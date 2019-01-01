Связь с природойВся наша планета живая. Она постоянно обновляется, меняя свою энергию, активизируя определенные зоны и постоянно взаимодействуя с человеком. Она вся – место силы, но только в том случае, если человек включен и осознан. Места силы находятся в узлах Кристаллической Решетки Земли. По жизни мы оторваны от природы, разделены с эко-системой планеты. Но генетическая память о своей задаче сохраняется. Мы едины с природой и всем живым на планете. Поэтому нас тянет в те места, которые помогают восстановить нам истину о своем происхождении. Наполнение энергиейС точки зрения геофизики, места силы — это места сильного выброса энергетики Земли — гео-активные или геопатогенные зоны планеты. Считается, что, посещая такие места, человек очищается, наполняется энергией и оздоровляется. На самом же деле исследований взаимодействия человека и таких мест не так уж много. Ибо здесь мало научных приборов. Здесь также важно понимание законов планеты, духовных ценностей жизни в соединении с тем временным периодом и задачей, которая решается на данный момент.
Парк Монрепо — это один из немногих в мире наскальный пейзажный парк 🌳 романтического стиля, где мы пройдем по философской тропе размышлений. Здесь есть несколько мест силы, где пройдут практики очищения, наполнения, раскрытия. Во время нашей экскурсии-практики вы: • Подключитесь к потоку энергии места силы «Монрепо» для того, чтобы лучше настроиться на место силы, его энергетику и получить наилучший эффект от практики и пребывания в этом чудесном месте;
- Освоите действенную практику энергетической защиты: научитесь ставить эффективную, сильную и лёгкую в освоении энергетическую защиту от негативного воздействия (сглаза, порчи и т. д. ), пробоев, научитесь быстро восстанавливать энергетическое поле, повреждённое в результате эмоциональных конфликтов;
- Получите практику внутренней силы, уверенности и постановки своего внутреннего кода на защиту. Укрепление внутреннего стержня, личной силы и возможность заложить мощную вибрацию, которая даст вам уверенность и защиту;
- Каждый наш гость обретет талисман «Под защитой Ангела» от Счастья жизни в подарок, научится практике работы с талисманом. Также вы сможете зарядить свой собственный талисман в месте силы, заложить позитивную жизненную программу, научитесь эффективной постановке целей и генерации осуществления любых желаний;
- Также возможна дополнительная работа с точкой силы по личному запросу;
- Вы получите важные сакральные знания 🎓, которые полезно вспомнить каждому, стремящемуся к жизни в ладу с собой, миром и другими. Наша диалоговая экскурсия-практика — возможность:• ответить на свои глубинные запросы о своей природе, предназначении, взаимоотношениях;
- провести глубокую работу для себя, своего тела и сознания, сделав это из состояния радости и лёгкости;
- порадовать себя приключениями, расслабиться, наполниться;
- узнать, каким образом энергетические практики могут изменить нашу эмоциональную жизнь и здоровье, о практических методах оздоровления, омоложения, а также привлечения положительных эмоций в свою жизнь;
- познакомиться с историей 📖 Выборга и парка Монрепо;
- пройти уникальной философской «тропой размышлений»;
- обучиться правильному взаимодействию с силами земли (Огнем, Водой, Землей и Воздухом) и окружающей нас природой для улучшения внутреннего самочувствия;
- наполнить свой внутренний мир положительной энергией, посещая Места Силы России.