Экскурсии из Воронежа в Дивногорье

Найдено 6 экскурсий в категории «Дивногорье» в Воронеже, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Окрестности Воронежа на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Путешествие в Дивногорье - уникальный мир мелового периода из Воронежа
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
10 300 за всё до 7 чел.
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
128 отзывов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Посетите высокотехнологичный завод «ЭкоНива» и музей-заповедник Дивногорье. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природными чудесами
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 июня в 08:30
19 июля в 08:30
3 600 за человека
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за человека
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в
    читать дальше

    России наверно больше нет. Отдельно хочется отметить экскурсоводов. В автобусе нас сопровождала очень позитивная и внимательная Люба Колмакова. Очень интересно рассказывала, узнали много нового. Хорошие экскурсоводы были и на местах. Обедом нас кормили в кафе в Дивногорье. Очень сытный и вкусный обед. Мне все очень понравилось. Море позитивных впечатлений. Для информации - в пещерах прохладно +10 градусов. Берите с собой ветровочки. В Костомарово монастырь действующий, поэтому нужны юбки и платки. Юбки там выдают, ну а платки лучше иметь свои.

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
    Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
  • Д
    Дударева
    13 мая 2024
    Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
    Запланировано было посещение трёх мест: клубничная теплица в Боброве, производство сыра Вкус Вилл, Дивногорье- музей. Думала- будет всё в ускоренном
    читать дальше

    темпе. Но поездка прошла чудесно, всё спокойно посмотрели, даже ещё поучаствовали в ремесленных делах. Прекрасный гид Елена- позитивный, общительный, грамотный специалист. Ну и это тоже немаловажно: комфортабельный автобус и хороший водитель. Ездили со взрослой дочерью. Очень довольны! Планирую ещё какую-нибудь подобную поездку в этом году. Большое спасибо организаторам.

  • M
    Margocha
    11 мая 2024
    Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
    Экскурсия очень понравилась, получила много положительных эмоций, прекрасно провела время. Экскурсовод Елена очень внимательна, доброжелательна, много и интересно рассказывала. Звезду
    читать дальше

    сняла за организацию - после бронирования и оплаты я не получила обещанную информацию. Мне написали, что за день, но не позднее, чем за час до начала пришлют номер автобуса, электронный билет и т. д. За час до начала, уже по дороге к месту встречи, я стала писать в поддержку и только тогда получила необходимую информацию. В списке группы моё имя, без фамилии было вписано от руки, видимо, в последний момент, после обращения в поддержку. О том, что посещение фермы заменили на тепличное хозяйство я узнала только в автобусе.

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Вчера ездили на экскурсию в Дивногорье. Огромное спасибо Светлане и как организатору и как отличному рассказчику. На многие вещи мы просто не обратили бы внимания, если бы гуляли сами. Места очень красивые и интересные.
    Вчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в Дивногорье
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Эта экскурсия была одним из самых ярких впечатлений от поездки в Воронеж. Светлана удивительно эрудированный человек, очень широкий диапазон информации
    читать дальше

    даёт! И видно, что это лишь малая часть того, что она знает:)) Огромное спасибо за организацию! Несмотря на то, что мы не слишком быстро передвигались с детьми, Светлана сумела провести нас по всем запланированным точкам маршрута, хоть мы и выбились из графика. Однозначно могу смело рекомендовать 👍🏻 Само место удивительное, непременно стоит посетить и увидеть все своими глазами!

  • Е
    Екатерина
    17 ноября 2019
    Дивногорье: место, где останавливается время
    Здравствуйте! Большое спасибо за интересный тур "Нескучный weekend" с 9 по 10 ноября 2019 года. Очень информационно и визуально насыщенный
    читать дальше

    тур. Гиды Игорь и Вячеслав, которые очень достойно и без суеты опекали нас в эти два дня, прекрасные рассказчики, слушать их приятно, интересно и познавательно. Туристические объекты, входящие в программу, очень разнообразны. А гиды, проводившие экскурсии на местах, - настоящие профессионалы. Благодаря водителю Сергею мы смогли в первый день вернуться из поездки достаточно рано, чтобы еще успеть посетить театр. Прогулка по вечернему Воронежу доставила особенное удовольствие: красивое освещение, чистота, окна кафе. Большое спасибо Игорю, который помог мне в неожиданно возникшей при заселении в гостиницу проблеме. Спасибо всем. За дружелюбие и нескучный weekend.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Дивногорье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Окрестности Воронежа на внедорожнике
  2. Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
  3. «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
  4. Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
  5. Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Дивногорье" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 600 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Воронеже на 2024 год по теме «Дивногорье», 200 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам