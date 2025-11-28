Откройте для себя Ломовской природно-ландшафтный парк — живописный уголок Воронежской области с уютными домиками, пляжем и лесными тропами. У вас будет возможность отведать деревенские блюда, пройти мастер-класс по кузнечному делу. Желающие могут попариться в философско-музыкальной бане-землянке.
Описание экскурсииПрирода и легенды Ломовской природно-ландшафтный парк — одно из самых живописных мест Воронежской области. Гостей ждут уютные домики, песчаный пляж у пруда, деревянные скульптуры и лесные тропы. Пруд здесь символизирует разделение мужского и женского начала: с одной стороны — деревья в форме женского силуэта, с другой — мельница Ивана XIX века. Живая история Парк «Иван да Марья» посвящён женщинам хутора Ломы, которые во время войны самостоятельно вели хозяйство. Экскурсия погружает в атмосферу прошлого, сохраняя память о тех, кто жил и трудился здесь. Традиции и отдых Гостей встречают по-русски — с хлебом и солью. Вас ждёт мастер-класс по кузнечному делу, дегустация кальвадоса и деревенских блюд. В программе — народные танцы, баня-землянка, отдых на плавучем доме и встреча заката у озера. Важная информация:
- Экскурсия может проходить на транспорте туристов.
- Если Вас больше 4-х человек, есть возможность проведения экскурсии на минивэне (до 7 мест), микроавтобусе (до 18 мест) и автобусе (до 49 мест), стоимость по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Легковой авто - 15000 руб.
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
