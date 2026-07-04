Мы посмотрим на Выборг в его «разновременьи», и поможет нам в этом архитектура города, где даже рядом стоящие дома относятся к различным историческим эпохам. Вас ждут загадочные истории, легенды и сказания, рассказы о нечистой силе и паранормальных явлениях, а также просто забавные байки — всё это в окружении самых таинственных мест средневекового замка и Каменного города.

Описание экскурсии

Дух города

Выборг называют «сложносочинённым» городом, городом-лабиринтом, где сами собой рождаются мысли о средневековых красавицах, заточённых в башне, несчастном рыцаре, разлученном с возлюбленной, дерзких пиратах и кладах, спрятанных в подземных галереях, призраках и привидениях, ведьмах, сгорающих в костре инквизиции. Чтобы открыть для себя Выборг с нового ракурса и понять его дух, вам предстоит настроиться на необычное восприятие действительности и на время самим стать мистиками.

Башни, подземелья, палачи

Путешественники едут сюда, в первую очередь, чтобы посмотреть на настоящий рыцарский замок, прикоснуться к периоду Средневековья, когда Выборг был самым восточным форпостом Швеции. Вы узнаете, почему в 1599 году на Красной площади Выборга произошла массовая казнь (пролитой крови было столько, что вода священного источника окрасилась в багряный цвет!). Узнаете, почему местного палача называли бургомистром Панцерлакса, а также увидите Ведьмин дом, Дом с приведениями и проникните в тайны наместника выборгского замка Кнута Поссе, которого считали колдуном, чернокнижником и оборотнем.

Организационные детали