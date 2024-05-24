Е Елена Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.

Л Лариса Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.

Е Елена Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки читать дальше вопросы, очень приветлива и внимательно. Однозначно рекомендуем её. 2,5 часа прошли не заметно. Получили огромный объем знаний. Воронеж достоен посещения!!! Спасибо Дарье!! Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые

О Ольга Воронеж - город мировой истории читать дальше на клиента экскурсовод) у нас получилась мини группа из двух человек, мы чувствовали себя на индивидуальной программе, город великолепный! Процветания вашей команде! Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный

Г Галина Воронеж - город мировой истории Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.