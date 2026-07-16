Необычный взгляд на русскую литературу, музыку и православную традицию.
В Благовещенском кафедральном соборе мы разберём библейские сюжеты, которые нашли отражение в произведениях Высоцкого, Цоя, Есенина, Лермонтова, Чехова, Гончарова и других авторов. Увидим, как храмовые росписи помогают по-новому понять знакомые тексты и скрытые в них смыслы.
В Благовещенском кафедральном соборе мы разберём библейские сюжеты, которые нашли отражение в произведениях Высоцкого, Цоя, Есенина, Лермонтова, Чехова, Гончарова и других авторов. Увидим, как храмовые росписи помогают по-новому понять знакомые тексты и скрытые в них смыслы.
Описание экскурсии
Окажемся в интерьерах Благовещенского кафедрального собора.
Сядем на лавочку и начнём беседовать.
Будем рассматривать росписи, иконы и архитектурные детали.
И искать неожиданные параллели между ними и произведениями русской литературы и музыки.
Вы узнаете:
- почему своды храма называют парусами
- какие библейские сюжеты скрываются в росписях собора
- как церковные образы перекликаются с песнями Высоцкого и Цоя — и какими именно
- что связывает «Человека в футляре» Чехова и Иисуса
Организационные детали
Женщинам желательно иметь платок и юбку.
в будние дни в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15 и 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Революции, 14в
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15 и 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 557 туристов
Живу в Воронеже. Более 7 лет сотрудничал с местными учебными заведениями. Проводил уроки по краеведению, литературе, истории. Потом решил изменить формат общения на экскурсии. Мои сферы интереса: история города и страны, библейские сюжеты, духовно-нравственные темы. Буду рад нашей встрече!
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