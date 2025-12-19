Экскурсия предназначена, как гостей нашего города, также и для любителей истории
Описание экскурсииМеня зовут Дарья, я гид - экскурсовод по Воронежу и Воронежской области. Являюсь профессиональным историком, победитель конкурса "Про - туризм" 2023 год,"Наследие предков - молодым" 2025 год Обзорная экскурсия "Парадный Воронеж" - познакомит Вас с главными достопримечательностями города. Мы с Вами попутешествуем по векам XVII, XVIII, XIX веках и дойдем до современности. Наш маршрут будет пролегать через крепость, где она раньше стояла. Посмотрим, как жили раньше люди и познакомимся с воронежским дворянством. По ходу будем смотреть на архитектуру города. Поговорим о Великой Отечественной Войне, ведь наш город был восстановлен из пепла. Важная информация: Город Воронеж - это город любви
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Площадь Ленина
- 2. Театр Оперы и Балета
- 3. Никитинская библиотека
- 4. Памятники воронежским писателям и поэтам А.В. Кольцову, И.С. Никитину, И.А. Бунину, С.Я. Маршаку, А. Платонову
- 5. Театр Кукол
- 6. Гостиница Бристоль
- 7. Площадь Победы
- 8. Доминанта города - управление ЮВЖД
- 9. Памятник Петру I
- 10. Благовещенский кафедральный собор
Что включено
- 1500 с человек
Что не входит в цену
- Посещение музеев оплачивается отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина 7
Завершение: Петровский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Город Воронеж - это город любви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии из Воронежа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Начало: У памятника Петру
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
29 дек в 08:00
30 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.