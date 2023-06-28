Авторские туры на 6 дней в Воронеж

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Воронеже, цены от 18 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
23 июня в 10:00
3 июля в 10:00
20 500 за человека
Сплав по нижнему Битюгу
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сплав по нижнему Битюгу
Начало: г. Воронеж
16 авг в 10:00
18 750 за человека
Сплав по реке Оскол
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сплав по реке Оскол
Начало: г. Воронеж
11 авг в 10:00
19 400 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «6-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
  2. Сплав по нижнему Битюгу
  3. Сплав по реке Оскол
Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 18 750 до 20 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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