Гильдия Э. – Гид из Выборга

Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️ Выборга и откроет его многовековую историю 📖 – от первых карело-финских поселений на этом месте и основания города шведскими крестоносцами до включения города в состав Российской империи, передачи Финляндии и возвращении после Второй Мировой войны.



Вы прочувствуете, как менялся город 🏙️ с течением эпох и узнаете, почему Выборг называют «нашей маленькой заграницей».