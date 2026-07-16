Когда: в будние дни в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15 и 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала