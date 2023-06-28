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Авторский тур
6 дней
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
23 июня в 10:00
3 июля в 10:00
20 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сплав по нижнему Битюгу
Начало: г. Воронеж
16 авг в 10:00
18 750₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сплав по реке Оскол
Начало: г. Воронеж
11 авг в 10:00
19 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «6-дневные туры»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
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