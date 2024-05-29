1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Дивногорье - уникальный мир мелового периода из Воронежа
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
10 300₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Посетите высокотехнологичный завод «ЭкоНива» и музей-заповедник Дивногорье. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природными чудесами
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 июня в 08:30
19 июля в 08:30
3 600₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 мая 2024Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
- ВВладимир27 мая 2024Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!
- ССветлана27 мая 2024Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в
- ООльга25 мая 2024Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
- ССветлана21 мая 2024Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
- ДДударева13 мая 2024Запланировано было посещение трёх мест: клубничная теплица в Боброве, производство сыра Вкус Вилл, Дивногорье- музей. Думала- будет всё в ускоренном
- MMargocha11 мая 2024Экскурсия очень понравилась, получила много положительных эмоций, прекрасно провела время. Экскурсовод Елена очень внимательна, доброжелательна, много и интересно рассказывала. Звезду
- ООльга2 мая 2024Вчера ездили на экскурсию в Дивногорье. Огромное спасибо Светлане и как организатору и как отличному рассказчику. На многие вещи мы просто не обратили бы внимания, если бы гуляли сами. Места очень красивые и интересные.
- ООльга2 мая 2024Эта экскурсия была одним из самых ярких впечатлений от поездки в Воронеж. Светлана удивительно эрудированный человек, очень широкий диапазон информации
- ЕЕкатерина17 ноября 2019Дивногорье: место, где останавливается времяЗдравствуйте! Большое спасибо за интересный тур "Нескучный weekend" с 9 по 10 ноября 2019 года. Очень информационно и визуально насыщенный
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Дивногорье»
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