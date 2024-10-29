Утренние часы в парке Монрепо - это время, когда природа раскрывается в нежных красках, а вокруг царит невероятная тишина. Лишь пение птиц нарушает спокойствие.
Прогулка по готическим воротам, аллеям формованного сада и горе Качелей подарит незабываемые впечатления. Истории острова Мёртвых и философская составляющая парка Монрепо дополнят атмосферу. Загадывание желаний в Гроте желаний и посещение Края света станут кульминацией экскурсии
Прогулка по готическим воротам, аллеям формованного сада и горе Качелей подарит незабываемые впечатления. Истории острова Мёртвых и философская составляющая парка Монрепо дополнят атмосферу. Загадывание желаний в Гроте желаний и посещение Края света станут кульминацией экскурсии
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 17:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы войдём в парк через готические ворота
- Пройдём вдоль аллеи формованного сада
- Поздороваемся со Львом
- Поднимемся на гору Качелей и Чайной беседки
- Увидим храм Нептуна
- Послушаем истории острова Мёртвых
- Выясним, что Елисейские поля есть не только в Париже
- Напьёмся целебной воды из источника Сильмия
- Загадаем сокровенное в Гроте желаний
- Окажемся на Краю света
И это ещё не всё!
Я расскажу:
- об особенной природе северного края, о скалах и «бараньих лбах»
- истории романтического парка и его обитателей
- философской составляющей Монрепо
Организационные детали
Билеты в парк и экскурсионный сбор оплачиваются отдельно в кассе: взрослый — 300 ₽, дети и пенсионеры — 150 ₽; сбор — 100 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 207 туристов
Меня зовут Александра, я родилась и живу в Выборге. Люблю и постоянно узнаю свой город. По образованию я учитель культурологии, преподаю детям в художественной школе историю искусств. Также я лицензированный гид и с радостью показываю Выборг путешественникам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
29 окт 2024
Совершили прекрасную прогулку по парку Монрепо с гидом Александрой. Хотим сказать большое спасибо за это чудесное путешествие во времени! Глубокие знания Александры, прекрасная подача материала, отлично выстроенный маршрут перенесли нас
Людмила
13 окт 2024
Спасибо Александре за чудесную прогулку! Нам очень повезло с погодой: был прекрасный день - все краски золотой осени! Красивейшие виды сопровождались интересными рассказами нашего гида! Конечно, всем советую приезжать в парк и слушать историю его создания и истории судеб людей, причастных к этому месту.
Д
Денис
2 окт 2024
Утро в Монрепо великолепно! А Александра прекрасный, знающий гид, который в мягкой и не навязчивой манере рассказывает массу интересной информации о парке. Александра в своей экскурсии затрагивает все основные вехи в развитии парка от его создания, до последней грандиозной реконструкции. За 2 часа мы обошли все основные «точки интереса» и получили информацию, что располагается за этими границами. Всем рекомендую!
А
Анастасия
22 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Честно говоря, приехали в Выборг мало подготовленные: мало знали и о Выборге, и о парке Монрепо.
Но очень хотели познакомиться с этим популярным у туристов местом. И по
Но очень хотели познакомиться с этим популярным у туристов местом. И по
Входит в следующие категории Выборга
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