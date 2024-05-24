1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«погуляем по набережной, по Петровскому и Кольцовскому скверам»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
«На маршруте по центральным улицам и проспектам — от площади Ленина до проспекта Революции — нам встретятся исторические здания и старинные храмы, живописная набережная и копия петровского линейного корабля»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
«Пройдёмся по набережной, где увидим один из старейших храмов города — Успенский и корабль-музей «Гото Предистинация»»
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 мая 2024Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
- ЛЛариса20 мая 2024Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
- ООльга7 мая 2024Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
- ГГалина2 мая 2024Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
- ЕЕлена28 апреля 2024Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Набережная»
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