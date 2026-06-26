На вашем автомобиле мы сначала заедем в купеческий Павловск, где время застыло в фасадах 18 века, а потом отправимся в горы. Оказавшись в пещерном монастыре, поговорим, зачем люди уходили под землю и оставались там годами. Ещё будут истории Белогорья, неожиданные ракурсы и смотровые, где Дон видно так, будто вы стоите на краю карты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Воронеже

Описание экскурсии

За один день мы проделаем невероятный путь — от уютной городской архитектуры к суровой красоте пещерного монастыря. На нашем маршруте:

исторический центр Павловска — старейшие купеческие особняки, храмы с вековыми иконами и тихие улочки. Вы узнаете, какие товары везли через эти края и как работали местные ремесленники

— старейшие купеческие особняки, храмы с вековыми иконами и тихие улочки. Вы узнаете, какие товары везли через эти края и как работали местные ремесленники монастырский комплекс в меловых горах — не просто обитель, а целый подземный город. Мы пройдём по тёмным коридорам, где каждый шаг отдаётся эхом, и задержимся у старинных икон, которые хранят тепло молитв

— не просто обитель, а целый подземный город. Мы пройдём по тёмным коридорам, где каждый шаг отдаётся эхом, и задержимся у старинных икон, которые хранят тепло молитв панорамные площадки над Доном — я покажу вам точки, с которых река выглядит не как географический объект, а как живая артерия

Примерный тайминг

8:00 — сбор и выезд из города

8:00–10:30 — дорога до Павловска

10:30–12:30 — Павловск: пешеходная часть

12:30–13:30 — обед в местном кафе

13:30–14:00 — переезд Павловск → монастырь

14:00–16:30 — монастырский комплекс и пещеры

16:30–17:00 — смотровая точка

17:00–19:45 — обратная дорога

Организационные детали