Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: Г. Воронеж
28 июн в 10:00
9 июл в 10:00
26 000 ₽
30 000 ₽ за человека
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Начало: Воронеж
7 мая в 10:00
20 000 ₽
21 000 ₽ за человека
Сплав по реке Оскол
Начало: Г. Воронеж
10 авг в 10:00
21 500 ₽ за человека
