49 отзывов оставили туристы

Гильдия Э. – Гид из Выборга

Вас ждет прогулка 👣 по средневековому Выборгу, на которой вы погрузитесь в историю 📖 настоящего европейского городка, разберетесь в наследии эпох и получите ответы на самые сложные и интересные вопросы.



Вы увидите Выборгский замок 🏰, типичный средневековый дом, здание библиотеки Аалто, площадь Старой Ратуши, кафедральный собор и другие достопримечательности 🏛️.