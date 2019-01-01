Связь с природойВся наша планета живая. Она постоянно обновляется, меняя свою энергию, активизируя определенные зоны и постоянно взаимодействуя с человеком. Она вся – место силы, но только в том случае, если человек включен и осознан. Места силы находятся в узлах Кристаллической Решетки Земли. По жизни мы оторваны от природы, разделены с эко-системой планеты. Но генетическая память о своей задаче сохраняется. Мы едины с природой и всем живым на планете. Поэтому нас тянет в те места, которые помогают восстановить нам истину о своем происхождении. Наполнение энергиейС точки зрения геофизики, места силы — это места сильного выброса энергетики Земли — гео-активные или геопатогенные зоны планеты. Считается, что, посещая такие места, человек очищается, наполняется энергией и оздоровляется. На самом же деле исследований взаимодействия человека и таких мест не так уж много. Ибо здесь мало научных приборов. Здесь также важно понимание законов планеты, духовных ценностей жизни в соединении с тем временным периодом и задачей, которая решается на данный момент.

Парк Монрепо — это один из немногих в мире наскальный пейзажный парк 🌳 романтического стиля, где мы пройдем по философской тропе размышлений. Здесь есть несколько мест силы, где пройдут практики очищения, наполнения, раскрытия. Во время нашей экскурсии-практики вы: • Подключитесь к потоку энергии места силы «Монрепо» для того, чтобы лучше настроиться на место силы, его энергетику и получить наилучший эффект от практики и пребывания в этом чудесном месте;