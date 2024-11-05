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Эта экскурсия идеально подойдёт как путешественникам, которые впервые открывают для себя Воронеж, так и тем, кто уже был здесь и хочет глубже погрузиться в атмосферу местной жизни. Я устрою для вас лёгкую прогулку по центру города и его главным достопримечательностям. А затем мы заглянем в уютную чайную, где вы попробуете один из популярных сортов бодрящего напитка.