Рыбалка в Воронеже

Найдено 3 тура в категории «Рыбалка» в Воронеже, цены от 21 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
«00 Купание, игры, рыбалка, отдых»
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250 за человека

Последние отзывы на туры

Хотите поехать половить рыбу в Воронеже 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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