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Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»

ВизитВыборг
ВизитВыборг – Гид из Выборга
Как есть акупунктурные точки на теле человека, так и на Земле расположены энергетические места, которые особым, сакральным образом воздействуют на тех людей, кто сюда приезжает.

Каждый из нас воспринимает эти места по-своему, но все мы знаем их, как места силы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»
Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»

Что вы увидите

  • Мегалиты Монрепо
Связь с природойВся наша планета живая. Она постоянно обновляется, меняя свою энергию, активизируя определенные зоны и постоянно взаимодействуя с человеком. Она вся – место силы, но только в том случае, если человек включен и осознан. Места силы находятся в узлах Кристаллической Решетки Земли. По жизни мы оторваны от природы, разделены с эко-системой планеты. Но генетическая память о своей задаче сохраняется. Мы едины с природой и всем живым на планете. Поэтому нас тянет в те места, которые помогают восстановить нам истину о своем происхождении. Наполнение энергиейС точки зрения геофизики, места силы — это места сильного выброса энергетики Земли — гео-активные или геопатогенные зоны планеты. Считается, что, посещая такие места, человек очищается, наполняется энергией и оздоровляется. На самом же деле исследований взаимодействия человека и таких мест не так уж много. Ибо здесь мало научных приборов. Здесь также важно понимание законов планеты, духовных ценностей жизни в соединении с тем временным периодом и задачей, которая решается на данный момент.
Парк Монрепо — это один из немногих в мире наскальный пейзажный парк 🌳 романтического стиля, где мы пройдем по философской тропе размышлений. Здесь есть несколько мест силы, где пройдут практики очищения, наполнения, раскрытия. Во время нашей экскурсии-практики вы: • Подключитесь к потоку энергии места силы «Монрепо» для того, чтобы лучше настроиться на место силы, его энергетику и получить наилучший эффект от практики и пребывания в этом чудесном месте;
  • Освоите действенную практику энергетической защиты: научитесь ставить эффективную, сильную и лёгкую в освоении энергетическую защиту от негативного воздействия (сглаза, порчи и т. д. ), пробоев, научитесь быстро восстанавливать энергетическое поле, повреждённое в результате эмоциональных конфликтов;
  • Получите практику внутренней силы, уверенности и постановки своего внутреннего кода на защиту. Укрепление внутреннего стержня, личной силы и возможность заложить мощную вибрацию, которая даст вам уверенность и защиту;
  • Каждый наш гость обретет талисман «Под защитой Ангела» от Счастья жизни в подарок, научится практике работы с талисманом. Также вы сможете зарядить свой собственный талисман в месте силы, заложить позитивную жизненную программу, научитесь эффективной постановке целей и генерации осуществления любых желаний;
  • Также возможна дополнительная работа с точкой силы по личному запросу;
  • Вы получите важные сакральные знания 🎓, которые полезно вспомнить каждому, стремящемуся к жизни в ладу с собой, миром и другими. Наша диалоговая экскурсия-практика — возможность:• ответить на свои глубинные запросы о своей природе, предназначении, взаимоотношениях;
  • провести глубокую работу для себя, своего тела и сознания, сделав это из состояния радости и лёгкости;
  • порадовать себя приключениями, расслабиться, наполниться;
  • узнать, каким образом энергетические практики могут изменить нашу эмоциональную жизнь и здоровье, о практических методах оздоровления, омоложения, а также привлечения положительных эмоций в свою жизнь;
  • познакомиться с историей 📖 Выборга и парка Монрепо;
  • пройти уникальной философской «тропой размышлений»;
  • обучиться правильному взаимодействию с силами земли (Огнем, Водой, Землей и Воздухом) и окружающей нас природой для улучшения внутреннего самочувствия;
  • наполнить свой внутренний мир положительной энергией, посещая Места Силы России.
Что входит
  • Практики очищения, наполнения и раскрытия
  • Талисман «Под защитой Ангела» от Счастья жизни в подарок.
Что не входит
  • Входные билеты в парк:
  • Полный — 100 рублей
  • Льготный — 50 рублей.
Начало и место завершения
🚩 Выборг, парк Монрепо - у главных усадебных ворот
Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»
Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»
Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»
Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВизитВыборг
ВизитВыборг
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