Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Полное погружение… Выход за грань реальности. Ты надеваешь наушники, мантию и следуешь за Городеем.
Куда идем? Навстречу приключениям в родном Воронеже. 99 минут прогулки по центру города с голосом, рассказывающим красочные истории про значимые места, и саундтреками, создающими загадочную атмосферу.
Важная информация:
Странник, будь вовремя. Не забывай про удобную обувь для путешествия, захвати эмоциональную батарейку для подзарядки.
И помни, что деньги за бронирование превратятся в тыкву, если не успеешь отменить за 36 часов до начала экскурсии.
По пятницам и субботам в 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Персональные наушники
Мантия и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кольцовский сквер, Воронеж
Завершение: Улица Кольцовская, 9 А, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и субботам в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Странник!
Будь вовремя, не забывай про удобную обувь для путешествия, захвати эмоциональную батарейку для подзарядки.
И помни, что деньги за бронирование превратятся в тыкву, если не успеешь отменить за 36 часов до начала экскурсии.
До встречи)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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