Глубже понять древнее искусство и познакомиться с творчеством неординарного вологодского мастера
Школу римской мозаики и фрески мы открыли в одной из старейших мастерских Вологды, где почти 40 лет творил мой отец Генрих Асафов.
У нас не музей, мы работаем здесь каждый день, создавая свою живопись и продолжая традиции русской академической художественной школы.
Я, архитектор и художник, директор школы, открою вам все двери нашей мастерской и проведу в наше секретное творческое пространство на самой крыше мира.
У нас не музей, мы работаем здесь каждый день, создавая свою живопись и продолжая традиции русской академической художественной школы.
Я, архитектор и художник, директор школы, открою вам все двери нашей мастерской и проведу в наше секретное творческое пространство на самой крыше мира.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
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янв
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8
янв
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9
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10
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
|Дети до 16 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с творчеством Генриха Асафова
В мастерской вы увидите картины, кисти, станок, мебель, самодельные антресоли и общую обстановку, в которой работал Генрих Алексеевич почти 40 лет. Вы узнаете о самобытном стиле живописца и его наследии. Я подробно расскажу о биографии этого неординарного автора, родившегося в вологодской глубинке, закончившего художественное училище в Ярославле и институт им. Сурикова в Москве.
Всё о мозаике и даже больше
В 2016 году мы открыли в мастерской школу римской мозаики. Это образовательный проект галереи Генриха Асафова GAAG. Вы узнаете:
- что сейчас происходит в России с этой техникой монументальной живописи и какие мозаики стоит найти на улицах Вологды
- как связаны первые советские мозаики Александра Дейнеки на станции метро «Маяковская» в Москве и мозаики Вологды
- что такое смальта, как её варить и для чего в Ораниенбауме учился это делать Ломоносов
- как рабы Древнего Рима кололи мрамор для римских мозаик
О мозаиках я могу говорить часами, а профессиональные инструменты и материалы помогут вам глубже понять это древнее искусство.
Организационные детали
- В стоимость входит посещение художественной мастерской, согревающие напитки зимой и прохладительные — летом
- Нужно будет подниматься по лестнице на 7 этаж, лифта нет
- У нас вы сможете приобрести наши книги и авторские сувениры, посвящённые творчеству Генриха Асафова
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Петровского домика
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Вологде
Родился в Вологде в 1978 году, здесь стал архитектором, затем учился и работал в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, на Чукотке. Путешествовал по России и Европе, писал публицистику, например: «Советская монументальная живопись Вологды» — исследование мозаик и росписей второй половины XX века на основе архивных данных; или «Квартал 52: аналоги градостроительного контекста» — сравнение центра Вологды и еще 19 исторических городов мира на основе собственных полевых исследований. Автор-составитель монографии о своём отце художнике-монументалисте «Генрих Асафов» (2015), живописец и автор пяти персональных выставок живописи и графики, основатель школы римской мозаики в Вологде, директор галереи GAAG.
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