Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере

Предлагается уникальная возможность отправиться в увлекательное путешествие по шхерам Выборгского залива на скоростном катере. Шхеры - это небольшие скалистые острова, разделенные узкими проливами залива. Катер пройдет по извилистым проливам, а
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальный маршрут
- 🛥️ Комфортабельный катер
- 📜 Многовековая история
- 🌿 Восхитительная природа
- 💨 Чистейший воздух
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Шхеры
- Гранитные острова
Описание водной прогулки
Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по шхерам Выборгского залива на нашем скоростном комфортабельном катере. Шхеры — это небольшие скалистые острова, разделенные узкими проливами залива. Слово «шхера» скандинавского происхождения, означающее буквально «скала в море». Катер пройдёт по извилистым проливам, а небольшие гранитные острова будут совсем рядом.
ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выборг с воды
- Средневековый Выборгский замок
- Набережную Адмирала Апраксина
- Старый город с воды
- Множество остров Выборгского залива
Что включено
- Услуги гида
- Место в катере, спасательный жилет и тёплый плед
Место начала и завершения?
Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступени
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия может быть отменена по погодным условиям (сильный ветер, волнение на воде)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
11 июля 2024
Благодарим за познавательную и увлекательную экскурсию) все прошло на высшем уровне. Грамотный экскурсовод, рассказал нам много интересного✅
Г
Галина
24 июня 2024
Экскурсия с капитаном Дмитрием очень понравилась, интересно рассказывал, показывал исторические места, узнали много нового, и отличный катер и манера вождения, рекомендуем!
С
Светлана
24 июня 2024
Были 23 июня 2024 г на водной экскурсии по Выборгскому заливу. Спасибо нашему экскурсоводу Дмитрию за увлекательную экскурсию. Нам все очень понравилось.
М
Марина
10 мая 2024
Дмитрий очень квалифицированный, эрудированный капитан! Отлично провёл экскурсию, дал полную информацию об окружающей природе, достопримечательностях и природе. Очень приятный, доброжелательный гид! Надёжный капитан! Большое ему спасибо за экскурсию!!!
Входит в следующие категории Выборга
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