Круглая башня – рондель. Парадная площадь. Дом наместника. Дом Маннергейма. Башня Ратуши. «Выборгский гром». Собор «чёрных братьев». Выборгский трамвай. Дом Кутузова. «Чёртова церковь». Собор францисканцев. Усадьба бюргера. Дом на скале. Рыцарский дом. Гранитный дворец. Дом Епископа. Старый кафедральный собор. Дом Векрута. Старая Ратуша. Торгильс Кнутссон. Кордегардия. И многое другое на большой обзорной экскурсии 🧭 башня. Шведский король Густав Ваза посетил Выборг и обнаружил, что его фортификации находятся в плачевном состоянии. Тогда король распорядился укрепить город 🏙️ от возможного нападения врага. В 1550 году Гансом Бергеном была построена башня-рондель. Она отстояла на 17 метров от городских стен и соединялась с ещё одной башней двумя простенками. Между двумя башнями был вырыт ров, а над ним располагался подъёмный мост. Всё же сооружение называлось барбакан и призвано было контратаковать наступающего противника во фланг. Толщина стен башни достигала 3, 5 метра с внутренней стороны, с внешней она была ещё больше.

Парадная площадь – когда-то здесь проходили парады и смотры войск. При императоре Павле 1 их принимал будущий фельдмаршал Кутузов. Здесь же рядом с лютеранской церковью памятник Микаэлю Агриколе и скульптура медведя – символ утраченного Выборга.

Соборная площадь. Совсем недолго выборгским наместником был принц Вюртембергский, однако оставил о себе незабываемую память. Рядом со зданием надворного суда дом его председателя – Карла Густава Маннергейма. Спасо-Преображенский православный кафедральный собор, построенный ещё при Екатерине II, был действующим и в советское время.

Башня Ратуши – лишь одна из 10 (12) башен, сохранившаяся от стены Каменного города. Она же была свидетельницей «выборгского грома» - самого громкого события в истории 📖 города.

Доминиканцы – «чёрные братья» построили свой собор ещё в XV веке.

Выборгский трамвай ходил по улицам города, начиная с 1912 года.

Благодаря францисканцам выборгский крендель стал кулинарным символом города.

Бюргер – горожанин, защитник города. «Мой дом – моя крепость» - девиз «усадьбы бюргера».

Рыцарский дом в 1798 году был подарен Мальтийскому ордену, а в 19 веке католики вернулись в Выборг и в этом доме обосновался Костёл святого Гиацинта.

Векрут, как гласила городская молва, был так богат, что «в его доме полы мыли шампанским, а бельё отправляли стирать в Париж». В этом же доме впоследствии жила возлюбленная, а затем и жена Витуса Беринга.

Торгильс Кнутссон - шведский маршал – основатель Выборгского Замка. Памятник ему по праву стоит перед зданием Старой Ратуши.