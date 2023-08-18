Отправиться в Средневековье, погулять по городу-лабиринту и открыть его тайны
Вас ждут загадочные истории, легенды и сказания, рассказы о нечистой силе и паранормальных явлениях, а также просто забавные байки — всё это в окружении самых таинственных мест средневекового замка и Каменного города.
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Описание
Что вас ожидает
Дух города
Выборг называют «сложносочинённым» городом, городом-лабиринтом, где сами собой рождаются мысли о средневековых красавицах, заточённых в башне, несчастном рыцаре, разлученном с возлюбленной, дерзких пиратах и кладах, спрятанных в подземных галереях, призраках и привидениях, ведьмах, сгорающих в костре инквизиции. Чтобы открыть для себя Выборг с нового ракурса и понять его дух, вам предстоит настроиться на необычное восприятие действительности и на время самим стать мистиками.
Башни, подземелья, палачи
Путешественники едут сюда, в первую очередь, чтобы посмотреть на настоящий рыцарский замок, прикоснуться к периоду Средневековья, когда Выборг был самым восточным форпостом Швеции. Вы посетите Красную площадь и узнаете, почему в 1599 году здесь произошла массовая казнь (пролитой крови было столько, что вода священного источника окрасилась в багряный цвет!). Узнаете историю строительства Рогатой крепости и увидите место, где проживал местный палач. А также посмотрите на Ведьмин дом, таинственную башню, Дом с приведениями и проникните в тайны наместника выборгского замка, которого считали колдуном, чернокнижником и обортнем.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в вечернее время
- Наденьте удобную обувь
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.