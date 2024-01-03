Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Индивидуальная экскурсия в Вологде

Глубже понять древнее искусство и познакомиться с творчеством неординарного вологодского мастера

Школу римской мозаики и фрески мы открыли в одной из старейших мастерских Вологды, где почти 40 лет творил мой отец Генрих Асафов.

У нас не музей, мы работаем здесь каждый день, создавая свою живопись и продолжая традиции русской академической художественной школы.

Я, архитектор и художник, директор школы, открою вам все двери нашей мастерской и проведу в наше секретное творческое пространство на самой крыше мира.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
8
янв
9
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10
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Дети до 16 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с творчеством Генриха Асафова

В мастерской вы увидите картины, кисти, станок, мебель, самодельные антресоли и общую обстановку, в которой работал Генрих Алексеевич почти 40 лет. Вы узнаете о самобытном стиле живописца и его наследии. Я подробно расскажу о биографии этого неординарного автора, родившегося в вологодской глубинке, закончившего художественное училище в Ярославле и институт им. Сурикова в Москве.

Всё о мозаике и даже больше

В 2016 году мы открыли в мастерской школу римской мозаики. Это образовательный проект галереи Генриха Асафова GAAG. Вы узнаете:

  • что сейчас происходит в России с этой техникой монументальной живописи и какие мозаики стоит найти на улицах Вологды
  • как связаны первые советские мозаики Александра Дейнеки на станции метро «Маяковская» в Москве и мозаики Вологды
  • что такое смальта, как её варить и для чего в Ораниенбауме учился это делать Ломоносов
  • как рабы Древнего Рима кололи мрамор для римских мозаик

О мозаиках я могу говорить часами, а профессиональные инструменты и материалы помогут вам глубже понять это древнее искусство.

Организационные детали

  • В стоимость входит посещение художественной мастерской, согревающие напитки зимой и прохладительные — летом
  • Нужно будет подниматься по лестнице на 7 этаж, лифта нет
  • У нас вы сможете приобрести наши книги и авторские сувениры, посвящённые творчеству Генриха Асафова

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Петровского домика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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