49 отзывов оставили туристы

Выборг – город 🏙️ с многовековой историей 📖, с сотнями исторических объектов, заслуживающих самого пристального внимания. В процессе экскурсии 🧭 по городу вы многое увидите и узнаете ответы на такие вопросы:
почему ничем не примечательное на первый взгляд здание библиотеки Аалто является шедевром мировой архитектуры;
почему Красная площадь в Выборге прежде называлась площадью Красного Колодца;
где находится единственное в Выборге здание в стиле рококо, в котором жил самый богатый и в тоже время самый щедрый русский выборгский предприниматель – Фёдор Сергеев;
почему Эсланада – ровная площадка перед крепостью, стала парком с сотнями видов деревьев и какие экзотические деревья 🌳 здесь растут;
что было на месте ресторана Эспиля и почему современный ресторан стал хранителем старых традиций;
почему крепость называется «Рогатой» и сколько лет её строили;
почему один из рогов крепости называется бастион Панцерлакс;
что осталось от монастыря серых братьев и почему рядом находится Чёртова церковь;
Как выглядел типичный дом средневекового горожанина;
кто жил в доме на скале;
почему Костёл назван в честь святого Гиацинта и что там было раньше;
почему помощник приказчика из Бремена сказочно разбогател в Выборге - экскурсовод расскажет у Гранитного дворца;
кто такой Торгильс Кнутссон и его роль в основании крепости Выборг и крепости Ландскрона на месте нынешнего Санкт-Петербурга;
почему именно в доме купца Векрута останавливалась Екатерина II, и как этот дом назывался, когда в нём жила возлюбленная знаменитого мореплавателя Витуса Беринга;
каким образом была собрана богатейшая коллекция музея, который расположился в здании Старой Ратуши;
почему декабрист Анненков с теплотой отзывался о месяце, проведённом в Выборгском Шлоссе;
кто разрушил Старый Кафедральный Собор и почему не бьют часы на Часовой Башне;
на каком месте глашатай Эрика Померанского объявил Выборг городом. ;
были ли на самом деле бедны нищенствующие монахи двух выборгских монастырей;
как чернокнижник Кнут Поссе взорвал одну из башен Каменного города и стал героем;
чем прославился в городе принц Вюртембергский - большой любитель жизни.
когда основан Выборгский Замок 🏰 и почему донжон Замка назван в честь святого Олафа.
Начало
🚩 Круглая башня на Рыночной площади
Место завершения
🏁 Северный вал д.3
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