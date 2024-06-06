1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
«Поэтому всего за час мы успеем побывать в таких живописных местах, как Выборгский залив, бухта Защитная, парк Монрепо с его каменистыми берегами и островами, Сайменский канал и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
«Мы исследуем самые живописные дорожки скального парка, поднимемся на покрытые мхом валуны и вдохнем полной грудью ароматы хвои»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
«А еще оцените парк Эспланада, возникший благодаря разрушению крепостных стен и оборонительных рвов и соединяющий Старый город с современным центром»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
«Мы начнём прогулку в парке Эспланада, затем отправимся к Рыночной площади и осмотрим Круглую башню»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
«Отыщете артефакты финского периода в парке Эспланада, рассмотрите памятники Микаэлю Агрикола, Торгильсу Кнутссону и узнаете о них интересные факты»
Завтра в 08:30
22 июня в 08:00
4 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
«Зарождение и золотой век парка»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
«Здесь и ветхий Королевский замок, и дома горожан Средневековья, и Центральный парк»
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
«Скальный парк Монрепо, настоящее чудо садово-паркового искусства, раскинулся на берегу бухты»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
«Дальше после прогулки в парке мы выйдем к Парадному полю»
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
«Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
«Вы увидите главные достопримечательности парка: ворота 19 века, Китайский мостик, храм Нептуна и памятник Вяйнямёйнену, герою карело-финского эпоса «Калевала»»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
«Перед поездкой сотрудники парка проведут для вас инструктаж»
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
«Монрепо — пейзажный скальный парк, место духовного отдыха»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
3 часа
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
«Вы узнаете истории о том, как зарождался парк, о судьбах его владельцев, услышите сюжеты из таинственных сказаний древних северных народов»
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
«Это ворота в историческое прошлое парка и в мир живописнейшей природы»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
«По липовой аллее дойдём до фруктового формового сада — напоминание о первом хозяине парка Петре Алексеевиче Ступишине»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
- ННаиля5 июня 2024Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
- ААнтон5 июня 2024Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
- ЕЕлена4 июня 202419 мая наша группа посетила экскурсию по парку Монрепо. Нашим гидом была Таисия. Замечательный рассказчик, обладающая глубокими знаниями материала и
- ННаталья3 июня 2024Огромное спасибо гиду Наталье из команды организатора экскурсии Надежды. Экскурсия очень интересная, живописная… гид учитывала особенности нашей группы, за что ей отдельное спасибо. РЕКОМЕНДУЕМ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ
- ООлеся3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
- ККсения3 июня 2024Надежда Александровна - замечательный и интересный рассказчик, экскурсовод! Учитывая возраст детей и +29, подбирали маршрут - интересно, легко, продуманно! Спасибо огромное за нашу прогулку, знакомство с удивительным местом, взрослые и дети - в восторге, очень рекомендую
- ААлёна2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
- РРоман1 июня 2024Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
- ЕЕлена1 июня 2024Необыкновенно понравилось. Гиду 5+
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Парки»
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