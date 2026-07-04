Отправиться в Средневековье, погулять по городу-лабиринту и открыть его тайны
Мы посмотрим на Выборг в его «разновременьи», и поможет нам в этом архитектура города, где даже рядом стоящие дома относятся к различным историческим эпохам.
Вас ждут загадочные истории, легенды и сказания, рассказы о нечистой силе и паранормальных явлениях, а также просто забавные байки — всё это в окружении самых таинственных мест средневекового замка и Каменного города.
Выборг называют «сложносочинённым» городом, городом-лабиринтом, где сами собой рождаются мысли о средневековых красавицах, заточённых в башне, несчастном рыцаре, разлученном с возлюбленной, дерзких пиратах и кладах, спрятанных в подземных галереях, призраках и привидениях, ведьмах, сгорающих в костре инквизиции. Чтобы открыть для себя Выборг с нового ракурса и понять его дух, вам предстоит настроиться на необычное восприятие действительности и на время самим стать мистиками.
Башни, подземелья, палачи
Путешественники едут сюда, в первую очередь, чтобы посмотреть на настоящий рыцарский замок, прикоснуться к периоду Средневековья, когда Выборг был самым восточным форпостом Швеции. Вы узнаете, почему в 1599 году на Красной площади Выборга произошла массовая казнь (пролитой крови было столько, что вода священного источника окрасилась в багряный цвет!). Узнаете, почему местного палача называли бургомистром Панцерлакса, а также увидите Ведьмин дом, Дом с приведениями и проникните в тайны наместника выборгского замка Кнута Поссе, которого считали колдуном, чернокнижником и оборотнем.
Организационные детали
Экскурсия проводится во 2-й половине дня (с 14 ч.)
Наденьте удобную обувь
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рыночная площадь г. Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 3769 туристов
Дорогие друзья! Я приветствую всех, кто хочет поближе познакомиться с Выборгом, городом древних крепостей, скальных пейзажей и увлекательной истории.
Я биолог, филолог, историк-исследователь, автор книг и научных статей о невероятно красивом парке Монрепо. В моем портфеле экскурсовода обзорные и тематические экскурсии по Выборгу и, конечно же, по Монрепо с интенсивным погружением в мир поэзии и живой природы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игорь
Дата посещения: 10 июн 2026
Интересно и увлекательно! Спасибо Надежде! История, известные и неизвестные события, мистика помноженные на красоту и конкретные места необычного города. Очень комфортное общение и интересный рассказ!
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Елена
Суперэкскурсия! Выборг и сам по себе завораживает, а через призму мистики и городских легенд он вообще выглядит как декорация к фильму. Гид знает кучу необычных историй, умеет заинтриговать и при этом не перегружает фактами. Очень советую, если хочется не просто посмотреть на башни, а почувствовать дух старого города!
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А
Андрей
Были вдвоем с женой на экскурсии Мистический Выборг с Надеждой. Выбирали по названию и содержанию, очень заинтересовало и не ошиблись! Это не просто экскурсия, а настоящее качественное времяпрепровождение в очень читать дальшеуменьшить
приятной компании. Надежда настоящий знаток местного лора, экскурсия полностью оправдывает свое название: нам поведали истории об алхимиках, ведьмах и некромантах в сочетании с историческими фактами. Нам очень понравились местные истории, это действительно стоит услышать для погружения в этот город. Также, нам давали и передохнуть, и попробовать местные напитки в крайне аутентичном заведении, ведь экскурсия длилась целых 3 часа. Большое спасибо! Жене особенно понравилось! 10 из 10! Крайне рекомендуем!
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Ольга
Надежда прекрасный гид! мы были уставшие после бессонной ночи в дороге. (Надежда, если читаете - привет вам большой 🙌)). Но она нас буквально заставила проснуться) Истории до мурашек 😱. В Выборге мы не первый раз, но узнали много нового.
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Е
Екатерина
Была на экскурсии "Мистический Выборг". Экскурсовод Надежда прекрасно владеет материалом, интересно рассказывает историю города в контексте темы. Прошли практически весь старый город. Много нового узнала о средневековых порядках жизни горожан. Большое спасибо. Экскурсия пролетела незаметно. Очень рекомендую.
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Елена
Вчера состоялся наш семейный выезд в Выборг. Это был подарок самим себе к праздникам:)) Поездка оправдала свои ожидания полностью, в чём я и не сомневалась, так как не первый раз путешествую читать дальшеуменьшить
по Выборгу с гидом Надеждой. А ведь задача была для гида не простой: наша группа разновозрастная (от 9 и до 50 лет). И все остались очень довольны!!!
Мы от души благодарим Надежду за интересный рассказ о мистическом Выборге! А также за адаптацию материала и маршрута (без потерь для содержания экскурсии!) по возрасту, терпение и выдержку. Вчера, 9 января, был не самый теплый день (-16), но мы справились, благодаря находчивости и знаниям Надежды:))) Однозначно рекомендуем! Приятных вам путешествий!