Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон. Воронежская область
Начало: Г. Воронеж
«После прогулки по территории заповедника Вы сможете пройти к действующему монастырю и спуститься в пещерную церковь Иоанна Предтечи, сплавиться на байдарках в низ по реке Дон, увидеть меловую пещеру в горе Шатрище»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
17 500 ₽ за человека
Сплав на байдарках по реке Хопёр в Воронежской области на 3 дня
Начало: Г. Воронеж
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
13 400 ₽ за человека
Поход по реке Вороне. Сплав на байдарках в Воронежской области
Начало: Г. Воронеж
25 июл в 10:00
8 авг в 10:00
13 200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «По рекам и каналам»
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