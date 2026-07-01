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Сплав на байдарках по реке Хопёр в Воронежской области на 3 дня

Хопёр — левый и самый большой приток Дона. По данным ЮНЕСКО, Хопёр признан самой чистой рекой в Европе. Долина Хопра одета лиственными лесами, в среднем течении встречаются сосновые рощи. В
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пойме реки много озер и стариц, водится много видов рыб. Берега изрезаны оврагами, переходящими на излучинах в пляжи. Дно реки песчаное, течение быстрое. Уникальная природа сделала Хопёр излюбленным местом для отдыха.

Сплав на байдарках по реке Хопёр в Воронежской области на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав на байдарках по реке Хопёр в Воронежской области на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав на байдарках по реке Хопёр в Воронежской области на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Воронеже. Переезд в село Третьяки, начало сплава

08:00 Встреча группы в г. Воронеже (ул. Моисеева 45А).

08:00-12:00 Переезд в город Борисоглебск.

Возможна встреча в Борисоглебске в 12:00у гостиницы «Борисоглебск» (ул. Третьяковская, дом 12).

12:00-13:00 Переезд в село Третьяки.

13:00-13:30 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения, инструктаж.

13:30-14:30 Сплав на байдарках.

14:30-15:30 Обед (перекус).

15:30-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Свободное время.

19:00 Ужин. Вечер знакомства. Посиделки у костра.

Встреча в Воронеже. Переезд в село Третьяки, начало сплаваВстреча в Воронеже. Переезд в село Третьяки, начало сплаваВстреча в Воронеже. Переезд в село Третьяки, начало сплаваВстреча в Воронеже. Переезд в село Третьяки, начало сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Продолжение сплава на байдарках

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-11:00 Инструктаж.

11:00-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:00 Обед, отдых.

14:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-17:30 Установка лагеря.

17:30-19:00 Свободное время, игры, отдых.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костёр.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Завершение сплава

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-11:00 Подготовка к сплаву.

11:00-13:30 Сплав на байдарках до села Калинино

13:30-14:00 Обед (перекус).

14:00-14:30 Подготовка к отъезду. Сдача и погрузка снаряжения.

14:30 Выезд в Борисоглебск, Воронеж.

Ориентировочное время прибытия:

  • в Борисоглебск — 16:00;
  • в Воронеж — 19:00.
Завершение сплаваЗавершение сплаваЗавершение сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок «Таймень», палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа или Борисоглебска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • от дождя — зонтик или накидка;
  • от солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами, шляпа или бейсболка, солнцезащитный крем;
  • обувь для байдарок (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
  • от комаров — спрей или крем (рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
  • фонарик;
  • посуда — металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются всем участникам водного похода в обязательном порядке.

При покупке тура укажите необходимый размер.

Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • Салат из помидоров и огурцов.
  • Чай, кофе.
  • Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • Бутерброды.
  • Чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • Салат.
  • Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • Борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Есть ли скидки на тур детям?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Воронежа

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