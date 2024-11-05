Чайный Воронеж

Познакомиться с главными местами города и его чайными традициями
Эта экскурсия идеально подойдёт как путешественникам, которые впервые открывают для себя Воронеж, так и тем, кто уже был здесь и хочет глубже погрузиться в атмосферу местной жизни. Я устрою для вас лёгкую прогулку по центру города и его главным достопримечательностям. А затем мы заглянем в уютную чайную, где вы попробуете один из популярных сортов бодрящего напитка.
Чайный Воронеж
Чайный Воронеж
Чайный Воронеж
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Главную улицу Воронежа
  • Здание управления ЮВЖД
  • Памятник Петру I
  • Площадь Победы
  • Театр Кукол
  • И многое другое!

Вы узнаете

  • Кто из известных людей оставил след в истории Воронежа
  • Какие традиции чаепития существуют в городе

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит небольшой чайник чая и тарелка сухофруктов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Петровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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