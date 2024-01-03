Школу римской мозаики и фрески мы открыли в одной из старейших мастерских Вологды, где почти 40 лет творил мой отец Генрих Асафов. У нас не музей, мы работаем здесь каждый день, создавая свою живопись и продолжая традиции русской академической художественной школы. Я, архитектор и художник, директор школы, открою вам все двери нашей мастерской и проведу в наше секретное творческое пространство на самой крыше мира.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-2 человека или 1300 руб. за человека, если вас больше

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с творчеством Генриха Асафова

В мастерской вы увидите картины, кисти, станок, мебель, самодельные антресоли и общую обстановку, в которой работал Генрих Алексеевич почти 40 лет. Вы узнаете о самобытном стиле живописца и его наследии. Я подробно расскажу о биографии этого неординарного автора, родившегося в вологодской глубинке, закончившего художественное училище в Ярославле и институт им. Сурикова в Москве.

Всё о мозаике и даже больше

В 2016 году мы открыли в мастерской школу римской мозаики. Это образовательный проект галереи Генриха Асафова GAAG. Вы узнаете:

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как рабы Древнего Рима кололи мрамор для римских мозаик

О мозаиках я могу говорить часами, а профессиональные инструменты и материалы помогут вам глубже понять это древнее искусство.

Организационные детали