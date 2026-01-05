В самом сердце Вологды расположена мастерская, где искусство переплетается с историей.Здесь, где кисти и краски встречаются с мрамором и смальтой, находится школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова. Это место,

где каждый уголок хранит истории творчества и мастерства. Посетители смогут не только увидеть, как рождается искусство, но и узнать о техниках монументальной живописи, которые сохранились с древних времен. Экскурсия откроет мир мозаики, расскажет о связи между первыми советские мозаиками и работами Вологды, а также о том, как создавалась смальта и зачем Ломоносов учился этому искусству. В холодное время года гостей ждут согревающие напитки, а летом - прохладительные. Подъем на 7 этаж без лифта станет частью приключения, а в конце посещения каждый сможет приобрести авторские сувениры и книги, посвященные Генриху Асафову и его искусству

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения школы римской мозаики и галереи Генриха Асафова GAAG - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Вологде стоит комфортная погода, и вы сможете насладиться экскурсиями без лишней суеты. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить галерею, однако учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой посещение галереи тоже возможно, так как мероприятия проходят в помещении, но холодная погода может ограничить прогулки по городу.

Сейчас август — это идеальное время.