По пятницам и субботам в 19:00

Твой проводник — Городей — уже готов отправиться в путь. Самое время нырнуть в пространство между эпохами и стать главным героем повести о городе.



Приключение по центру Воронеж града с сопровождающим голосом в наушниках — яркие истории и подходящий под атмосферу саунд. Такого Воронежа ты еще не видел!