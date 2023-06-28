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Авторский тур
7 дней
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
«Поход можно закончить в поселке Мучкапский, или продолжить путешествие по Вороне до города Борисоглебска в походе по реке Вороне»
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Начало: Воронеж
«Вы сможете насладиться красотой Хопра – одной из самых чистых рек в Европе, поучаствовать в увлекательных вечерних играх и отдохнуть в походной бане»
17 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ВВладимир28 июня 2023На сплаве первый раз, давно хотел попробовать очутиться вдали от цивилизации, почувствовать свободу, единение с природой, понять что же такое
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ААнтонина13 мая 2022Спасибо, все было отлично!
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
- ССергей11 мая 2022Все замечательно! Грамотная работа инструкторов, вкусное питание, интересная программа, что ещё надо для удачного похода!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Многодневные походы»
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