На вашем автомобиле мы сначала заедем в купеческий Павловск, где время застыло в фасадах 18 века, а потом отправимся в горы. Оказавшись в пещерном монастыре, поговорим, зачем люди уходили под землю и оставались там годами.
Ещё будут истории Белогорья, неожиданные ракурсы и смотровые, где Дон видно так, будто вы стоите на краю карты.
Ещё будут истории Белогорья, неожиданные ракурсы и смотровые, где Дон видно так, будто вы стоите на краю карты.
Описание экскурсии
За один день мы проделаем невероятный путь — от уютной городской архитектуры к суровой красоте пещерного монастыря. На нашем маршруте:
- исторический центр Павловска — старейшие купеческие особняки, храмы с вековыми иконами и тихие улочки. Вы узнаете, какие товары везли через эти края и как работали местные ремесленники
- монастырский комплекс в меловых горах — не просто обитель, а целый подземный город. Мы пройдём по тёмным коридорам, где каждый шаг отдаётся эхом, и задержимся у старинных икон, которые хранят тепло молитв
- панорамные площадки над Доном — я покажу вам точки, с которых река выглядит не как географический объект, а как живая артерия
Примерный тайминг
8:00 — сбор и выезд из города
8:00–10:30 — дорога до Павловска
10:30–12:30 — Павловск: пешеходная часть
12:30–13:30 — обед в местном кафе
13:30–14:00 — переезд Павловск → монастырь
14:00–16:30 — монастырский комплекс и пещеры
16:30–17:00 — смотровая точка
17:00–19:45 — обратная дорога
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- Входные билеты по программе и обед оплачиваются дополнительно (~900 ₽ за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1289 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод по Воронежу и Воронежской области, коренной житель города в третьем поколении. С детства увлекаюсь историей родного края, занимаюсь краеведением и уже более десяти лет провожу экскурсии. Люблю открывать гостям и жителям Воронежа малоизвестные страницы его истории, рассказывать о значимых событиях, людях и местах. С радостью поделюсь интересными фактами о любимом городе и помогу увидеть Воронеж с новой стороны.
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