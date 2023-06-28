Найдено 3 тура в категории « Рыбалка » в Воронеже, цены от 21 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Хотите поехать половить рыбу в Воронеже 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024