Круглая башня. Парадная площадь. Дом наместника. Дом Маннергейма. Башня Ратуши. «Выборгский гром». Собор «чёрных братьев». Выборгский трамвай. Дом Кутузова. «Чёртова церковь». Собор францисканцев. Усадьба бюргера. Дом на скале. Рыцарский дом. Гранитный дворец. Дом Епископа. Старый кафедральный собор. Дом Векрута. Старая Ратуша. Торгильс Кнутссон. Кордегардия. И многое другое на обзорной экскурсии 🧭 по Выборгу
Что входит
Экскурсия 1
5-2 часа
Что не входит
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Начало
🚩 Круглая башня на Рыночной площади
Место завершения
🏁 Северный вал д.3, памятник Торгильсу Кнутссону
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.