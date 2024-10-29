Утро в Монрепо

Начните день с прогулки по парку Монрепо в Выборге. Пение птиц, свежий воздух и философские беседы сделают утро незабываемым
Утренние часы в парке Монрепо - это время, когда природа раскрывается в нежных красках, а вокруг царит невероятная тишина. Лишь пение птиц нарушает спокойствие.

Прогулка по готическим воротам, аллеям формованного сада и горе Качелей подарит незабываемые впечатления. Истории острова Мёртвых и философская составляющая парка Монрепо дополнят атмосферу. Загадывание желаний в Гроте желаний и посещение Края света станут кульминацией экскурсии
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная утренняя атмосфера
  • 🎨 Нежные краски природы
  • 🦜 Пение птиц и тишина
  • 🏰 Исторические и философские рассказы
  • 💧 Целебная вода из источника Сильмия
    • Утро в Монрепо
    Утро в Монрепо
    Утро в Монрепо
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 17:30

    Что можно увидеть

  • Готические ворота
  • Аллея формованного сада
  • Гора Качелей
  • Чайная беседка
  • Храм Нептуна
  • Остров Мёртвых
  • Елисейские поля
  • Источник Сильмия
  • Грот желаний
  • Край света

    • Описание экскурсии

    • Мы войдём в парк через готические ворота
    • Пройдём вдоль аллеи формованного сада
    • Поздороваемся со Львом
    • Поднимемся на гору Качелей и Чайной беседки
    • Увидим храм Нептуна
    • Послушаем истории острова Мёртвых
    • Выясним, что Елисейские поля есть не только в Париже
    • Напьёмся целебной воды из источника Сильмия
    • Загадаем сокровенное в Гроте желаний
    • Окажемся на Краю света

    И это ещё не всё!

    Я расскажу:

    • об особенной природе северного края, о скалах и «бараньих лбах»
    • истории романтического парка и его обитателей
    • философской составляющей Монрепо

    Организационные детали

    Билеты в парк и экскурсионный сбор оплачиваются отдельно в кассе: взрослый — 300 ₽, дети и пенсионеры — 150 ₽; сбор — 100 ₽ за чел.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В парке Монрепо
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Мария
    29 окт 2024
    Совершили прекрасную прогулку по парку Монрепо с гидом Александрой. Хотим сказать большое спасибо за это чудесное путешествие во времени! Глубокие знания Александры, прекрасная подача материала, отлично выстроенный маршрут перенесли нас
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    во времена барона Николаи. Как будто мы гуляли не в нашем времени, а несколько сотен лет назад, как будто сам барон был нашим экскурсоводом. Спасибо, Александра, за то, что щедро делились своими знаниями, мы вместе с Вами полюбили этот парк и все его уголочки и легенды всей душой. Рекомендуем эту экскурсию и нашего эрудированного и великолепного гида Александру!

    Людмила
    13 окт 2024
    Спасибо Александре за чудесную прогулку! Нам очень повезло с погодой: был прекрасный день - все краски золотой осени! Красивейшие виды сопровождались интересными рассказами нашего гида! Конечно, всем советую приезжать в парк и слушать историю его создания и истории судеб людей, причастных к этому месту.
    Д
    2 окт 2024
    Утро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манере рассказывает массу интересной информации о парке. Александра в своей экскурсии затрагивает все основные вехи в развитии парка от его создания, до последней грандиозной реконструкции. За 2 часа мы обошли все основные «точки интереса» и получили информацию, что располагается за этими границами. Всем рекомендую!
    Утро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манереУтро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манереУтро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манереУтро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манереУтро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манереУтро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манереУтро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манере
    А
    22 сен 2024
    Экскурсия очень понравилась. Честно говоря, приехали в Выборг мало подготовленные: мало знали и о Выборге, и о парке Монрепо.
    Но очень хотели познакомиться с этим популярным у туристов местом. И по
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    моему мнению, у нас это получилось. В течении экскурсии узнали много об усадьбе, как она строилась и как переживала разные исторические моменты. Экскурсовод с удовольствием отвечала на наши вопросы и о парке, и о Выборге.
    Несмотря на то, что парк очень большой, мы успели посмотреть все основные места.
    История у этого места достаточно насыщенная и интересная.
    Впечатление осталось очень положительное. Было очень приятно и комфортно провести 2 часа с Александрой. Рекомендую!

    Ps Хочется добавить, что случайно, было выбрано раннее время экскурсии (9:00), что оказалось очень удачным решением, т. к. людей было мало и было комфортно перемещаться по парку. Когда выходили из парка в районе 13.00, на нас шла толпа народу, и на парковке были огромные пробки. Рекомендую брать экскурсию пораньше)

    Экскурсия очень понравилась. Честно говоря, приехали в Выборг мало подготовленные: мало знали и о Выборге, и о парке Монрепо.Экскурсия очень понравилась. Честно говоря, приехали в Выборг мало подготовленные: мало знали и о Выборге, и о парке Монрепо.Экскурсия очень понравилась. Честно говоря, приехали в Выборг мало подготовленные: мало знали и о Выборге, и о парке Монрепо.Экскурсия очень понравилась. Честно говоря, приехали в Выборг мало подготовленные: мало знали и о Выборге, и о парке Монрепо.Экскурсия очень понравилась. Честно говоря, приехали в Выборг мало подготовленные: мало знали и о Выборге, и о парке Монрепо.Экскурсия очень понравилась. Честно говоря, приехали в Выборг мало подготовленные: мало знали и о Выборге, и о парке Монрепо.

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