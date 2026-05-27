Квест-экскурсия в Выборге «Рыцари, монахи и торговцы города W»

Кто жил в средневековом Выборге? В замке — королевский наместник и его рыцари. В городе — монахи, ремесленники и торговцы, вокруг — крестьяне и охотники.
А кто из них оставил надпись секретными рунами и что она означает? Древнее послание откроет тайну далеко не каждому! Вам необходимо разобраться в хитросплетении исчезнувших улиц, решить загадки и попробовать силы в настоящих средневековых играх.
Описание квеста
- Круглая башня и окружающие её загадочные цифры
- Башня Ратуши — единственная сохранившаяся среди городских стен
- Дом горожанина — самый старый жилой дом в России
- Дом купеческой гильдии, который врос в землю на целый этаж
- Часовая башня — колокольня и пожарная каланча
- Площадь Старой Ратуши — памятник настоящему рыцарю
- Костёл Святого Гиацинта — средневековая школа
- Усадьба Бюргера — дом-крепость
Во время квеста
- Вы освоите настоящие средневековые игры «Мельница» и «Дальдоза»
- Сразитесь в крендельной войне
- Завяжете монашеский пояс
- Разгадаете шифр и найдёте сундук с сокровищами
Организационные детали
Квест будет интересен взрослым и детям от 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 445 туристов
Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!
