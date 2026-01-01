Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Начало: Г. Воронеж
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
17 500 ₽ за человека
-
13%
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: Г. Воронеж
28 июн в 10:00
9 июл в 10:00
26 000 ₽
30 000 ₽ за человека
-
11%
На байдарках по нижнему Хопру. Сплав по Воронежской области
Начало: Г. Воронеж
3 авг в 10:00
27 500 ₽
31 000 ₽ за человека
