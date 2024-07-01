1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
1 500₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июля в 08:00
21 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
Превратить обычную поездку до отеля в интересное знакомство с городом
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
2 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь1 июля 2024Все понравилось. Спасибо экскурсоводу!
- ДДарья22 июня 2024Экскурсовод Ярослав очень интересно рассказывает, много исторических фактов. На место встречи всё прибыли вовремя. Экскурсию мы заказывали автобусно-пешеходную. Рекомендую!
- ВВиктория15 июня 2024Спасибо Леониду за прекрасную экскурсию по Воронежу, было интересно, познавательно.
- ЮЮрий25 мая 2024Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
- ААнна17 апреля 2024Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
- ММарьяна11 апреля 2024Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Адмиралтейская площадь»
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