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Обзорная экскурсия по старому Выборгу

4.8
88 отзывов
Гильдия Э.
Гильдия Э. – Гид из Выборга
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️ Выборга и откроет его многовековую историю 📖 – от первых карело-финских поселений на этом месте и основания города шведскими крестоносцами до включения города в состав Российской империи, передачи Финляндии и возвращении после Второй Мировой войны.

Вы прочувствуете, как менялся город 🏙️ с течением эпох и узнаете, почему Выборг называют «нашей маленькой заграницей».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по старому Выборгу
Обзорная экскурсия по старому Выборгу

Что вы увидите

  • ул. Сторожевой башни
  • Собор Доминиканцев
  • башню Ратуши
  • бастион Панцерлакс и Рогатую крепость
  • Спасо-Преображенский Собор
  • Собор Петра и Павла
  • Круглую Башню
  • Часовую Башню
  • памятник Торгильсу Кнутссону
  • дом Векрутов
  • гауптвахту
  • самый старый жилой дом в России
  • Замок
Круглая башня. Парадная площадь. Дом наместника. Дом Маннергейма. Башня Ратуши. «Выборгский гром». Собор «чёрных братьев». Выборгский трамвай. Дом Кутузова. «Чёртова церковь». Собор францисканцев. Усадьба бюргера. Дом на скале. Рыцарский дом. Гранитный дворец. Дом Епископа. Старый кафедральный собор. Дом Векрута. Старая Ратуша. Торгильс Кнутссон. Кордегардия. И многое другое на обзорной экскурсии 🧭 по Выборгу
Что входит
  • Экскурсия 1
  • 5-2 часа
Что не входит
  • Поможем в любых вопросах
Начало
🚩 Круглая башня на Рыночной площади
Место завершения
🏁 Северный вал д.3, памятник Торгильсу Кнутссону
Обзорная экскурсия по старому Выборгу
Обзорная экскурсия по старому Выборгу
Обзорная экскурсия по старому Выборгу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гильдия Э.
Гильдия Э.
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88 отзывов оставили туристы

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