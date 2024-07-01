Адмиралтейская площадь – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Адмиралтейская площадь» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
109 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
1 500 за человека
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
41 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июля в 08:00
21 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
🚗 На машине
🚉 На поезде
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
Превратить обычную поездку до отеля в интересное знакомство с городом
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
2 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    1 июля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Все понравилось. Спасибо экскурсоводу!
  • Д
    Дарья
    22 июня 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Экскурсовод Ярослав очень интересно рассказывает, много исторических фактов. На место встречи всё прибыли вовремя. Экскурсию мы заказывали автобусно-пешеходную. Рекомендую!
    Экскурсовод Ярослав очень
  • В
    Виктория
    15 июня 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Спасибо Леониду за прекрасную экскурсию по Воронежу, было интересно, познавательно.
  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
  • М
    Марьяна
    11 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
    читать дальше

    прекрасный рассказчик. Получили максимум удовольствия от сегодняшнего дня в Воронеже и Рамони. Супер четкий тайминг и продуманная структура экскурсии очень порадовали и позволили нам успеть осуществить все наши планы на день. Огромное спасибо!!! Непременно будем рекомендовать Светлану всем знакомым и друзьям, собирающимся посетить Воронеж

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Адмиралтейская площадь»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Воронеж - город мировой истории
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  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Каменный Мост
  5. Набережная
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июле 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Адмиралтейская площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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