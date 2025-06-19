Приглашаем вас на прогулку на небольшом комфортабельном катере. За два часа мы с вами увидим все самые красивые места вокруг Выборга с воды. Мы рассмотрим Сайменский канал и парк Монрепо. Вы узнаете город с другой стороны!
Описание водной прогулкиПрогулка по живописному парку Монрепо и историческому Сайменскому каналу Приглашаем вас в увлекательное водное путешествие. Сначала вы откроете для себя парк Монрепо с воды – уникальный природный заповедник с гранитными скалами и вековыми деревьями. Комфортабельный катер проведет вас по потаенным бухтам и уединенным уголкам, недоступным при пешем осмотре. Затем мы отправимся по легендарному Сайменскому каналу XIX века. Вы увидите старинные шлюзы Лавола и Юстила, а также действующий шлюз Брусничное. Полюбуетесь водной артерией, соединяющей Финский залив и Сайму. Это не просто экскурсия — это погружение в историю и природу. Новые ракурсы знакомых мест и незабываемые впечатления гарантированы! Важная информация:
- Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию.
- Допускаются дети от 1 года.
Ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сайменский канал
- Парк Монрепо
Что включено
- Аренда катера с водителем
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная 30-го Гвардейского корпуса
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Новицкая
19 июн 2025
Входит в следующие категории Выборга
