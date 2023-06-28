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Авторский тур
7 дней
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
«00 Купание, игры, рыбалка, отдых»
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
Хотите поехать половить рыбу в Воронеже 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024