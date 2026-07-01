Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

Плов со свининой или курицей (готовится в казане).

Салат из помидоров и огурцов.

Чай, кофе.

Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

Макароны с сыром, кетчуп, майонез.

Салат из помидоров с чесноком и зеленью.

Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.

Бутерброды.

Чай, пряники.

Суббота — ужин:

Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.

Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.

Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.

Салат.

Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

Борщ зеленый, майонез, хлеб.

Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.

Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.