дети и взрослые попробовали выложить простые узоры, отгадывали необычные загадки, увидели город с нового ракурса, попили вкусный чай с конфетами. Александр очень интересный человек! Спасибо! -Ярослава-

Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще
Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще
Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще
Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще
Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще
Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще
Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще
Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще
Саша
Саша
Ответ организатора:
Ярослава, спасибо, заходите ещё! Дорогу знаете:)
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В
Уважаемый Александр!
Большое спасибо за радушный прием в настоящей художественной мастерской, за интересный рассказ о биографии и творчестве вашего отца Генриха Асафова. Это было наше первое знакомство с Генрихом Асафовым и
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оно оставило яркий, эмоциональный, глубокий след. Генрих был не только выдающимся живописцем со своим индивидуальным стилем, но и прекрасным талантливым мозаичистом- монументалистом. Было очень волнительно не только рассмотреть вблизи его живопись, но и подержать картины в руках. В музеях такой возможности не предоставляют))) Надеемся вернуться летом в Ваш чудесный город, посмотреть" в живую" мозаики, и и на новые встречи с Вами, Александр!
P. S. Мастерскую мы посещали семьей - двое взрослых и подросток 13 лет. На следующий день в Картинной галереи Вологды сын первым нашел работы Генриха Асафова в постоянной экспозиции. Так что посещение мастерской, общение с Александром произвело на нашу семью самое теплое и неизгладимое впечатление.

Уважаемый Александр!
Саша
Саша
Ответ организатора:
Виктория, очень рад был поделиться своей любовью к живописи, спасибо за Ваш отклик!
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Ольга
Спасибо Александру за теплый прием и невероятно интересную экскурсию. Такие встречи остаются в памяти надолго, потому что это не просто рассказ о художнике и его работах, а возможность побывать в
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настоящей творческой мастерской. Особенно ценно, что историю этого места рассказывает человек, который знает ее изнутри и продолжает сохранять наследие своего отца. Благодаря Александру мы по-новому взглянули и на вологодское монументальное искусство, и на мозаику, и на саму Вологду. Искренне рекомендуем всем, кто интересуется искусством, архитектурой и историей города.

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любовь
Спасибо за чудесный вечер, язык не поворачивается назвать это «экскурсий»! Поговорили обо всем!!!! Открыла для себя очень много нового! Замечательный человек и достойный сын своего талантливого отца и художника Генриха Асафова! Процветания вашему делу!!!!
Спасибо за чудесный вечер, язык не поворачивается назвать это «экскурсий»! Поговорили обо всем!!!! Открыла для себя
Саша
Саша
Ответ организатора:
Любовь, желаю успеха нам с вами в нашем деле искусства, и спасибо, что поделились своим интереснейшим опытом!
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Ольга
Одно из самых ярких впечатлений от нашей поездки в Вологду — встреча с Александром Асафовым в мастерской его отца. Полтора часа пролетели совершенно незаметно: говорили о мозаике, архитектуре, Вологде, художниках и времени. Спасибо Александру за искренний рассказ, теплый прием и возможность заглянуть в мир, где искусство продолжает жить.
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Мария
От всей души благодарим Александра за очень интересную, насыщенную встречу. Когда еще удасться побывать в настоящей мастерской с прекрасным видом на реку! Удивительно радушный, светлый человек, который рассказывает нам об
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удивительном художнике, римской мозайке и свем профессиональном пути. Увидеть картину, потрогать камни, узнать особенности выбора смальты, увидеть еще очень много интересных вещей в мастерской, которые никогда ранее не видел. Отдельное спасибо за создание атмосферы милейшему другу Александра - Атосу. Обязательно, если будем еще раз в Вологде, назначим новую встречу!

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