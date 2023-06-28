Собирайтесь в поход из Воронежа вместе с нашими гидами

Найдено 2 тура в категории «Многодневные походы» в Воронеже, цены от 17 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
«Поход можно закончить в поселке Мучкапский, или продолжить путешествие по Вороне до города Борисоглебска в походе по реке Вороне»
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250 за человека
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Начало: Воронеж
«Вы сможете насладиться красотой Хопра – одной из самых чистых рек в Европе, поучаствовать в увлекательных вечерних играх и отдохнуть в походной бане»
17 250 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Многодневные походы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
  2. Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Многодневные походы" можно забронировать 2 тура от 17 250 до 21 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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