49 отзывов оставили туристы

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Большая обзорная экскурсия по Выборгу

4.9
49 отзывов
Гильдия Э.
Гильдия Э. – Гид из Выборга
Вас ждет прогулка 👣 по средневековому Выборгу, на которой вы погрузитесь в историю 📖 настоящего европейского городка, разберетесь в наследии эпох и получите ответы на самые сложные и интересные вопросы.

Вы увидите Выборгский замок 🏰, типичный средневековый дом, здание библиотеки Аалто, площадь Старой Ратуши, кафедральный собор и другие достопримечательности 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Большая обзорная экскурсия по Выборгу
Большая обзорная экскурсия по Выборгу

Выборг – город 🏙️ с многовековой историей 📖, с сотнями исторических объектов, заслуживающих самого пристального внимания. В процессе экскурсии 🧭 по городу вы многое увидите и узнаете ответы на такие вопросы:

  • почему ничем не примечательное на первый взгляд здание библиотеки Аалто является шедевром мировой архитектуры;
  • почему Красная площадь в Выборге прежде называлась площадью Красного Колодца;
  • где находится единственное в Выборге здание в стиле рококо, в котором жил самый богатый и в тоже время самый щедрый русский выборгский предприниматель – Фёдор Сергеев;
  • почему Эсланада – ровная площадка перед крепостью, стала парком с сотнями видов деревьев и какие экзотические деревья 🌳 здесь растут;
  • что было на месте ресторана Эспиля и почему современный ресторан стал хранителем старых традиций;
  • почему крепость называется «Рогатой» и сколько лет её строили;
  • почему один из рогов крепости называется бастион Панцерлакс;
  • что осталось от монастыря серых братьев и почему рядом находится Чёртова церковь;
  • Как выглядел типичный дом средневекового горожанина;
  • кто жил в доме на скале;
  • почему Костёл назван в честь святого Гиацинта и что там было раньше;
  • почему помощник приказчика из Бремена сказочно разбогател в Выборге - экскурсовод расскажет у Гранитного дворца;
  • кто такой Торгильс Кнутссон и его роль в основании крепости Выборг и крепости Ландскрона на месте нынешнего Санкт-Петербурга;
  • почему именно в доме купца Векрута останавливалась Екатерина II, и как этот дом назывался, когда в нём жила возлюбленная знаменитого мореплавателя Витуса Беринга;
  • каким образом была собрана богатейшая коллекция музея, который расположился в здании Старой Ратуши;
  • почему декабрист Анненков с теплотой отзывался о месяце, проведённом в Выборгском Шлоссе;
  • кто разрушил Старый Кафедральный Собор и почему не бьют часы на Часовой Башне;
  • на каком месте глашатай Эрика Померанского объявил Выборг городом. ;
  • были ли на самом деле бедны нищенствующие монахи двух выборгских монастырей;
  • как чернокнижник Кнут Поссе взорвал одну из башен Каменного города и стал героем;
  • чем прославился в городе принц Вюртембергский - большой любитель жизни.
  • когда основан Выборгский Замок 🏰 и почему донжон Замка назван в честь святого Олафа.
Начало
🚩 Круглая башня на Рыночной площади
Место завершения
🏁 Северный вал д.3
Большая обзорная экскурсия по Выборгу
Большая обзорная экскурсия по Выборгу
Большая обзорная экскурсия по Выборгу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гильдия Э.
Гильдия Э.
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49 отзывов оставили туристы

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