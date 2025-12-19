Описание Фото Ответы на вопросы Экскурсия предназначена, как гостей нашего города, также и для любителей истории

Дарья Ваш гид в Воронеже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 4500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Меня зовут Дарья, я гид - экскурсовод по Воронежу и Воронежской области. Являюсь профессиональным историком, победитель конкурса "Про - туризм" 2023 год,"Наследие предков - молодым" 2025 год Обзорная экскурсия "Парадный Воронеж" - познакомит Вас с главными достопримечательностями города. Мы с Вами попутешествуем по векам XVII, XVIII, XIX веках и дойдем до современности. Наш маршрут будет пролегать через крепость, где она раньше стояла. Посмотрим, как жили раньше люди и познакомимся с воронежским дворянством. По ходу будем смотреть на архитектуру города. Поговорим о Великой Отечественной Войне, ведь наш город был восстановлен из пепла. Важная информация: Город Воронеж - это город любви

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату