Эта экскурсия идеально подойдёт как путешественникам, которые впервые открывают для себя Воронеж, так и тем, кто уже был здесь и хочет глубже погрузиться в атмосферу местной жизни. Я устрою для вас лёгкую прогулку по центру города и его главным достопримечательностям. А затем мы заглянем в уютную чайную, где вы попробуете один из популярных сортов бодрящего напитка.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Главную улицу Воронежа
- Здание управления ЮВЖД
- Памятник Петру I
- Площадь Победы
- Театр Кукол
- И многое другое!
Вы узнаете
- Кто из известных людей оставил след в истории Воронежа
- Какие традиции чаепития существуют в городе
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит небольшой чайник чая и тарелка сухофруктов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 367 туристов
Меня зовут Дарья, я коренной житель Воронежа. Изучаю историю и краеведение долго время, собираю открытки города. С радостью познакомлю вас с городом и влюблю в него.Задать вопрос
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