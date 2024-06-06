Экскурсии по паркам Выборга

Найдено 16 экскурсий в категории «Парки» в Выборге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
«Поэтому всего за час мы успеем побывать в таких живописных местах, как Выборгский залив, бухта Защитная, парк Монрепо с его каменистыми берегами и островами, Сайменский канал и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
«Мы исследуем самые живописные дорожки скального парка, поднимемся на покрытые мхом валуны и вдохнем полной грудью ароматы хвои»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Все краски Выборга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
100 отзывов
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
«А еще оцените парк Эспланада, возникший благодаря разрушению крепостных стен и оборонительных рвов и соединяющий Старый город с современным центром»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
39 отзывов
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
«Мы начнём прогулку в парке Эспланада, затем отправимся к Рыночной площади и осмотрим Круглую башню»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Выборг: путешествие в Скандинавию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
218 отзывов
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
«Отыщете артефакты финского периода в парке Эспланада, рассмотрите памятники Микаэлю Агрикола, Торгильсу Кнутссону и узнаете о них интересные факты»
Завтра в 08:30
22 июня в 08:00
4 850 за всё до 6 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
«Зарождение и золотой век парка»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
4 500 за всё до 10 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
64 отзыва
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
«Здесь и ветхий Королевский замок, и дома горожан Средневековья, и Центральный парк»
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100 за всё до 10 чел.
Поэзия и музыка Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
«Скальный парк Монрепо, настоящее чудо садово-паркового искусства, раскинулся на берегу бухты»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
НЕсредневековый Выборг: два века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
«Дальше после прогулки в парке мы выйдем к Парадному полю»
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
«Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100 за всё до 5 чел.
В Монрепо - за вдохновением
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
«Вы увидите главные достопримечательности парка: ворота 19 века, Китайский мостик, храм Нептуна и памятник Вяйнямёйнену, герою карело-финского эпоса «Калевала»»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500 за всё до 6 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
«Перед поездкой сотрудники парка проведут для вас инструктаж»
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
«Монрепо — пейзажный скальный парк, место духовного отдыха»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
7 отзывов
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
«Вы узнаете истории о том, как зарождался парк, о судьбах его владельцев, услышите сюжеты из таинственных сказаний древних северных народов»
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990 за билет
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
«Это ворота в историческое прошлое парка и в мир живописнейшей природы»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
В Монрепо - со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
«По липовой аллее дойдём до фруктового формового сада — напоминание о первом хозяине парка Петре Алексеевиче Ступишине»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
    читать дальше

    будний день, чтобы не было череды других желающих увидеть морские просторы и спешки, с поглядыванием на часы, у гида. В - третьих, и самое главное, Юсеф - просто супер-гид: красноречив, обходителен, внимателен, интересный рассказчик. Где было необходимо, мы снижали ход (все рассмотрели в деталях и запечатлели на камеру:)), а где была возможность - пролетели с ветерком. Местные ланшафты и сама природа на фоне водной глади впечатляют больше обычного. На одном из участков Юсеф провёл катер по старому руслу канала, почувствовали себя настоящими лоцманами. Спасибо за яркие впечатления и интересный рассказ. На следующий день мы отправились на пешую прогулку по парку Монрепо, который накануне лицезрели с моря. Картинка сложилась на 200%. Не задумываясь рекомендуем эту экскурсию ВСЕМ!!!

  • Н
    Наиля
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    19 мая наша группа посетила экскурсию по парку Монрепо. Нашим гидом была Таисия. Замечательный рассказчик, обладающая глубокими знаниями материала и
    читать дальше

    любовью к своему делу. Очень советую при первом посещении парка брать экскурсию. Сам парк шикарный, природа впечатляет. Но без интересной и содержательно экскурсии впечатление будет не полным. Таисия хорошо владеет информацией, услышали много фактов и интересных историй. Спасибо Таисии за позитивный настрой и живое общение. РЕКОМЕНДУЮ экскурсию.

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Огромное спасибо гиду Наталье из команды организатора экскурсии Надежды. Экскурсия очень интересная, живописная… гид учитывала особенности нашей группы, за что ей отдельное спасибо. РЕКОМЕНДУЕМ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Надежда Александровна - замечательный и интересный рассказчик, экскурсовод! Учитывая возраст детей и +29, подбирали маршрут - интересно, легко, продуманно! Спасибо огромное за нашу прогулку, знакомство с удивительным местом, взрослые и дети - в восторге, очень рекомендую
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
  • Р
    Роман
    1 июня 2024
    Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
    Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
    читать дальше

    сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности). Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно.

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Все краски Выборга на авто
    Необыкновенно понравилось. Гиду 5+

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  2. Прогулка по скальному парку Монрепо
  3. Все краски Выборга на авто
  4. Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
  5. Выборг: путешествие в Скандинавию
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Парки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 990 до 9 100. Туристы уже оставили гидам 797 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Выборге на 2024 год по теме «Парки», 797 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам