Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере

К Кристина Благодарим за познавательную и увлекательную экскурсию) все прошло на высшем уровне. Грамотный экскурсовод, рассказал нам много интересного✅

Г Галина Экскурсия с капитаном Дмитрием очень понравилась, интересно рассказывал, показывал исторические места, узнали много нового, и отличный катер и манера вождения, рекомендуем!

С Светлана Были 23 июня 2024 г на водной экскурсии по Выборгскому заливу. Спасибо нашему экскурсоводу Дмитрию за увлекательную экскурсию. Нам все очень понравилось.