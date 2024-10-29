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моему мнению, у нас это получилось. В течении экскурсии узнали много об усадьбе, как она строилась и как переживала разные исторические моменты. Экскурсовод с удовольствием отвечала на наши вопросы и о парке, и о Выборге.

Несмотря на то, что парк очень большой, мы успели посмотреть все основные места.

История у этого места достаточно насыщенная и интересная.

Впечатление осталось очень положительное. Было очень приятно и комфортно провести 2 часа с Александрой. Рекомендую!



Ps Хочется добавить, что случайно, было выбрано раннее время экскурсии (9:00), что оказалось очень удачным решением, т. к. людей было мало и было комфортно перемещаться по парку. Когда выходили из парка в районе 13.00, на нас шла толпа народу, и на парковке были огромные пробки. Рекомендую брать экскурсию пораньше)