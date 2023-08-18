Мистический Выборг

Отправиться в Средневековье, погулять по городу-лабиринту и открыть его тайны

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Мы посмотрим на Выборг в его «разновременьи», и поможет нам в этом архитектура города, где даже рядом стоящие дома относятся к различным историческим эпохам.

Вас ждут загадочные истории, легенды и сказания, рассказы о нечистой силе и паранормальных явлениях, а также просто забавные байки — всё это в окружении самых таинственных мест средневекового замка и Каменного города.
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
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Описание

Что вас ожидает

Дух города

Выборг называют «сложносочинённым» городом, городом-лабиринтом, где сами собой рождаются мысли о средневековых красавицах, заточённых в башне, несчастном рыцаре, разлученном с возлюбленной, дерзких пиратах и кладах, спрятанных в подземных галереях, призраках и привидениях, ведьмах, сгорающих в костре инквизиции. Чтобы открыть для себя Выборг с нового ракурса и понять его дух, вам предстоит настроиться на необычное восприятие действительности и на время самим стать мистиками.

Башни, подземелья, палачи

Путешественники едут сюда, в первую очередь, чтобы посмотреть на настоящий рыцарский замок, прикоснуться к периоду Средневековья, когда Выборг был самым восточным форпостом Швеции. Вы посетите Красную площадь и узнаете, почему в 1599 году здесь произошла массовая казнь (пролитой крови было столько, что вода священного источника окрасилась в багряный цвет!). Узнаете историю строительства Рогатой крепости и увидите место, где проживал местный палач. А также посмотрите на Ведьмин дом, таинственную башню, Дом с приведениями и проникните в тайны наместника выборгского замка, которого считали колдуном, чернокнижником и обортнем.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в вечернее время
  • Наденьте удобную обувь
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
18 авг 2023
Экскурсия понравилась и детям и взрослым. Пешком 3 часа по брусчатке Выборга… устали, но все равно остались довольны. Мистики в этом городе хоть отбавляй.

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